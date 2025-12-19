Βρετανικό Μουσείο: Δανεισμός μέχρι 3 χρόνια το νέο μοντέλο του για τις αρχαιότητες που έχουν αποσπαστεί από άλλες χώρες - Τι θα κάνει με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Εγκαινιάστηκε προ ημερών με τη μεταφορά 80 εκθεμάτων του, μεταξύ των οποίων και ελληνικά, σε μουσείο της Βομβάης

Δανεισμός αρχαιοτήτων που προέρχονται από άλλες χώρες με μέγιστη διάρκεια τριών χρόνων: Αυτό είναι το νέο μοντέλο που προωθεί το Βρετανικό Μουσείο, απέναντι στις παγκόσμιες πιέσεις για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών, όπως τα Ινδία για τις ανάγκες μιας νέας έκθεσης που εγκαινιάστηκε στις 13 Δεκεμβρίου, στο μουσείο Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS) της Βομβάης, παρουσία του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν.

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν στα εγκαίνια της έκθεσης του μουσείου της Βομβάης στην οποία δανείστηκαν 80 αρχαιότητες



Παρόλα αυτά ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου φρόντισε να ξεκαθαρίσει, με κομψό βέβαια τρόπο, πως δεν γίνονται αποδεκτές προτάσεις οριστικής επιστροφής αρχαιοτήτων των συλλογών του στις χώρες από τις οποίες αποσπάστηκαν, δεν διακόπτονται όμως, παράλληλα, και οι διαπραγματεύσεις. «Υπάρχει ένα άλλο μοντέλο, ένα πολύ πιο θετικό μοντέλο συνεργασίας από αυτό το είδος μοντέλου μηδενικού αθροίσματος, δυαδικού, όλα ή τίποτα που προτείνουν οι άνθρωποι. Πιστεύουμε ότι αυτό το μοντέλο που αναπτύσσουμε είναι πολύ θετικό και πολύ καινοτόμο» επισήμανε διευκρινίζοντας στη συνέχεια: «Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν μπορείς ποτέ να εφαρμόσεις τα ίδια κριτήρια σε δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, χώρες ή περιοχές. Κάποια είναι πιο δύσκολα από άλλα. Αλλά εξακολουθούμε να προσπαθούμε».

Το περίφημο διαμάντι Koh-I-Noor που κοσμεί το βασιλικό στέμμα είναι ανάμεσα στα πολύτιμα αντικείμενα που ταξίδεψαν από την Μεγάλη Βρετανία στην Ινδία

Προφανώς ο δανεισμός με ημερομηνία λήξης αποτελεί την πιο συμφέρουσα και ανώδυνη λύση στο πρόβλημα των πιεστικών διεκδικήσεων άλλων χωρών για την επιστροφή των αρχαιοτήτων τους. Υπάρχουν, εξάλλου, πολλά αντίστοιχα παραδείγματα, εκτός από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, όπως τα Χάλκινα του Μπενίν που διεκδικεί η Νιγηρία κ.α.



Τον δανεισμό των 80 αρχαιοτήτων στο μουσείο της Βομβάης, με τον οποίο επί της ουσίας εγκαινιάζεται η νέα πολιτική μακροχρόνιου δανεισμού του Βρετανικού Μουσείου, παρουσιάστηκε ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποαποικιοποίησης. Φαίνεται, ωστόσο, πως αυτή θα είναι η εναλλακτική πρόταση που θα γίνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ίσως με κάποιες διαφοροποιήσεις στη συνολικά διάρκεια του δανεισμού. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου επισκέφτηκε, προσφάτως τη Νιγηρία και την Κίνα και τη Νιγηρία ενώ σχεδιάζει μια επίσκεψη και στην Γκάνα

Στα αντικείμενα που δάνεισε το Βρετανικό Μουσείο στην Ινδία συμπεριλαμβάνεται και ένα εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο, 4.000 ετών ξύλινο μοντέλο αιγυπτιακού ποταμόπλοιου

Κάποιες χώρες, όπως η Ινδία, η οποία διεκδικούσε πολύτιμους αρχαιολογικούς θησαυρούς της από το Βρετανικό Μουσείο, όπως τα Μάρμαρα της Αμαραβάτι και το διαμάντι Koh-i-Noor, το οποίο κοσμούσε το Στέμμα της Βασίλισσας Ελισάβετ, δέχτηκε την προτεινόμενη αυτή λύση η οποία βεβαίως δεν συνιστά αποκατάσταση αλλά συνεργασία.

Η Ελλάδα πάντως έχει επανειλημμένως διαμηνύσει, μέσα από επίσημα χείλη, πως δεν πρόκειται να δεχτεί οποιαδήποτε λύση περιλαμβάνει τη λέξη «δανεισμός» καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε, αυτομάτως, την αναγνώριση της βρετανικής ιδιοκτησίας επί των Γλυπτών του Παρθενώνα.



Παρόλα αυτά η ελληνική πλευρά κρατά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με το Βρετανικό Μουσείο το οποίο διαμηνύει, κατά καιρούς, ότι παραμένει αισιόδοξο για την εξεύρεση μιας win – win λύσης.