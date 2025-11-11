Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Οι αλάνες του Πειραιά ξαναζωντανεύουν
Ηθοποιοί, συγγραφείς και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές διηγούνται ιστορίες και ξυπνούν μνήμες
Οι ιστορικές «Αλάνες του Πειραιά», εκεί όπου μεγάλωσαν, έπαιξαν κι ονειρεύτηκαν γενιές παιδιών, ξαναζωντανεύουν μέσα από μια μεγάλη γιορτή μνήμης της γειτονιάς, μια καλλιτεχνική παρέμβαση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του νέου φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά», που έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Από 11 έως 16 Νοεμβρίου και κάθε απόγευμα στις 19.00, οι αλάνες σε Αγ. Αναργύρους, Παλιά Κοκκινιά, Βοτσαλάκια, Πάρκο Δηλαβέρη, Πλατεία Καμινίων, Πλατεία Πηγάδας και Πλατεία Κοραή θα πλημμυρίσουν με ιστορίες, μνήμες, μύθους και παιδικά όνειρα και θα υποδεχτούν καλλιτέχνες και παλαίμαχους θρύλους του ποδοσφαίρου ενώνοντας γενιές μέσα από τις τέχνες, τις ζωντανές αφηγήσεις και το ποδόσφαιρο.
Στις αλάνες του Πειραιά ξαναγεννιέται το πνεύμα της γειτονιάς και της αληθινής συντροφικότητας. Εκεί όπου το ποδόσφαιρο δεν ήταν απλώς παιχνίδι, αλλά τρόπος ζωής - μια γλώσσα κοινή που ενώνει.
Οι ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός, ο Μεντιλίμπαρ του Κατσικονούρη, ο Σκαμπαρδώνης, η Βασιλική Πέτσα και η Μαρία Ψαρολόγου αλλά και ο μόλις 17 ετών Γιώργος Λακιώτης, (μαθητής στο Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο), παρουσιάζουν μικρά πρωτότυπα ταχυδράματα. Ηθοποιοί και συγγραφείς ενώνονται για να ξυπνήσουν μνήμες, να μας θυμίσουν πως στις απλές στιγμές κρύβεται η ουσία.
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές των δύο μεγάλων ομάδων της πόλης, του Ολυμπιακού και του Εθνικού ,θα καταθέσουν τις εμπειρίες τους και τις αναμνήσεις τους.
Στη δράση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 του Νοεμβρίου, στα Βοτσαλάκαι θα συμμετάσχει και η Κ14 ομάδα του Εθνικού καθώς και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Εθνικού ενω οι παλαίμαχοι του Ολυμπιακού θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους στις 16 Νοεμβρίου, στην Πλατεια Κοραή.
Αναλυτικό πρόγραμμα
Τρίτη 11 Νοεμβρίου | Άγιοι Ανάργυροι - Παλιά Κοκκινιά
( ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18542)
''ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ'' του Γιώργου Λακιώτη
Συμμετέχουν : Γιάννης Μπουραζάνας - Ντίνος Γκελαμέρης
Ώρα | 19.00
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 | Βοτσαλάκια
(ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18534)
''ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ'' της Βασιλικής Πέτσα
Συμμετέχουν : Ηρακλής Χιόνος - Παναγιώτης Μπερναρλής
Ώρα | 19.00
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου | Πάρκο Δηλαβέρη
(ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 17, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18543)
