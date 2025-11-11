Οι αλάνες του Πειραιά ξαναζωντανεύουν

''ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΑΙΖΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ'' του Γιώργου ΣκαμπαρδώνηΣυμμετέχουν : Bασίλης Βούνος – Ηρακλής ΧιόνοςΏρα | 19.00''ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ'' του Βασίλη ΚατσικονούρηΣυμμετέχουν : Σταύρος Καραγιάννης - Γιάννης ΜπουραζάναςΏρα | 19.00''Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΛΑΝΑ'' της Μαρίας ΨαρολόγουΣυμμετέχουν : Βαγγέλης Δαούσης – Βασίλης ΣτεφανίδηςΏρα | 19.00''ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ'' του Βασίλη ΚατσικονούρηΣυμμετέχουν : Σταύρος Καραγιάννης - Γιάννης ΜπουραζάναςΕπιμέλεια – Σκηνοθεσία : Σταύρος ΚαραγιάννηςΣυγγραφείς : Βασίλης Κατσικονούρης, Γιώργος Λακιώτης (μαθητής, Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο), Βασιλική Πέτσα, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Μαρία ΨαρολόγουΗθοποιοί : Βασίλης Βούνος, Ντίνος Γκελαμέρης, Βαγγέλης Δαούσης, Σταύρος Καραγιάννης, Γιάννης Μπουραζάνας, Παναγιώτης Μπερναρλής, Βασίλης Στεφανίδης. Ηρακλής Χιόνος.Βοηθός: Μαριαλένα ΠολίτηΟι παλιές αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν εκ νέου, μέσα από δράσεις που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση του συμβολικού τους χαρακτήρα, καθώς και στην ανάδυση της ουσιαστικής προσφοράς τους στις γενιές που καρπώθηκαν τα οφέλη αυτών των στιγμών...τότε που η ανεμελιά και οι φωνές της γειτονιάς, το παιχνίδι με την μπάλα, το κυνηγητό και το κουτσό, είχαν ως σημείο αναφοράς τις αλάνες. Σ’ εκείνους τους τόπους μαζεύονταν όλα τα παιδικά και εφηβικά όνειρα και δημιουργούσαν ηχοτοπία και θεάματα, με μια αγνότητα και μια ελευθερία μοναδική. Ένιωθαν τα παιδιά σαν να βρίσκονταν στο κέντρο του κόσμου, καθώς από εκεί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν και να αφουγκράζονται τα πάντα : το ανοιχτό παράθυρο του σπιτιού τους και τη φιγούρα της μάνας που έβγαινε να ανακοινώσει πως ήρθε η ώρα του φαγητού, την εργατιά τη λιμανίσια που στο σχόλασμα περνούσε από εκεί κουβαλώντας μαζί τον ιδρώτα και τον μόχθο του μεροκάματου και τα κορίτσια τα ντροπαλά με τα φουστάνια και τα κοτσιδάκια που περνούσαν και γελούσαν μεταξύ τους και που ενίοτε έπαιζαν κι εκείνα μαζί με τα αγόρια, σε μια μίξη χαράς και παραμυθιού. Σήμερα, σ’ ετούτες τις αλάνες θα αναζητήσουμε ξανά, το πνεύμα και τις καθημερινές λειτουργίες του Πειραιά. Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς οι φωνές όλων των παιδιών που πέρασαν από εκεί, να συνυπάρξουμε στους ανοιχτούς αυτούς χώρους του παρελθόντος μας, βιώνοντας την απόλυτη ελευθερία της παιγνιώδους αναζήτησης και την μοναδική χαρά της κοινής δημιουργίας, μέσω της φαντασίας, της συλλογικότητας και της λαχτάρας για ζωή...Μέσα από κείμενα συγγραφέων των Βασίλη Κατσικονούρη, Γιώργου Σκαμπαρδώνη, Βασιλικής Πέτσα, Μαρίας Ψαρόγλου, και Γιώργου Λακιώτη, ξυπνούν μνήμες γλυκές και επιστρέφει ο νους σε εποχές αθώας νιότης και ξεγνοιασιάς. Έρχονται στην επιφάνεια στιγμές που ανήκουν στη συλλογική ψυχή του Πειραιά...Σταύρος Καραγιάννης