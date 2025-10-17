66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Έρχεται με 32 ελληνικές ταινίες

Επιπλέον, συνεχίζει τη στήριξη στις ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, προσφέροντας 3.000 ευρώ ανά ταινία, σε δημιουργούς που συμμετέχουν με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους στα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνο, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Μπουσάν, IDFA, Hot Docs, Nyon). Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι ταινίες Άγριες Μέρες του Βασίλη Κεκάτου που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου και Gorgonà της Εύης Καλογηροπούλου που προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.Το Φεστιβάλ παρέχει, επίσης, μια πολύτιμη ευκαιρία στους Έλληνες σκηνοθέτες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του σινεμά από το εξωτερικό. Ταινίες από τη φετινή ελληνική παραγωγή​​ θα προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cinando – ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου.Στόχος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι να μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως. Για αυτό τον λόγο, προβάλλει ταινίες με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of Hearing], τόσο στις αίθουσες όσο και στις online προβολές. Με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank προσβάσιμες θα γίνουν δύο ταινίες ορόσημα του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. Το κοινό του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με όρους καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους θεατές δύο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, το Άντε Γεια (1990) και το Υπάρχω (2024), οι οποίες προβάλλονται στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το Φεστιβάλ στο έργο του σπουδαίου δημιουργού Γιώργου Τσεμπερόπουλου.Στο(1991) του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, η μάνα, η κόρη και μια άλλη γυναίκα, ερωτευμένες με το ίδιο αγόρι. Το αγόρι ερωτευμένο με την επιτυχία. Στην Αθήνα του ’90, θέλει να γίνει διάσημος και να βγάλει λεφτά. Όλοι έχουν δίκιο. Αυτό όμως που μας τυραννάει είναι ο έρωτας που περνάει και χάνεται.Στο(2024) του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, παρακολουθούμε τη συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, μπράβοι της νύχτας, φανατικοί θαυμαστές, μεγάλες διαμάχες, δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του. Μία ταινία-αφιέρωμα σε έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, τον Στέλιο Καζαντζίδη.Το πρόγραμμα των καθολικά προσβάσιμων προβολών θα είναι διαθέσιμο σε Μπράιγ. Επίσης, 30 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν με προσαρτημένους υπότιτλους βάσει διαλόγων, έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν κωφοί και βαρήκοοι θεατές. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες με ελληνικούς υπότιτλους και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ.Μετά το τέλος της 66ης διοργάνωσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Alpha Bank θα προσφέρουν όλους τους επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες για κάθε άλλη μελλοντική προβολή, κινηματογραφική ή σε άλλο μέσο, ευελπιστώντας ότι με την υποστήριξη του Φεστιβάλ, οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη μορφή τους τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην οικιακή διανομή, προκειμένου να τις απολαύσουν όλες και όλοι.Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία ειδική προβολή. Συγκεκριμένα, θα προβληθεί η ταινία Ηλέκτρα7 (2025), μια πρωτότυπη κινηματογραφική σκυταλοδρομία, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Τη σκηνοθεσία της ανέλαβαν επτά διακεκριμένοι δημιουργοί: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), Σοφία Εξάρχου, Νεριτάν Ζιντζιρία, Χριστίνα Ιωακειμίδη, Μπάμπης Μακρίδης, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Ελίνα Ψύκου.Η ταινία Ηλέκτρα7 είναι μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ.Μέρος του κύκλου Contemporary Ancients, η ταινία αποτελεί μια πρωτότυπη κινηματογραφική σκυταλοδρομία σε επτά κεφάλαια, εμπνευσμένη από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, όπου επτά διακεκριμένοι δημιουργοί της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφίας - Αλέξανδρος Βούλγαρης, Σοφία Εξάρχου, Νεριτάν Ζιντζιρία, Χριστίνα Ιωακειμίδη, Μπάμπης Μακρίδης, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος και Ελίνα Ψύκου - προσφέρουν τη δική τους οπτική πάνω στον μύθο και στα ερωτήματα της σύγχρονης δικαιοσύνης.Η Ηλέκτρα και ο Ορέστης κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν τη μητέρα τους. Στη σύγχρονη Eλλάδα όμως, τον ρόλο της δικαιοσύνης δεν κρατούν οι θεοί αλλά οι άνθρωποι, που μοιάζουν ανήμποροι να συνθέσουν την αλήθεια.Η Ηλέκτρα7 έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον Ιούλιο 2025 στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, στο πλαίσιο του 70ού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος ΝτινόπουλοςΗ Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Όταν η Αννέτα αποκαλύπτει πως είναι έγκυος και σκοπεύει να φύγει με τον αστυνομικό φίλο της, η Αργυρώ, συντετριμμένη, την προκαλεί να πάνε μια πεζοπορία στη θρυλική Αρκουδότρυπα. Πρωταγωνιστούν: Χαρά Κυριαζή, Πάμελα Οικονομάκη.Αριστοτέλης ΜαραγκόςΟ Ηλίας ονειρεύεται να χτίσει ένα καράβι από παλιοσίδερα, υπό τη σκιά της ναυτικής κληρονομιάς του πατέρα του. Καθώς όμως ο μύθος που έχτισε γύρω από τον εαυτό του καταρρέει, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την πραγματική του φύση. Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Πασσαλής, Αλίκη Ανδρειωμένου, Στάθης Κόκκορης, Σωτήρης Μπελσής, Λευτέρης Πολυχρόνης, Ελένη Καραγεώργη, Γιούλα Μπούνταλη.Εύη ΚαλογηροπούλουΣε ένα άχρονο δυστοπικό μέλλον, σε μια πατριαρχική πόλη-κράτος που μαστίζεται από τη βία και την περιβαλλοντική μόλυνση, δύο γυναίκες επαναστατούν και αγωνίζονται για την ελευθερία και την ταυτότητά τους, μετατρέποντας εαυτές σε σύμβολα αντίστασης και μεταμόρφωσης. Πρωταγωνιστούν: Μελισσάνθη Μάχουτ, Aurora Marion, Χρήστος Λούλης, Κώστας Νικούλι, Σταύρος Σβήγκος, Ηρακλής Τζουζίνοφ, Ξένια Ντάνια, Εριφύλη Κιτζόγλου, Έρρικα Μπίγιου, Νίκη Βακάλη, Μυρτώ Κοντονή, Nayla Gougni, Βασίλης Μίχας, Τόνια Σωτηροπούλου.Χάρης ΛαγκούσηςΟ Δρ. Νόβακ, πρώην νευροεπιστήμονας από την Κροατία, ζει στην καρδιά της Αθήνας απομονωμένος από τον κόσμο, στοιχειωμένος από ένα μυστηριώδες παρελθόν. Όταν μια ομάδα ιδεαλιστών νέων επιστημόνων αναβιώνει το ξεχασμένο έργο του, παρασύρεται από τη συλλογικότητά τους καθοδηγούμενος από μια τολμηρή αποστολή: να ζήσει σε έναν κόσμο προστατευμένο από τις αόρατες δυνάμεις της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης. Πρωταγωνιστούν: Zlatko Burić, Ella Rumpf, Γιάννης Παπαδόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου.Αιμίλιος ΑβραάμΜε περιβαλλοντικές ανησυχίες, αποτυχημένες σχέσεις και μια καριέρα που έχει βαλτώσει, η 46χρονη Σμαράγδα αναζητά τον σκοπό της. Απελπισμένη για αλλαγή, μπαίνει δυναμικά στα social media, ψυχαγωγεί παιδιά σε τουριστικό θέρετρο και αναχωρεί για ένα απρόσμενο ταξίδι αυτογνωσίας. Πρωταγωνιστούν: Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβος Παπακώστας, Ελένη Σιδερά, Παρίς Ερωτοκρίτου, Patrick Myles, Dante The Dog.Αμέρισσα ΜπάσταΗ Λένα είναι μια 20χρονη γυναίκα που ζει στην Αθήνα, εργάζεται σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της. Καθώς το σπίτι τους είναι φτωχό, πάντα ακατάστατο και γεμάτο ένταση, θέλει να φύγει και να ξεκινήσει μια δική της ζωή. Όλα αλλάζουν για τη Λένα όταν απολύεται από τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Πρωταγωνιστούν: Ελίνα Τσιορμπατζή, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Τζέο Πακίτσας, Δημήτρης Κίτσος, Luli Bitri, Μαρίνα Μακρή, Γιώργος Πυρπασόπουλος.Στέλιος ΡεπάνηςΟ Ιωσήφ και η Βίκη πηγαίνουν στο εγκαταλελειμμένο πατρικό του για να το καθαρίσουν. Στην αυλή βρίσκουν τον Αντώνη, με τον οποίο ο Ιωσήφ αναπτύσσει μια φιλική, αλλά γεμάτη ένταση, σχέση. Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Παπαδόπουλος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αναστασία Λουλέ.Κωνσταντίνος ΜενελάουΗ Αλίκη υπήρξε μια εμβληματική μορφή του κινηματογράφου και του θεάτρου, ένα αινιγματικό φαινόμενο της ποπ κουλτούρας, μια γυναίκα εγκλωβισμένη ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και στην προσωπική της πραγματικότητα. Η ταινία αναδεικνύει την αλήθεια που κρύβεται πίσω από την επιμελώς κατασκευασμένη περσόνα της και διερευνά τις αντιφάσεις και την κοινωνική δυναμική που καθόρισε τη διαδρομή της. Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Παπαδοπούλου, Άλκηστις Πουλοπούλου, Τάνια Κέλλυ.Πάνος ΚατσιμπέρηςΜια νεαρή κοπέλα, καλλιτέχνις και ζωγράφος, γεννά ένα παραμορφωμένο βρέφος, αποτέλεσμα μιας ανεπιθύμητης και καταναγκαστικής εγκυμοσύνης. Τώρα πρέπει να ζήσει ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες, αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον εαυτό. Πρωταγωνιστούν: Ειρήνη Λαφαζάνη, Μιχάλης Οικονόμου, Βασίλης Ευταξόπουλος, Μπέσυ Μάλφα, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Μελίνα Βαμπούλα.Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες:Βασίλης ΜαζωμένοςΣε ένα χωριό της Ηπείρου, ο Λάζαρος σκοτώνεται κατά λάθος στο κυνήγι. Η έγκυος γυναίκα του γεννά λίγο μετά και το παιδί παίρνει το όνομά του. Μεγαλώνοντας, ο νεαρός Λάζαρος παντρεύεται τη Χάιδω αλλά ξενιτεύεται. Αν και χάνει την επαφή με τον τόπο του, τα εγγόνια του συνεχίζουν τις παραδόσεις. Πρωταγωνιστούν: Αλέξανδρος Νταβρής, Ελένη Κορδά, Βασίλης Σιάφης, Κατερίνα Τζημούλα, Γιολάντα Καπέρδα.Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy)Οι φόβοι, οι ανησυχίες και οι ελπίδες ενσαρκώνονται στον χαρακτήρα της Μάργκο, μιας διάσημης τραγουδοποιού που τα τελευταία χρόνια ζει απομονωμένη στο διαμέρισμά της. Ένα πάρτι που διοργανώνεται για να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια και τα συναισθήματα που γεννιούνται εκεί, τη βοηθούν απροσδόκητα να περάσει σε μια νέα φάση στη ζωή της. Πρωταγωνιστούν: Σοφία Κόκκαλη, Εύη Σαουλίδου, Έκτορας Λυγίζος, Ζακλίν Πολενάκη, Ολυμπία Μπουλογεώργου, Φλομαρία Παπαδάκη, Μαριάννα Λιανού, Χαρά Τζόκα, Αθηνά Παπαδάκη, Ιωάννης Μπάστας, Ιωάννα Λυγίζου, Άελλα Aymo Boot Λάλου.Δημήτρης ΚατσιμίρηςΈξι κωμικοτραγικές ιστορίες εμμονής και τρέλας, με κέντρο το παράδοξο του έρωτα. Ένα ταξίδι δίνης, εμμονής και τρέλας με swinging, πλατωνικούς έρωτες, έντονους χωρισμούς και υποκατάστατα της ανθρώπινης επαφής. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Γερωνυμάκης, Μυρτώ Κουλουρίδη, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Χριστοφιλάκης, Εύη Δόβελου, Ζαχαρίας Wella, Jacques Simha, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Δημήτρης Μαγκλάρας, Άγγελος Λιάγκος, Κώστας Μπάρας, Βάλια Κουμπή, Θανάσης Κρομλίδης, Κουσούρι Χάρμπαλη.Φίλιππος ΤσίτοςΈνας ξεροκέφαλος άνεργος, που προτιμά να πεθάνει της πείνας παρά να προδώσει τις αρχές του, καταλήγει αρχηγός μιας ανέμελης συμμορίας που ζει τρυπώνοντας σε δεξιώσεις για να φάει τζάμπα. Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Μαρία Κατσανδρή, Χρήστος Βαλαβανίδης, Γιώργος Σουξές, Κατερίνα Συναπίδου, Χριστίνα Τσάφου.Μαρίνος ΚαρτίκκηςΟ Κώστας είναι ένας διαζευγμένος αστυνομικός με οικονομικά προβλήματα, που μεταφέρει νεκρούς στο νεκροτομείο. Μια μέρα κλέβει έναν σταυρό από μια νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, που κλήθηκε να μεταφέρει, για να ανακαλύψει ότι ήταν η γιαγιά της συντρόφου του. Πρωταγωνιστούν: Στέλιος Ανδρονίκου, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Προκόπης Αγαθοκλέους, Μαρίνα Αργυρίδου.Σωτήρης ΣταμάτηςΈνα κρύο βράδυ του Νοέμβρη, τρία ζευγάρια βρίσκονται σε κομβικά σημεία των σχέσεών τους. Η Μαργαρίτα και ο Σπύρος συναντιούνται ξανά μετά από έναν δύσκολο χωρισμό. Η Μαίρη και ο Πέτρος αντιμετωπίζουν την αποξένωση μεταξύ τους. Η Νίνα και ο Στέλιος γνωρίζονται τυχαία και περνούν τη νύχτα στην πόλη, ανακαλύπτοντας πλευρές του εαυτού τους. Πρωταγωνιστούν: Πάνος Παπαδόπουλος, Χαρά Κυριαζή, Γιώργος Νούσης, Ρέα Σαμαροπούλου, Γιώργος Τζούλιο Κατσής, Ηλιάνα Αντωνιάδου, Σπύρος Μπασδάνης, Δημήτρης Μούδιος, Πάνος Παπαπαναγιώτου, Αλέξης Κουζούνης.Νίκος ΚορνήλιοςΣε μια πόλη με παλιά μεταλλεία, η γεωλόγος Ναντίν θα συναντηθεί με τον Χρήστο, απόγονο μεταλλωρύχων, και με την Κατερίνα, τη μοναδική γυναίκα αλιέα της περιοχής, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο συναισθηματικό πλέγμα. Μέσα στο φορτισμένο τοπίο θα απαλλαχθούν από τα δεσμά του παρελθόντος τους αλλά και το βάρος της Ιστορίας για να ζήσουν ένα αβέβαιο παρόν. Πρωταγωνιστούν: Αδελαΐδα Κατσίδε, Βαγγέλης Ρόκκος, Παρθενόπη Μπουζούρη, Δημήτρης Παπαγιάννης.Τάσος ΓερακίνηςΈνας θυρωρός του Δήμου Αθηναίων, αποφασισμένος να χαρίσει στον εξάχρονο γιο του το μέλλον που στερήθηκε ο ίδιος, τον γράφει σε ιδιωτικό σχολείο. Το κυνήγι του «ελληνικού ονείρου», καταλήγει σε μια δίνη κωμικοτραγικών συγκρούσεων, που τον φέρνουν μπροστά στην πιο πικρή ανατροπή: ίσως οι ψευδαισθήσεις να ήταν ό,τι καλύτερο είχε ποτέ. Πρωταγωνιστούν: Νίκος Κασάπης, Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Καταλειφός, Ελένη Κοκκίδου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Γιούλικα Σκαφίδα, Γιάννης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Νίκος Δάφνης, Ελένη Δάφνη.Πέτρος ΣεβαστίκογλουΤρεις γυναίκες περνάνε τις μέρες τους μέσα σε μια ανία που τις παραλύει. Η ηρεμία είναι το σημάδι μιας κοινωνικά επιβεβλημένης συναισθηματικής αναπηρίας, ενώ η εποχή επιτάσσει ανησυχία και ξεσηκωμό. Η Άγρια Φύση γίνεται σύμμαχος στο ξέσπασμά τους και τόπος απελευθέρωσης των ενστίκτων τους. Ένας γάμος θα γίνει αφορμή να έρθουν σε σύγκρουση με το κοινωνικά αποδεκτό. Θα προβάλλουν αντίσταση, προσπαθώντας να εφεύρουν έναν νέο χώρο αγάπης. Η έκρηξη που θα προκαλέσει αυτή η αναζήτηση θα είναι επικίνδυνη, τρομακτική - ταυτόχρονα εκστατική, απελευθερωτική. Δεν θα υπάρχουν νικητές ή ηττημένοι. Θα απομείνει μόνο ο απόηχος μιας δημιουργικής αναταραχής. Πρωταγωνιστούν: Αγλαΐα Παππά, Αλεξάνδρα Καζάζου, Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Χάρης Φραγκούλης.Ηλίας ΓιαννακάκηςΗ Μάχη, πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού που άλλαξε φύλο και έγινε τραγουδίστρια, επιστρέφει από τη Γερμανία στην Ελλάδα μετά από 50 χρόνια. Πρωταγωνιστούν: Μπέττυ Βακαλίδου, Έλενα Τοπαλίδου, Μανώλης Μαυροματάκης.Νικόλας ΔημητρόπουλοςΗ Μαρία, που μένει σε νησί, ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος όταν επισκέπτεται στην Αθήνα τη θρήσκα αδερφή της για το μνημόσυνο της μητέρας τους. Η απρόσμενη εγκυμοσύνη στα σαράντα και μια απρόσμενη συνάντηση την κάνουν να συνειδητοποιήσει ότι μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της, θα μπορεί «να γελάει, ό,τι κι αν πει ο κόσμος». Πρωταγωνιστούν: Μαρία Αποστολακέα, Μαντώ Γιαννίκου, Ακύλλας Καραζήσης.Γιάννης ΦάγκραςΑπελπισμένοι και άφραγκοι στο τέλος μιας ακόμα τουριστικής σεζόν, ο Πάνος και ο Τζίμης προσλαμβάνονται από την Νίκο για μια περίεργη καταδυτική αποστολή. Ταυτόχρονα έχουν το δικό τους σχέδιο για τον εντοπισμό ενός βυθισμένου σκάφους διακινητών με πολλά χρήματα. Η παράνοια, η απληστία και η αγριάδα των θαλάσσιων συνόρων τούς αλλάζουν τα σχέδια. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Κουτσογιάννης, Θεοφάνης Κατσέλης, Εκάβη Ντούμα.Γιώργος ΓεωργόπουλοςΗ Πάττυ, μια 18χρονη αθλήτρια του τζούντο από ένα ακριτικό Ελληνικό νησί, αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά της και να ακολουθήσει τον sensei Γιούρι στην Αθήνα για κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην πορεία της θα έρθει αντιμέτωπη με την ερωτική επιθυμία, την προδοσία και κάποιες οδυνηρές αλήθειες που είτε θα τη σπάσουν είτε θα την κάνουν πιο δυνατή. Πρωταγωνιστούν: Μορτ Κλοναράκη, Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Τάσος Νούσιας.Γιώργος ΑθανασίουΔύο παλιοί φίλοι και μουσικοί ταξιδεύουν σε ένα απομονωμένο χωριό στα βουνά της Αρκαδίας, για να ηχογραφήσουν έναν αυτοσχεδιαστικό δίσκο. Εκεί, ανάμεσα στα δέντρα και στη σιωπή της φύσης, κάτι ανεξήγητο αρχίζει να συμβαίνει. Το δημιουργικό τους ταξίδι παίρνει μια απρόσμενη τροπή. Πρωταγωνιστούν: Chris Scott, Μάριος Βίττης.Πάνος Παππάς, Δέσποινα ΧαραλάμπουςΤο μέλλον δεν είναι παρά ένα ακόμα παρελθόν. Στο απομονωμένο Κτίριο-Πόλη που φέρει τον αριθμό 7, εκεί όπου η ανθρώπινη γνώση διατηρείται στη μνήμη των χαρισματικών και ο χρόνος κυλά σε ατέρμονες κύκλους, ένας νέος άντρας εμφανίζεται ξανά και ξανά, αναμετρώμενος με τον έρωτα, την εξέγερση και την απατηλή υπόσχεση της διαφυγής. Μια γυναίκα που τον συναντά κάθε φορά, γίνεται ο καθρέφτης αυτής της επανάληψης, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Πρωταγωνιστούν: Στέλα Φυρογένη, Κωστής Μπούντας, Κρίστελ Καπερώνη.The Callas – Λάκης & Άρης ΙωνάςΗ Νάνσυ κληρονομεί ένα vintage τροχόσπιτο και, μαζί με τη φίλη της Τζωρτζίνα, ξεκινούν ένα road trip. Tους έρχεται η τρελή ιδέα να το κάνουν οίκο ανοχής για γυναίκες. Η αναζήτηση για αρσενικό καταλήγει σ’ έναν ταξιδιώτη και μαζί ιδρύουν τη Madonna. Αντιστέκονται στον συντηρητισμό με όπλο το χιούμορ, την αγάπη και την αλληλεγγύη. Πρωταγωνιστούν: Τζωρτζίνα Λιώση, Νάνσυ Μπούκλη, Νικολάκης Ζεγκίνογλου.Ηλίας ΔημητρίουΜια Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός καλείται να αναλάβει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου. Κάτι που μοιάζει απλό εξελίσσεται σε ένα αθέατο παιχνίδι εξουσίας, κατά το οποίο οι ισορροπίες κλονίζονται και τα όρια ανάμεσα στην ανάγκη, στον φόβο και στην τρυφερότητα θολώνουν επικίνδυνα. Πρωταγωνιστούν: Zar Donato, Ντίνος Λύρας, Λένια Σορόκου, Διομήδης Κουφτερός, Δάφνη Αλεξάντερ.Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.Anita DoronΗ Σαμάρ, μια κουήρ Αφγανή γνωρίζει τη Μάγια, μια Καναδή δημοσιογράφο σε ένα ρέιβ πάρτι στην Αθήνα. Οι κόσμοι τους συγκρούονται σε μια σχέση που αποκαλύπτει τις πολιτισμικές τους αντιθέσεις. Η Μάγια γράφει το επόμενο εντυπωσιακό της άρθρο· ενώ η Σαμάρ με μια απρόσμενη ανατροπή, αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από τα προνόμια του δυτικού κόσμου. Πρωταγωνιστούν: Nicolette Pearse, Amanda Babaei Vieira, Breanna Coates, Αντώνης Γιαννακός, Άρης Αθανασόπουλος.Mary Darling, Bre Vader, Felicia SobhaniΥπό τη σκιά του διωγμού στο σύγχρονο Ιράν, η Layla, μια αποφασισμένη γυναίκα Μπαχάι και ο Sasan, ένας κοσμικός μουσουλμάνος γιατρός, ερωτεύονται παρ’ όλες τις αντιξοότητες - διακινδυνεύοντας τη φυλάκιση, την προδοσία και την ερωτική απογοήτευση, καθώς αγωνίζονται να ορίσουν την αγάπη τους σε μια κοινωνία που την απαγορεύει. Πρωταγωνιστούν: Parmiss Sehat, Behtash Fazlali, Shirin Youssefian Maanian, Anthony Azizi, Djavad Djavaheri, Cybele Hay, Negin Kamali, Alexis Rad, Panta Mosleh, Martha Milani-Javid, Rohan Badr, Tara Tedjarati, Βασίλης Κουκαλάνι.Άρης ΜπαφαλούκαςΤρεις άνθρωποι έρχονται σε επαφή, μέσα από μία εφαρμογή που παρέχει υπηρεσίες τρυφερότητας. Καθώς τα όρια ανάμεσα στο εικονικό και το πραγματικό θολώνουν, γεννιέται ανάμεσά τους μια απρόσμενη σύνδεση, που τους βοηθά να αναγνωρίσουν τις ανεπίλυτες συναισθηματικές τους ανάγκες και τα λάθη του παρελθόντος. Πρωταγωνιστούν: Julie Macqueron, Julien Cheminade, Brigitte Mancel, Clémence Éliès.Μια δεύτερη ματιάΗ μεγάλη σφαγή των Β' ΚΑΠΗ ΑλίμουΑθανάσιος Τόμμυ ΣκλάβοςΈνα LGBTQI+ κινηματογραφικό συνεργείο κάνει ένα ντοκιμαντέρ για μια έκρηξη με 67 νεκρούς στα Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου. Κάποιος από τους τρεις βασικούς υπόπτους πήρε όλους τους υπόλοιπους μαζί του σε μια αποστολή αυτοκτονίας. Αλλά ποιος από τους τρεις; Πρωταγωνιστούν: Λυδία Μπαγεώργου, Έλλη Ξείπα, Άρης Κρούσκος, Νίκος Δαμουλής.Βασίλης ΚεκάτοςΗ Χλόη εγκαταλείπει την προβληματική οικογένειά της για μια ομάδα νέων που διασχίζουν την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της βοηθά τους φτωχούς με ασυνήθιστους τρόπους, αντιμετωπίζει κινδύνους και αναρωτιέται αν η τρυφερότητα είναι η απόλυτη πράξη επανάστασης. Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Πατακιά, Εύα Σαμιώτη, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ναταλία Σουίφτ, Πόπη Σεμερλίογλου, Σταύρος Τσουμάνης, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Emmanuel Elozieuwa.Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν όλες οι βραβευμένες ταινίες ελληνικής παραγωγής, από όλα τα διαγωνιστικά προγράμματα του πρόσφατου 48ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες θα προβληθούν και σε ειδικό τμήμα στο Film Market, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση sales agents και εκπρόσωποι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού.Οι 30 ταινίες που θα προβληθούν είναι οι:400 κασέτες - Σκηνοθεσία: Θέλγια ΠετράκηΑτλαντικός - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος ΣταματιάδηςΑυτός που κάποτε υπήρχε - Σκηνοθεσία: Κωστής ΘεοδοσόπουλοςΒόλτα - Σκηνοθεσία: Σωκράτης ΜουσμουλίδηςΉταν πολύ καλή στο να φεύγει - Σκηνοθεσία: Βασίλης ΠαντελίδηςΛευρεσθής - Σκηνοθεσία: Ιωάννα ΡουμελιώτηΛουδίας - Σκηνοθεσία: Άκης ΠολύζοςΜαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος χρόνος - Σκηνοθεσία: Γιάννης ΚαρπούζηςΜικρό σώμα - Σκηνοθεσία: Γιάννης ΣυμβώνηςΜίτση - Σκηνοθεσία: Γεύη ΔημητρακοπούλουO κύκλος ζωής των τζιτζικιών - Σκηνοθεσία: Ινές ΠερόΟι λύκοι επιστρέφουν - Σκηνοθεσία: Στέλιος ΜωραϊτίδηςΠρελούδιο για μια Σουπερνόβα - Σκηνοθεσία: Χρίστος ΑρτεμίουΣτο παζάρι - Σκηνοθεσία: Κώστας Φούντας ΑλουπογιάννηςΤα κρυμμένα από την ίδρυση του κόσμου - Σκηνοθεσία: Κέβιν Γουόκερ, Ειρήνη ΖαχαριάδηΤο ήσυχο βάρος των πραγμάτων - Σκηνοθεσία: Δήμητρα ΠετμεζάΤο νησί της Αφροδίτης - Σκηνοθεσία: Ρωξάνη ΒαρελάΤο τίποτα και τα πάντα - Σκηνοθεσία: Λία ΤσάλταΎπνος - Σκηνοθεσία: Μάντις Κος, Τζέι Μακ ΝέιλΦθινοπωρινά Χριστούγεννα - Σκηνοθεσία: Κώστας ΜπακούρηςΧαμένες γαρδένιες - Σκηνοθεσία: Γαλάτεια ΛαγουτάρηΧοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει - Σκηνοθεσία: Δημήτρης ΠαπαθανάσηςCarcass - Σκηνοθεσία: Μάκης ΣέμποςGreen - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ιωσηφίδης ΧοκμετίδηςI'm Glad You’re Dead Now - Σκηνοθεσία: Tawfeek BarhomLast Tropics - Σκηνοθεσία: Θανάσης ΤρουμπούκηςNoi - Σκηνοθεσία: Νεριτάν ΖιντζιρίαOr How to Disappear - Σκηνοθεσία: Γιώργος ΑγγελόπουλοςRequiem in Salt - Σκηνοθεσία: Σύλβια Νικολαΐδου, Νικόλας ΙορδάνουTranswalking - Σκηνοθεσία: Ευθυμία Κωτούλα