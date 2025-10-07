Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αφιέρωμα στα αστέρια του παλιού ελληνικού σινεμά
Τριάντα έξι αγαπημένοι ηθοποιοί θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Finos Film
Αέρας νοσταλγίας, χαράς αλλά και συγκίνησης θα φυσήξει στο φετινό 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια του αφιερώματος στους αγαπημένους πρωταγωνιστές του του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 1960, που διοργανώνεται, σε συνεργασία με τη Finos Film, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στο Ολύμπιον.
Η Μπέτυ Αρβανίτη, ο Βασίλης Καΐλας, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, η Χλόη Λιάσκου, η Μπέτυ Λιβανού, ο Σωτήρης Τζεβελέκος, η Αιμιλία Υψηλάντη και η Άννα Φόνσου θα είναι ανάμεσα στους 36 συνολικά ηθοποιούς που τιμώνται και θα δώσουν το παρών στην ειδική εκδήλωση.
Τη βραδιά θα παρουσιάσουν ο πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ, ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου και ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους πολυαγαπημένους αστέρες για τη συναρπαστική πορεία τους, αλλά και για τις αθέατες πλευρές της καλλιτεχνικής τους ζωής. Ένα δυνατό και πολυαναμενόμενο reunion που πιστεύουμε ότι θα γράψει ιστορία!
Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ ετοιμάζει ένα μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα όπου πολλοί από τους σπουδαίους ηθοποιούς θα μοιραστούν με το κοινό αναμνήσεις, ιστορίες και πρόσωπα. Στο αφιέρωμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αξέχαστες στιγμές από όλους τους ηθοποιούς που θα βρεθούν στη σκηνή του Ολύμπιον, αλλά και από τους: Άγγελο Αντωνόπουλο, Ελένη Ανουσάκη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννη Βογιατζή, Βαγγέλη Βουλγαρίδη, Μάρθα Βούρτση, Μέλπω Ζαρόκωστα, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Τόνια Καζιάνη, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκη Κομνηνό, Μάρω Κοντού, Άννα Κυριακού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Στέφανο Ληναίο, Χρήστο Νομικό, Γιώργο Πάντζα, Χρήστο Πολίτη, Κώστα Πρέκα, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκο Τσούκα και Έλλη Φωτίου.
