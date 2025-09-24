Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Θεατρική επιστροφή με ερωτικό θρίλερ στο «Πτι Παλαί»
Δείτε βίντεο από τις πρόβες του ηθοποιού με την συμπρωταγωνίστριά του Δανάη Σκιάδη
Σε ένα έργο που έχει κάνει πάταγο στο Λονδίνο και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ερωτικό θρίλερ της Bess Wohl «Barcelona», που θα παρουσιάζεται από τις 10 Νοεμβρίου στο θέατρο Πτι Παλαί, θα δούμε τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη. Ο δημοφιλής ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση, που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Πάρι Ερωτοκρίτου έχοντας στο πλευρό του τη Δανάη Σκιάδη.
Οι τρεις τους μάλιστα έχουν ξεκινήσει ήδη τις πρόβες. Ο Μιχάλης Λεβοντογιάννης έχει αναλάβει τον σκοτεινό και μυστηριώδη ρόλο του Μανουέλ ενώ η Δανάη Σκιάδη υποδύεται την αντιφατική και τολμηρή Ιρέν.
Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα μόνο βράδυ. Ξεκινάει όταν ο γοητευτικός Μανουέλ επιστρέφει στο διαμέρισμά του στη Βαρκελώνη με την Ιρέν, μία νεαρή και μεθυσμένη Αμερικανίδα τουρίστρια. Οι δυο τους, χαρούμενοι, δείχνουν ότι θέλουν να απολαύσουν μια ερωτική βραδιά χωρίς δεσμεύσεις.
Όμως σύντομα εμφανίζονται εντάσεις, δημιουργούνται ρωγμές. Σώματα και πολιτισμοί συγκρούονται έντονα και πίσω από την αρχική ρομαντική τους διάθεση διαφαίνεται πως και οι δύο έχουν κρυφές προθέσεις.
Την ερωτική ατμόσφαιρα διαδέχονται η αγωνία και η απειλή του θανάτου, ενώ απρόσμενα, οι πολιτικές τους απόψεις αλλάζουν δραματικά την μεταξύ τους κατάσταση.
Ημέρες παραστάσεων:
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Πτι Παλαί (Ριζάρη 24, Παγκράτι)
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
