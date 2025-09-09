Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Martha Graham Dance Company: Η ομάδα που δημιούργησε η «χορεύτρια του αιώνα» έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Martha Graham Dance Company: Η ομάδα που δημιούργησε η «χορεύτρια του αιώνα» έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Πότε θα πραγματοποιηθούν οι παραστάσεις τους ιστορικού χορευτικού συγκροτήματος που συμπληρώνει φέτος τα 100 χρόνια του
Η σπουδαιότερη και μακροβιότερη αμερικανική ομάδα σύγχρονου χορού της Αμερικής, η ιστορική Martha Graham Dance Company, θα ταξιδέψει στην Αθήνα προκειμένου να δώσει έξι συνολικά παραστάσεις, από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. «The First and The Future» είναι ο τίτλος της νέας αυτής παράστασης που ετοίμασαν για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια καλλιτεχνικής δράσης του συγκροτήματος που δημιούργησε η θρυλική χορεύτρια και χορογράφος Μάρθα Γκράχαμ.
«Χορεύτρια του αιώνα» και «εθνικός θησαυρός» είναι μόνο δύο από τους τίτλους που δόθηκαν στην Μάρθα Γκράχαμ από τους κριτικούς χορού της Αμερικής. Προικισμένη μ’ αυτό το κάτι που μόνο ένας πραγματικός σταρ έχει, ανήκει στην ολιγομελή ομάδα των ιδιαίτερα ταλαντούχων χορευτών και χορογράφων που έστησαν το οικοδόμημα του σύγχρονου χορού και καθόρισαν την ιστορία του στον 20ό αιώνα.
Η Μάρθα Γκράχαμ ίδρυσε την ομάδα της το 1926 και με τη φυσική της δύναμη και το ερευνητικό μυαλό της, δημιούργησε ένα καινοτόμο χορογραφικό έργο με πραγματικά παγκόσμια εμβέλεια και επιρροή. Η μέθοδος και η τεχνική της άλλαξε για πάντα την αισθητική του σύγχρονου χορού. Αυτή η επαναστατική τεχνική και κίνηση, γνωστή παγκοσμίως ως «Τεχνική Γκράχαμ» τροφοδότησε τις επόμενες γενιές χορογράφων και πολλών μαθητών της, όπως είναι ο Άλβιν Έιλι, η Τουίλα Θαρπ, ο Μερς Κάνιγκχαμ, ο Γουίλιαμ Φορσάιθ. Το εύρος και η επιρροή του έργου της έχει συγκριθεί με το έργο του Πικάσο στη ζωγραφική, όσο και του Στραβίνσκι στη μουσική.
Η νέα παραγωγή που παρουσιάζεται στην Αθήνα στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας της ομάδας, είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε εμβληματικά έργα της Μάρθας Γκράχαμ, όπως το Chronicle και το Errand into the Maze και σε νέες, τολμηρές παραγωγές όπως το Cave, που η ομάδα δημιουργεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζάνετ Άιλμπερ, πάντα με απόλυτο σεβασμό στην κληρονομιά της εμπνεύστριας και δημιουργού της.
«Χορεύτρια του αιώνα» και «εθνικός θησαυρός» είναι μόνο δύο από τους τίτλους που δόθηκαν στην Μάρθα Γκράχαμ από τους κριτικούς χορού της Αμερικής. Προικισμένη μ’ αυτό το κάτι που μόνο ένας πραγματικός σταρ έχει, ανήκει στην ολιγομελή ομάδα των ιδιαίτερα ταλαντούχων χορευτών και χορογράφων που έστησαν το οικοδόμημα του σύγχρονου χορού και καθόρισαν την ιστορία του στον 20ό αιώνα.
Η Μάρθα Γκράχαμ ίδρυσε την ομάδα της το 1926 και με τη φυσική της δύναμη και το ερευνητικό μυαλό της, δημιούργησε ένα καινοτόμο χορογραφικό έργο με πραγματικά παγκόσμια εμβέλεια και επιρροή. Η μέθοδος και η τεχνική της άλλαξε για πάντα την αισθητική του σύγχρονου χορού. Αυτή η επαναστατική τεχνική και κίνηση, γνωστή παγκοσμίως ως «Τεχνική Γκράχαμ» τροφοδότησε τις επόμενες γενιές χορογράφων και πολλών μαθητών της, όπως είναι ο Άλβιν Έιλι, η Τουίλα Θαρπ, ο Μερς Κάνιγκχαμ, ο Γουίλιαμ Φορσάιθ. Το εύρος και η επιρροή του έργου της έχει συγκριθεί με το έργο του Πικάσο στη ζωγραφική, όσο και του Στραβίνσκι στη μουσική.
Η νέα παραγωγή που παρουσιάζεται στην Αθήνα στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας της ομάδας, είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε εμβληματικά έργα της Μάρθας Γκράχαμ, όπως το Chronicle και το Errand into the Maze και σε νέες, τολμηρές παραγωγές όπως το Cave, που η ομάδα δημιουργεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζάνετ Άιλμπερ, πάντα με απόλυτο σεβασμό στην κληρονομιά της εμπνεύστριας και δημιουργού της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα