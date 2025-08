Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Νέο πρόγραμμα με Κουρεντζή, Καβάκο, διάσημους ξένους μουσικούς και μεγάλες ορχήστρες

Διεθνούς κύρους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο μαέστρος – σούπερ σταρκαι ο πολυβραβευμένος βιολονίστας και διευθυντής ορχήστρας, κορυφαίους ξένους ερμηνευτές και μουσικούς, όπως η σοπράνο Ασμίκ Γκριγκοριάν και ο πιανίστας Λούκας Γκένιουσας και μεγάλες ορχήστρες όπως ηθα δώσουν το δυναμικό παρών στο νέοτου Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που θα αρχίσει στις 8 Σεπτεμβρίου.Με βασικό χαρακτηριστικό τον συνδυασμό της διεθνούς πρωτοπορίας με την εγχώρια δημιουργία οι παραγωγές του Μεγάρου για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο καλύπτουν όχι μόνον τον χώρο της μουσικής αλλά και αυτούς του θεάτρου και του χορού και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, βάζοντας, για μία ακόμη χρονιά, ψηλά τον πήχη της ποιότητας.Η διεθνούς φήμης σοπράνο, ερμηνεύτρια με εκρηκτική παρουσία και βαθιά εκφραστικότητα, ανοίγει την καλλιτεχνική χρονιά (17.10.2025), συνοδευόμενη από τον πιανίστα Lukas Geniušas, με ένα λυρικό πρόγραμμα αφιερωμένο σε έργα των Tchaikovsky και Rachmaninoff.Στις 22 Οκτωβρίου, δύο κορυφαίοι σολίστες, η τσελίστακαι ο πιανίστας, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ρεπερτόριο υψηλών απαιτήσεων, από τον Mendelssohn και τον Brahms έως τους σύγχρονους Rihm και Widmann.Στις 14 και 15 Νοεμβρίου, οεπιστρέφει με την, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συμφωνικό αριστούργημα του Wagner The Ring without Words (Το Δαχτυλίδι χωρίς λόγια), στην εμβληματική διασκευή του Lorin Maazel – ένα συμφωνικό ταξίδι στον μύθο του Δαχτυλιδιού.Την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, στις 16 Δεκεμβρίου, οιυπό τον Paul Agnew ερμηνεύουν τέσσερις από τις έξι καντάτες του Χριστουγεννιάτικου Ορατορίου του J.S. Bach, με ένα εξαιρετικό επιτελείο σολίστ και χορωδών, σε μια συναυλία που φωτίζει μουσικά το πνεύμα των Χριστουγέννων.

To το καναδικό μπαλέτο Grands Ballets Canadiens

Στις 28.1.2026, το Lucerne Festival Strings συμπράττει με τον Augustin Hadelich (Αουγκουστίν Χάντελιχ), έναν από τους πιο αγαπητούς βιολονίστες της εποχής μας, σε μια βραδιά δεξιοτεχνίας και μουσικής ωριμότητας.εμφανίζεται στο Μέγαρο στις 7 Μαρτίου, υπό τη διεύθυνση του Paavo Järvi, με σολίστ τον πολυβραβευμένο πιανίστα Alexandre Kantorow ενώ στις 18 και 19 Μαρτίου η Chamber Orchestra of Europe, με μαέστρο και σολίστ τον Kiril Gerstein, επιστρέφει στην Αθήνα, εκπροσωπώντας το υψηλότερο επίπεδο ερμηνείας στον ευρωπαϊκό χώρο.υπό τονθα πραγματοποιήσει, στις 3 Απριλίου, την πρώτη της εμφάνιση στο Μέγαρο, φέρνοντας μαζί της τον δραματικό ήχο και το εντυπωσιακό εύρος ενός νέου συμφωνικού σχήματος.εμφανίζεται στο Μέγαρο στις 9 Μαΐου με μαέστρο τονκαι σολίστ τον χαρισματικό τσελίστα Kian Soltani, σε ένα πρόγραμμα διεθνούς απήχησης.Η αρχή των συναυλιών για τη φετινή σεζόν, γίνεται στις 2 Νοεμβρίου με το Mozart Concerto Festival, όπου έργα όπως το Κοντσέρτο για δύο πιάνα K.365 και το Κοντσέρτο για φλάουτο και άρπα K.299 ζωντανεύουν με αυθεντικά όργανα – μεταξύ αυτών, άρπα του 1802 και πιάνα αντίγραφα του A. Walter, όμοια με εκείνο που κατείχε ο ίδιος ο Μότσαρτ. Αυθεντικοί ήχοι από την εποχή του Μότσαρτ ζωντανεύουν μέσα από την δεξιοτεχνία των μουσικών της Καμεράτα και σπουδαίων Ελλήνων σολίστ υπό τον Γιώργο Πέτρου, ενός από τους πλέον διακεκριμένους ειδικούς στην ιστορική ερμηνεία διεθνώς. Στις 19 Νοεμβρίου, παρουσιάζονται δύο συμφωνικά αριστουργήματα του 1822: η «Ημιτελής» Συμφωνία του Σούμπερτ, που δεν παίχτηκε ποτέ όσο ζούσε, και η θρυλική 5η του Μπετόβεν. Και τα δύο έργα γράφτηκαν την ίδια χρονιά το 1822. Στις 28/12, το έργο Vespro della Beata Vergine του Monteverdi παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε όργανα εποχής από την Καμεράτα. Μια μεγάλη γιορτή της μπαρόκ μουσικής μέσα από την ερμηνεία του τενόρου και μαέστρου Emiliano Gonzalez Toro, που έχει συνεπάρει το κοινό και τους κριτικούς διεθνώς με τη τολμηρή και επαναστατική του προσέγγιση στα έργα του Μοντεβέρντι. Τέλος, στις 4 Ιανουαρίου, η Καμεράτα υποδέχεται το νέο έτος με μουσική της αυτοκρατορικής Βιέννης, σε βαλς του Johann Strauss II και της οικογένειάς του, υπό τη διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου.Το Μέγαρο αφιερώνει στο μεγάλο Ρώσο συνθέτη Sergei Rachmaninoff έναν θεματικό κύκλο, με τη συμμετοχή πέντε διακεκριμένων Ελλήνων πιανιστών: Βασίλης Βαρβαρέσος (28.11.2025), Βασίλης Τσαμπρόπουλος (9.12.2025), Γιώργος – Εμμανουήλ Λαζαρίδης (25.1.26), Αλεξία Μουζά (11.2.26) και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου (26.2.2026).Από 20 Δεκεμβρίου 2025 έως 5 Ιανουαρίου 2026, το Μέγαρο μετατρέπεται σε θεατρική όαση για μικρούς και μεγάλους με το πρωτότυπο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και οι τρεις Χριστουγεννιάτικες Ευχές». Με πρωταγωνιστή τονστον ρόλο του Αλαντίν και δημιουργική ομάδα που υπογράφουν η Μυρτώ Κοντοβά, η Σοφία Σπυράτου, η Χλόη Μάντζαρη, ο Στέφανος Κορκολής και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, η παράσταση υπόσχεται μαγεία, χιούμορ και φαντασία.Ο κύκλος Χορού φιλοξενεί κορυφαία συγκροτήματα από τον διεθνή χώρο μεταξύ των οποίων το καναδικό(7, 8, 9.11.2025) με έργο της Hélène Blackburn (Ελέν Μπλάκμπερν), και το ιστορικό(17-20.7.2026) σε έργο της ίδιας της Pina Bausch. Δύο παραστάσεις υψηλής ενέργειας και θεατρικής δύναμης.Η σειρά Jazz @ Megaron συνεχίζει με έντονο παλμό και διεθνή κατεύθυνση. Στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη θα εμφανιστούν, από την 1η μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, το Stacey Kent Trio, και στην Αίθουσα Banquet οι Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio (Ρίτσαρντ Μπόνα – Αλφρέδο Ροδρίγκεθ Τρίο), ενώ παράλληλα το Μέγαρο φιλοξενεί και σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής jazz σκηνής.Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις δύο ιστορικών κουαρτέτων, το(19.1.2026) και το(23.4.2026). Αυτά τα κουαρτέτα εγχόρδων συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα σύνολα μουσικής δωματίου του 20ού αιώνα, έχοντας θέσει νέα πρότυπα δεξιοτεχνίας και ακρίβειας στη διεθνή σκηνή,και διαμορφώσει την ερμηνευτική παράδοση μιας ολόκληρης εποχής.Το Φεστιβάλ της Άνοιξης, που διοργανώνεται για μία ακόμη χρονιά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2026, συγκεντρώνει κορυφαίες συμφωνικές εκδηλώσεις και παραγωγές. Πέρα από τη London Philharmonic Orchestra και τη Constellation Choir & Orchestra, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το συμφωνικό έργο Dream Requiem του δημοφιλούς τραγουδοποιού. Η παράσταση, σε πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα, φέρνει στη σκηνή τη γοητευτική Chiara Mastroianni ως αφηγήτρια, τη σοπράνο Caitlin Gotimer, και τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του φημισμένου Φινλανδού μαέστρου Mikko Franck.Ακολουθούν δύο μοναδικοί μαραθώνιοι: οερμηνεύει τα πέντε κοντσέρτα για πιάνο του Beethoven με τη Chamber Orchestra of Europe, ενώ οπαρουσιάζει τα πέντε κοντσέρτα για πιάνο του Rachmaninoff με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.Επίσης, το(17, 18 Μαρτίου 2026) με νέα χορογραφία του Sidi Larbi Cherkaoui (Σιντί Λάρμπι Σερκάουι).Και αυτή την καλλιτεχνική περίοδο, η(ΚΟΑ) και ηθα δώσουν το παρών με συναυλίες που αναδεικνύουν γνωστές αλλά και άγνωστες σελίδες της διεθνούς και ελληνικής εργογραφίας.Στις 20 Δεκεμβρίου, ο κορυφαίος βιολονίσταςσυναντά επί σκηνής τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν, για μια σπάνια ερμηνεία του Διπλού Κοντσέρτου του Μπραμς, σε συνεργασία με την ΕΛΣΟΝ και τον μαέστρο Διονύση Γραμμένο. Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη συμφωνία αρ. 9 του Ντβόρζακ, «του Νέου Κόσμου», σε μια βραδιά που αναδεικνύει τη δυναμική και την εκφραστική ωριμότητα των νέων μουσικών της Ορχήστρας.Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, το Μέγαρο προτείνει δράσεις για μικρούς και μεγάλους (οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ενήλικες, σχολεία), οι οποίες, χάρη στη βιωματική και διαθεματική επαφή με τη μουσική και τη συνομιλία της με τις άλλες τέχνες, μας εισάγουν σε έναν κόσμο μαγικό. Μας καλεί να γνωρίσουμε τα μουσικά όργανα, να παρακολουθήσουμε συναυλίες, αφηγήσεις, προβολές, να πάρουμε μέρος σε εργαστήρια, να περιηγηθούμε στους χώρους του, να ανακαλύψουμε τα επαγγέλματά του, να γνωρίσουμε συντελεστές των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος.(Η προπώληση για τις Εκπαιδευτικές δράσεις του Μεγάρου θα αρχίσει στις 15/9/2025).Το annexM υπό τη διεύθυνση τηςπροτείνει τρεις ενδιαφέρουσες και τολμηρές. Στον Κήπο του Μεγάρου (Σεπτ 25-Μάιος 26) η δημιουργία της Τζένης Μαρκέτου που έχει τον τίτλο Folly for Songs for Funk Kinships, μας προσκαλεί σε ένα γλυπτικό περιβάλλον που αφουγκράζεται τις σχέσεις φροντίδας, υλικότητας και συνύπαρξης ανάμεσα σε ανθρώπινους και μη ανθρώπινους οργανισμούς.Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας εικαστικών καλλιτεχνών με τίτλο Resident M, ο προσκεκλημένος για το 2025 διακεκριμένος καλλιτέχνης Γιώργος Δρίβας θα δημιουργήσει και θα παρουσιάσει ένα πειραματικό, πολυμερές περιπατητικό project διάρκειας μιας ώρας που διερευνά κριτικά τα δημιουργικά όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης και κινείται στη τομή εικόνας, μουσικής, κειμένου/λόγου, performance και σκηνοθεσίας, σε επτά εναλλακτικούς χώρους του Μεγάρου . (Οκτ 25-Ιαν 26).Και τέλος, η έκθεση του Ανδρέα Κασάπη (Νοε 25-Ιαν 26) που αποτελείται από ζωγραφικά έργα και κειμενικά στοιχεία τα οποία δημιουργούν αντισυμβατικά καλλιτεχνικά συμβάντα που συνδέονται με καίριες συζητήσεις σήμερα γύρω από τις σχέσεις ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης και τις άγριες συγγένειες ανθρώπινων και μη ανθρώπινων οργανισμών.Σημειώνεται πως ηγια τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου αρχίζει τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, για τις συναυλίες του Θεόδωρου Κουρεντζή στις 22 Σεπτεμβρίου και για τις Εκπαιδευτικές δράσεις στις 15 Σεπτεμβρίου.