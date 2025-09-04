Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Γιώργος Κουβαράς: Τραγουδά το νέο κομμάτι του Γιάννη Σαββιδάκη
Σε μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη
Σε έναν ρόλο διαφορετικό, αυτόν του τραγουδιστή, θα εμφανιστεί ο Γιώργος Κουβαράς, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στην Ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Ο γνωστός δημοσιογράφος θα είναι παρουσιαστής σε μια μουσική βραδιά με τον Γιάννη Σαββιδάκη αλλά θα… πει κι ένα τραγούδι!
Συγκεκριμένα θα ερμηνεύσει το νέο κομμάτι που Γιάννη Σαββιδάκη με τίτλο «Η τελευταία αγκαλιά» αποκαλύπτοντας μια άλλη πτυχή του, την καλλιτεχνική, η οποία εξάλλου έχει διαφανεί και μέσα από την ψυχαγωγική εκπομπή #Παρέα που παρουσιάζει στην ΕΡΤ1.
Στη διάρκεια της βραδιάς, η έχει οποία τίτλο «Αγκαλιά με τα τραγούδια», θα ακουστούν κομμάτια από τη δισκογραφία του συνθέτη και τραγουδιστή Γιάννη Σαββιδάκη αλλά και κάποια από τα πιο όμορφα ελληνικά τραγούδια των τελευταίων 60 χρόνων.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
