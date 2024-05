Συρακούσες: 80 έργα από ελληνικά μουσεία σε έκθεση για την επιρροή του Μυκηναϊκού πολιτισμού

Κλείσιμο

Με 80δανεισμένα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών συμμετέχει το ελληνικόστηνμε τίτλο «The Kingdom of Aḫḫijawa. The Mycenaeans and Sicily» που εγκαινιάστηκε στο. Η σημαντική αυτή περιοδική έκθεση αναφέρεται στην επιρροή του Μυκηναϊκού πολιτισμού στις Συρακούσες και στο αποτύπωμά του στην ευρύτερη ανάπτυξη των προϊστορικών κοινωνιών της Σικελίας.Τα ελληνικά έργα κατέχουν προβεβλημένη θέση στο μουσειολογικό αφήγημα, όπως το, το οποίο προβάλλεται στο κέντρο της έκθεσης σε ειδική προθήκη.Με τη συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος επιβεβαιώνονται και τιμώνται οι ισχυροί δεσμοί συνεργασίας και φιλίας που συνδέουν τις δύο χώρες, Ιταλία και Ελλάδα, αλλά και αναδεικνύεται η διαρκής πολιτιστική ανταλλαγή και όσμωση των δύο μεσογειακών χωρών, που από αρχαιοτάτων χρόνων πλουτίζει περαιτέρω την πολιτιστική κληρονομιά όλων.Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσηςέργα από σημαντικά Ιταλικά Μουσεία μεταξύ των οποίων τα Paolo Orsi Museum, Museum of Caltanissetta, Archaeological Museum of Taranto, Monuments Office of Lecce and Brindisi and Archaeological Museum of Cagliari.