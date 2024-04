Μίκι Ρούνεϊ: Το παιδί θαύμα, ο καρδιοκατακτητής, με τα 90 χρόνια καριέρας

Το 1937, ο Ρούνεϊ έκανε και την πρώτη του εμφάνιση μαζί με τη συμμαθήτρια του στο σχολείο Τζούντι Γκάρλαντ, δημιουργώντας μαζί της ένα ντουέτο επιτυχίας και μια γνήσια φιλία. Θα γυρίσουν μαζί μια σειρά από πετυχημένα μιούζικαλ, με πιο γνωστό το κλασικό σήμερα «Babes on Broadway» (1941) που χάρισε στον Ρούνεϊ μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.Στα 18 του χρόνια, θα έπαιζε και τον πρώτο του δραματικό ρόλο στο «Αδέσποτα Νιάτα» του Νόρμαν Τόρογκ, στο πλευρό του Σπένσερ Τρέισι, σε μια ταινία που του χάρισε ένα ειδικό Όσκαρ νεότητας και τον έχρισε τον πιο εμπορικό ηθοποιό της εποχής, φτάνοντας μέχρι το εξώφυλλο του περιοδικού TIME ως ένα «φαινόμενο του box - office», καθώς ο Ρούνεϊ είχε ξεπεράσει σε δημοτικότητα όλους τους μεγάλους σταρ της εποχής.Το 1944 κατατάχτηκε στο αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπηρέτησε διασκεδάζοντας πάνω από δύο εκατομμύρια φανταράκια, σε θεατρικές παραστάσεις και του απονεμήθηκε το Χάλκινο Αστέρι για την προσφορά του. Επιστρέφοντας στο Χόλιγουντ, θα εμφανιστεί σε μια σειρά ταινιών, πριν εγκαινιάσει το δικό του τηλεοπτικό σόου, το «The Mickey Rooney Show», με δημιουργό τον Μπλέικ Εντουαρντς και τον ίδιο ως παραγωγό. Ο Ρούνεϊ, εκτός από τον κινηματογράφο, τους δίσκους που ηχογράφησε, τις εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα, τα σόου στο ραδιόφωνο, είχε και μία τεράστια επιτυχία στην τηλεόραση, με πάνω από 300 τίτλους!Τις δεκαετίες του '50 και '60 ο Μίκι Ρούνεϊ διέπρεψε ως ένας καρατερίστας, κρατώντας χαρακτηριστικούς ρόλους σε ταινίες όπως «Οι Γέφυρες του Τόκο Ρι» και «Ρέκβιεμ για ένα πυγμάχο», ενώ πρωταγωνίστησε και μάλιστα υποδυόμενος έναν γκάνγκστερ στο «Baby Face Nelson». Το 1961 θα κρατήσει έναν ολιγόλεπτο ρόλο στην περίφημη ρομαντική κομεντί «Πρόγευμα στο Τίφανις» του Μπλέικ Έντουαρντς, με πρωταγωνιστικό ζευγάρι την Όντρεϊ Χέπμπορν και τον Τζορτζ Πέπαρντ. Υποδυόμενος έναν ιδιότροπο Ιάπωνα, θα παραδώσει έναν ξεκαρδιστικό χαρακτήρα, που σχεδόν κερδίζει την κρέμα, ακόμη και από την απαστράπτουσα Χέπμπορν.Η δεκαετία του '70 θα συνεχιστεί με επιτυχίες, αλλά και με την υποψία ότι η καριέρα του οδεύει προς το τέλος, καθώς οι εποχές αλλάζουν δραστικά. Ωστόσο, ο Ρούνεϊ επιμένοντας και δουλεύοντας συνεχώς, θα φτάσει και πάλι κοντά στα Όσκαρ το 1979 για το εξαιρετικό φιλμ «The Black Stallion». Και όχι μόνο, αφού θα κερδίσει μία Χρυσή Σφαίρα κι ένα βραβείο Emmy, για το ρόλο του στο τηλεοπτικό «Bill» (1981), θα επιστρέψει δριμύτερος και με τεράστια επιτυχία, στα 70 του χρόνια, με το «The Adventures of the Black Stallion», που διήρκεσε από το 1990 έως και το 1993.Διάσημος για την άστατη ερωτική του ζωή, ο Ρούνεϊ ανάμεσα στις πολλές κατακτήσεις του, θα βρει χρόνο και για οχτώ γάμους, με πιο «καυτό» εκείνον με την Άβα Γκάρντνερ το 1942, που θα κρατήσει λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Μάλιστα, η Γκάρντνερ είχε πει ότι δεν τη βοήθησε ποτέ να βελτιωθεί ως ηθοποιός ούτε για να πάρει κάποιον ρόλο, καθώς ακόμη βρισκόταν στη σκιά του μικροσκοπικού Μίκι.Πάντως, ο Ρούνεϊ, που δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει την απίστευτη επιτυχία που είχε ως «παιδί θαύμα», κατηγόρησε τα στούντιο ως «κλέφτες» των παιδικών του ονείρων. Έχοντας καταλάβει τα νέα ήθη που έφεραν στο Χόλιγουντ οι τεχνοκράτες των στούντιο, θα δηλώσει ότι «το Χόλιγουντ έχει γίνει δυστυχώς μια ανάμνηση - δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια πινακίδα στην πλαγιά ενός λόφου».Ο Μίκι Ρούνεϊ, φανατικός χριστιανός, έζησε εντελώς διαφορετικά από τη βαθιά συντηρητική του ιδεολογία, καθιέρωσε τον αυθορμητισμό στο σινεμά, έκανε μία πορεία αφάνταστη στον χώρο του θεάματος και διατήρησε τη μοναδική άμυνα που είχε όλα αυτά τα χρόνια της σταδιοδρομίας του, τον αυτοσαρκασμό, που συνοψίζεται και στον τίτλο που έδωσε ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του «Life's too Short».