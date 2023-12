Ένας ροκ σταρ Σκρουτζ βάζει φωτιά στη σκηνή

Κλείσιμο

Όταν ο Κάρολος Ντίκενς έπλαθε με τη γλαφυρή του πένα τον Εμπενίζερ Σκρουτζ το 1843, πιθανότατα δεν φανταζόταν ότι 180 χρόνια αργότερα, ο κακότροπος, σπαγκοραμμένος ήρωας του βιβλίου του με τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», θα εξακολουθούσε να είναι μια από τις πιο επιδραστικές φιγούρες των Χριστουγέννων. Όλα αυτά τα χρόνια, το αγαπημένο έργο έχει εμπνεύσει άπειρες ταινίες, κινούμενα σχέδια και θεατρικές παραστάσεις προσφέροντας μοναδικές συγκινήσεις σε μικρούς και μεγάλους.Η «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» είναι η βάση και για το μιούζικαλ "Scrooge & Ghosts and Rock 'n' Roll" που φέτος επιστρέφει ανανεωμένο στο Christmas Theater. Η παράσταση-φαινόμενο είχε ανέβει πέρυσι τα Χριστούγεννα στο Μέγαρο Μουσική Αθηνών σημειώνοντας πρωτοφανές sold out, καθώς την παρακολούθησαν περισσότεροι από 24.000 θεατές. Φέτος οι συντελεστές του μιούζικαλ φιλοδοξούν να μας παρασύρουν και πάλι σε έναν στρόβιλο μαγικής χρυσόσκονης, με εξαιρετικές ερμηνείες, μουσική που θα μας ξεσηκώσει και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πολύ.Η υπόθεση του "Scrooge & Ghosts and Rock 'n' Roll" είναι πολύ ροκ! Ο Σκρουτζ είναι ένας ξιπασμένος, παρακμασμένος και δύστροπος σταρ, που την παραμονή των Χριστουγέννων τον επισκέπτονται φαντάσματα νεκρών αστέρων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Elvis Presley, η Maria Callas, η Amy Winehouse, ο Freddie Mercury, ο Michael Jackson, η Tina Turner, ο Beethoven και ο Bob Marley παρελαύνουν μπροστά στα μάτια του έντρομου Σκρουτζ, με σκοπό να τον προειδοποιήσουν πως, αν δεν αλλάξει τη στάση του απέναντι στους άλλους, σύντομα θα αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο.Ο ήρωάς μας θα παρακολουθήσει τη ζωή του από το παρελθόν έως το μέλλον, θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του και τη μουσική του ταυτότητα, θα γνωρίσει σε βάθος τους οικείους του, και θα αναθεωρήσει τις προτεραιότητές του στη μουσική και στην ίδια του τη ζωή.