Οι καλύτερες προτάσεις για απολαυστικά χειμωνιάτικα βράδια

Sponsored Content

Τα βράδια του Δεκεμβρίου είναι ιδιαίτερα. Οι νύχτες είναι μεγάλες, οι ετοιμασίες για τις γιορτές έχουν ξεκινήσει, και το σπίτι μας καλεί για ώρες θαλπωρής και ζεστασιάς. Χαμηλώνουμε τα φώτα, βολευόμαστε στις πολυθρόνες και τους καναπέδες με αφράτες κουβέρτες και μια κούπα αχνιστής σοκολάτας και το Vodafone TV αναλαμβάνει τα υπόλοιπα! Ο πιο διάσημος κινηματογραφικός αρχαιολόγος, μια χαρισματική ερασιτέχνης ντετέκτιβ, μια περίεργη εξαφάνιση και το χρονικό μιας δύσκολης ενηλικίωσης θα μας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά.





Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου



Ο ριψοκίνδυνος αρχαιολόγος επιστρέφει δριμύτερος, και τα βάζει με τους κακούς διεκδικώντας έναν ανεκτίμητης αξίας θησαυρό, αυτόν του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, στην ταινία «Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου». Αυτή τη φορά, βλέπουμε τον καθηγητή Τζόουνς να ετοιμάζεται για τη συνταξιοδότησή του αλλά όταν το παρελθόν του χτυπά επίμονα την πόρτα εκείνος δεν μπορεί να αδιαφορήσει. Έτσι, ρίχνεται σε μία καινούργια περιπέτεια, σε ένα ταξίδι που περιλαμβάνει τη Νέα Υόρκη, την Αθήνα, το Μαρόκο και τη Σικελία. Έξυπνοι διάλογοι, συναρπαστικές σκηνές καταδίωξης, επανεμφανίσεις παλιών χαρακτήρων και βέβαια, το καλύτερο από όλα, ο Χάρισον Φορντ γοητευτικός όπως πάντα και σε μεγάλη ερμηνευτική φόρμα. Μαζί του οι Φίμπι Μπριτζ Γουάλας, Τζων Ρης-Ντέηβις, Αντόνιο Μπαντέρας, Τόμπυ Τζόουνς, Μαντς Μίκελσεν.



Με λίγα λόγια μια απολαυστική ταινία που θα τη βρούμε από τις 15/12 στο Disney+ και πλέον μπορούμε να την χαρούμε μαζί με όλες τις εμβληματικές περιπέτειες του πιο διάσημου κινηματογραφικού αρχαιολόγου σε ένα χορταστικό binge watching! Διαθέσιμες στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV





Φόνος στην άκρη του κόσμου



Η ερασιτέχνης ερευνήτρια, συγγραφέας και hacker, Ντάρμπι Χαρτ, δέχεται μια πρόσκληση από έναν μοναχικό δισεκατομμυριούχο για ένα απομακρυσμένο θέρετρο στην Ισλανδία. Στην ίδια πρόσκληση ανταποκρίνονται οχτώ καλεσμένοι, και όλα κυλούν πολύ ωραία στην αρχή, μέχρι τη στιγμή που ένας από όλους εντοπίζεται νεκρός. Η Ντάρμπι, θα χρησιμοποιήσει όλες τις ικανότητές της προκειμένου να βρει έγκαιρα τον δολοφόνο προτού σκοτώσει ξανά. Μια σειρά που έχει τις ρίζες της στα μυστήρια της Άγκαθα Κρίστι, με έντονα όμως στοιχεία της ποπ κουλτούρας και των σύγχρονων προβληματισμών. Η νέα μίνι σειρά του Disney+, μας λέει μια κλασική ιστορία με διαφορετικό τρόπο και γίνεται ο καινούργιος μας εθισμός. Με τους Έμα Κόριν, Κλάιβ Όουεν και Μπριτ Μάρλινγκ.

Διαθέσιμο στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV





End of summer



Κλείσιμο

Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ του 1984, όταν ένα 5χρονο αγόρι εξαφανίζεται σε μια επαρχία της νότιας Σουηδίας. Η αστυνομική έρευνα δεν καταφέρνει να ανακαλύψει τι έγινε, αφήνοντας πίσω φήμες, υποψίες και μια οικογένεια που θρηνεί. Είκοσι χρόνια αργότερα η μεγαλύτερη αδερφή του αγοριού, στο πλαίσιο μιας ομαδικής θεραπείας στη Στοκχόλμη, γνωρίζει ένα νεαρό άνδρα που περιγράφει μια παιδική ανάμνηση μιας εξαφάνισης που μοιάζει με εκείνη της δικής της οικογένειας. Συγκλονισμένη ταξιδεύει πίσω στο σπίτι της παιδική της ηλικίας για να αποκαλύψει, μια για πάντα, τι πραγματικά συνέβη το καλοκαίρι που δεν τελείωσε ποτέ.

Βασισμένη στο ομότιλο best seller της νορβηγίδας Άντερς ντε λα Μότε, το End of summer γίνεται το θρίλερ της χρονιάς σε μια εξαιρετική μίνι σειρά! Παίζεται ήδη, αποκλειστικά στο Vodafone TV.





Milky Way

H 17χρονη Μαρία ζει σε μια μικρή πόλη, βρίσκεται στην τελευταία τάξη του Λυκείου και θέλει να γίνει χορεύτρια και να ζήσει το «αθηναϊκό όνειρο» μακριά από το ασφυκτικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Ξαφνικά όμως τα όνειρά της σταματούν καθώς έχει μείνει έγκυος από τον φίλο της, τον Τάσο, έναν νεαρό που έχει περάσει όλη του τη ζωή δουλεύοντας στο μοναδικό βενζινάδικο της πόλης και δεν έχει φανταστεί ποτέ να ξεφύγει από τον μικρόκοσμό του. Η συντηρητική κοινωνία της πόλης την πιέζει με διάφορους τρόπους κι εκείνη με σύμμαχό της τον συνομήλικό της Τζο, θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που θέλει και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι από εκείνη. Ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες στον δρόμο προς την ενηλικίωση, σε μια ονειρικά ευαίσθητη αλλά και αφοπλιστικά ειλικρινή σειρά.

Η πρώτη τηλεοπτική δουλειά του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών Βασίλη Κεκάτου για το Mega, ήρθε για να κάνει τη διαφορά και παίζει uncut αποκλειστικά στο Vodafone TV, αμέσως μετά την προβολή της κάθε Πέμπτη. Η σειρά ολοκληρώνεται στις 21 Δεκεμβρίου.





Info

Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 35+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.

Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία από 9,90€/μήνα ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.