Animasyros: To Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων ανοίγει τις πύλες του

Polish School of Animation: Male Eye, Female HeartΤο ANIMASYROS 2023 παρουσιάζει, ακόμη, ένα αφιέρωμα στην Πολωνική σκηνή ανιμέισον, στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις 17 καλύτερες σπουδαστικές ταινίες των τελευταίων ετών, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Etiuda & Anima της Κρακοβίας και με την υποστήριξης της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Ελλάδα.Το ANIMASYROS, και φέτος, παρουσιάζει τις 10 καλύτερες ταινίες των τελευταίων ετών σηκώνοντας αυλαία με την πανελλαδική πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων Nayola του José Miguel Ribeiro, μια συμπαραγωγή τεσσάρων χωρών (Πορτογαλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία) και βραβευμένη σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ στον κόσμο. Πρόκειται για την ιστορία τριών γυναικών που μαστίζονται από τον 25ετή εμφύλιο πόλεμο της Ανγκόλα, όπου η πολιτική και το προσωπικό βίωμα, το παρελθόν και το παρόν διαπλέκονται. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία συντελεστών της ταινίας.Ακόμη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη βραβευμένη με Goya γαλλο-ισπανική ταινία Unicorn Wars του Alberto Vázquez σε πανελλαδική πρεμιέρα, το Mironins, μια ταινία που ζωντανεύει έργα του διάσημου Ισπανού ζωγράφου Joan Miró, και που θα αγαπήσουν σίγουρα οι μικροί - και όχι μόνο! - φίλοι του Φεστιβάλ παρουσία του σκηνοθέτη Mikel Mas Bilbao, τη σουρεαλιστική La Otra Forma του Diego Felipe Guzman από την Κολομβία και τη νέα ταινία του προτεινόμενου για Όσκαρ Alê Abreu, Perlimps, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας για παιδιά και νέους και το Chaniartoon.Το ταξίδι στον μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων συνεχίζεται με τη βραβευμένη μεγάλου μήκους ταινία Titina της Νορβηγίδας Kajsa Næss, που περιγράφει τις περιπέτειες του Umberto Nobile και της σκυλίτσας του στην εξερεύνηση του αρκτικού κύκλου αλλά και την ταινία The Inventor, του βραβευμένου με Όσκαρ Jim Capobianco - παλιό γνώριμο του Φεστιβάλ, που αφηγείται τη ζωή του μεγάλου εφευρέτη και καλλιτέχνη Leonardo Da Vinci, με τις φωνές των μεγάλων σταρ Marion Cotillard, Stephen Fry και Daisy Ridley.Στο ANIMASYROS 2023 θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε και το Sirocco and the Kingdom of the Winds, σε παραγωγή του πολυβραβευμένου Γάλλου ιδρυτή της θρυλικής Sacré Bleu, Ron Dyens, παρουσία του ίδιου του παραγωγού, όπως επίσης και την ταινία - ωδή στη φύση, υποψήφια για Όσκαρ που απέσπασε φέτος το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Annecy, Four souls of Coyote.Πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από τεχνικής ή σκηνοθετικής άποψης έργα από κάθε γωνιά του πλανήτη περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πανόραμα μέσα από 24 ταινίες που προβάλλουν κατά κύριο λόγο κοινωνικά θέματα, όπως τα δικαιώματα των γυναικών στην Ιορδανία και στο Αζερμπαϊτζάν και η κλιματική κρίση. Ανάμεσα σε αυτές και η νέα ταινία της Πολωνής Paulina Ziółkowska, What's Bugging You?, όπως επίσης και το Pour Generation του θρυλικού για τα videos του στο MTV σκηνοθέτη Patrick Smith.170 ταινίες πλαισιώνουν φέτος τα 8 διαγωνιστικά τμήματα του ANIMASYROS 2023 (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους & #thisisEU - Ευρωπαϊκές Αξίες).Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει φέτος 34 ταινίες, ανάμεσα στις οποίες η υποψήφια για Όσκαρ και πολυβραβευμένη Πορτογαλική ταινία Ice Merchants του João Gonzalez και η επίσης υποψήφια για Όσκαρ My year of dicks της Sara Gunnarsdóttir, το I’m Hip του θρυλικού σκηνοθέτη της Disney John Musker, το βραβευμένο με Goya καλύτερης μικρού μήκους animation ταινίας Roped της Carmen Córdoba González και - φυσικά - δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί η μοναδική ελληνική παρουσία στην κατηγορία, η νέα ταινία της Ειρήνης Βιανέλλη, Ready.Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από τις 16 καλύτερες ταινίες καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών που έχει να προσφέρει, αυτή τη στιγμή, η ελληνική σκηνή. To τμήμα υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που αθλοθετεί χρηματικό έπαθλο που απονέμεται στην καλύτερη ελληνόφωνη ταινία στην τελετή λήξης και απονομής των βραβείων την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 στο θέατρο Απόλλων.H διαγωνιστική ενότητα AnimaPride αναδεικνύει μέσα από 22 ταινίες σημαντικές πτυχές του LGBTQI+ κινήματος: την ομοφοβία, τα τρανς δικαιώματα, τα όρια των φύλων, το online dating, την πολυσυντροφικότητα.Το παιδικό πρόγραμμα K.ID.S αποτελείται από 25 ταινίες, οι οποίες μέσα από τη φαντασία, την τρυφερότητα, το χιούμορ και την ευρηματικότητα ανοίγουν τους ορίζοντες της σκέψης μικρών και μεγάλων και αναδεικνύουν μηνύματα που αφορούν στο περιβάλλον, τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση, τη φιλία και τις οικογενειακές σχέσεις.Τέλος, στο πλαίσιο του #thisisEU - Ευρωπαϊκές αξίες, με βραβείο που απονέμεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, θα προβληθούν 6 ταινίες σχετικής θεματικής.Δείτε όλες τις ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο των διαγωνιστικών και πληροφοριακών τμημάτων εδώ.Οι κριτικές επιτροπές του ANIMASYROS 2023 αποτελούνται από καταξιωμένους επαγγελματίες στο χώρο του κινηματογράφου και του ανιμέισον, animators, σκηνοθέτες, παραγωγούς, διοργανωτές φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς διευθυντές απ’ όλο τον κόσμο.Η Αγορά του ANIMASYROS, ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του Φεστιβάλ, συνεχίζει την αναπτυξιακή πορεία της διαμορφώνοντας διεθνείς συνεργασίες στο πλαίσιο του Pitching Forum ενώ, οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, τα masterclasses, οι συναντήσεις δικτύωσης και οι νέες ενότητες των Animation Speed Dating sessions και των Greek Animation Talks που διοργανώνονται για πρώτη φορά φέτος προσφέρουν τη δυνατότητα σε ένα διεθνές κοινό επαγγελματιών - και όχι μόνο - να προωθήσει το έργο του, να συναντηθεί με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, να ανακαλύψει τη διεθνή κοινότητα και να έρθει σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.Το ANIMASYROS έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενεί τους θρυλικούς Αμερικανούς σκηνοθέτες της Disney John Musker & Ron Clements, που δημιούργησαν τη Μικρή Γοργόνα (1989) και, φυσικά, την ταινία Οι περιπέτειες του Ηρακλή (1997) για ένα μοναδικό masterclass βασισμένο στην τελευταία και να διηγηθούν ανάμεσα στα άλλα τα ταξίδια τους στην Ελλάδα που προηγήθηκαν της δημιουργίας της ταινίας. Το masterclass συντονίζει η δημοσιογράφος Πόλυ Λυκούργου.Ακόμη, στην Αγορά κάνουν την εμφάνισή τους, για πρώτη φορά, δύο νέες δράσεις εστιασμένες αποκλειστικά στους Έλληνες animators: το Animation Speed Dating, με την υποστήριξη του Enterprise Greece και τα Greek Animation Talks με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Στα Animation Speed Dating sessions, έως 15 Έλληνες δημιουργοί επιλέγονται από το ANIMASYROS για να συμμετάσχουν σε σύντομες συναντήσεις 15’ με διεθνούς φήμης παραγωγούς και καλλιτέχνες από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να συζητήσουν μαζί τους για θέματα που αγγίζουν όλα τα στάδια παραγωγής μιας ταινίας ανιμέισον, να κάνουν pitch την ιδέα τους ή/και να μοιραστούν μαζί τους τις καλλιτεχνικές και επαγγελματικές τους αναζητήσεις, με σκοπό την εξεύρεση συμπαραγωγών ή και επαγγελματικών ευκαιριών σε διεθνές επίπεδο. Στα Greek Animation Talks, σκηνοθέτες και παραγωγοί των ταινιών που συμμετέχουν στο Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα συνομιλούν με τους διάσημους δημιουργούς Joanna Quinn και Les Mills από τη Μεγάλη Βρετανία μιλώντας για το έργο τους, τις ταινίες τους και τις προκλήσεις της δημιουργικής πορείας τους στο ελληνικό ανιμέισον.Τα 5 projects που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο 4ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitch Coaching Workshop), με εισηγήτρια την διεθνώς καταξιωμένη παραγωγό από την Ολλανδία, Tünde Vollenbroek, για να προετοιμαστούν αποτελεσματικά και να παρουσιάσουν, στο πλαίσιο του Pitching Forum, το υπό εξέλιξη έργο τους στο κοινό, σε διεθνή επιτροπή από επαγγελματίες του animation και σε πιθανούς επενδυτές (Pitching Sessions) είναι τα: Dr. Pap - the life of G.N. Papanikolaou, a pioneering doctor του Πέτρου Χριστούλια (GR), Awakening των Julien Kobersy και Tania Iskandar (LB), White Noise των Eran Luzon και Michael Negari (IL), Inspiration Wave του Αλέξανδρου Μαθιουδάκη (GR) και The Fall του Στέφανου Πλέτση (GR).Η διεθνής επιτροπή του Pitching Forum αποτελείται από τους παραγωγούς Viviane Vanfletėren (BE), Bruno Caetano (PT) και Agnė Adomėnė (LT), τη δημοσιογράφο και ιστορικό ανιμέισον Nancy Denney Phelps (BE) και τη συντονίστρια της Αγοράς και σκηνοθέτιδα Μαρινέτα ΜΑΚ Κρητικού (GR). Ο νικητής θα ανακοινωθεί την 1η Οκτωβρίου στην πανηγυρική τελετή λήξης του Φεστιβάλ. Το Pitching Forum υποστηρίζεται από τον σταθερό χορηγό αερομεταφορών του Φεστιβάλ, τη δυναμική εταιρεία SKY express, καθώς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.Φυσικά, από την Αγορά φέτος δεν θα μπορούσε να λείπει η κεντρική θεματική του Φεστιβάλ “Ανιμέισον και Αρχαία Ελλάδα”, ενώ μερικές ακόμη θεματικές που παρουσιάζονται αφορούν στη θηλυκή δημιουργικότητα στις ταινίες ανιμέισον τεκμηρίωσης και masterclasses και συζητήσεις από διεθνούς φήμης Ισπανούς παραγωγούς. Σημαντική ακόμη θα είναι και η παρουσία των σταθερών συνεργατών του ANIMASYROS, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, ΕΚΟΜΕ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Enterprise Greece, το Creative Europe και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Όλες οι δραστηριότητες της Αγοράς πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης και είναι διαθέσιμες στο κανάλι του ANIMASYROS στο YouTube στο τέλος κάθε ημέρας. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στο www.animasyros.gr.Εκπαιδευτικά εργαστήριαΤα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ANIMASYROS, φέτος αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ «Ανιμέισον και Αρχαία Ελλάδα» ενώ εμπλουτίζονται και πειραματίζονται με νέες τεχνικές, όπως το sand animation (τεχνική της άμμου).Μαζί με αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες, όπως ο Nicolas Fattouh (Λίβανος), οι Remco Polman και Jantiene de Kroon (Ολλανδία), η Μαργαρίτα Σιμοπούλου, η Έλενα Παυλάκη, ο Αγησίλαος Ρόμπολας, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ΑμεΑ αλλά και οι αγαπημένοι μας “βετεράνοι” (άτομα τρίτης ηλικίας) ζωντανεύουν κυκλαδικά ειδώλια, γίνονται για λίγο αρχαιολόγοι για να φέρουν στην επιφάνεια σπάνια ευρήματα, αποδομούν και φέρνουν στο σήμερα αρχαίους μύθους. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ένα ξεχωριστό εργαστήριο κεραμικής με εισηγητή τον Μάνο Μαστοράκη, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα φτιάξουν το δικό τους κυκλαδικό ειδώλιο. Το εργαστήριο για ΑμεΑ Το εργαστήριο υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.Το πλούσιο πρόγραμμα του ANIMASYROS 2023 περιλαμβάνει και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, συζητήσεις, networking events και πάρτι:Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, 19.00 - 20.00 | Θέατρο ΑπόλλωνΤο όραμα της Δημοκρατίας - μια συζήτηση με μέλη του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΔύο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο δημοσιογράφος και πολιτικός Κωνσταντίνος Αρβανίτης και ο συγγραφέας και επιχειρηματίας Νίκος Παπανδρέου συνομιλούν με τον αναπληρωτή καθηγητή και αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πέτρο Καβάσαλη για το σήμερα και το αύριο της Δημοκρατίας αλλά και το πώς τα οπτικοακουστικά μέσα διευκολύνουν και αναδεικνύουν τις δημοκρατικές αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη συζήτηση συντονίζει η δικηγόρος, δημοσιογράφος και συγγραφέας Χριστίνα Πουλίδου. Η συζήτηση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ενώ θα αναμεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει δεξίωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στην Αυλή του Θεάτρου Απόλλων.Social eventsΠαρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, 15.00 - 17.00 | Πνευματικό Κέντρο ΕρμούποληςMeet the Directors: Lobbying Event Israel, Greece and the entire Med SpotlightΗ καθιερωμένη συνάντηση δικτύωσης σκηνοθετών, παραγωγών, επαγγελματιών και όλων των συμμετεχόντων του ANIMASYROS 2023, φέτος, είναι αφιερωμένη στις συνεργασίες μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής θα παρουσιαστεί στους επαγγελματίες και στο κοινό η αποστολή των Ισραηλινών εκπροσώπων της κοινότητας ανιμέισον της χώρας. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα και το Υπουργείο Περιφερειακής Συνεργασίας του Ισραήλ.Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 23.00 | Πνευματικό Κέντρο ΕρμούποληςΤο πάρτι του ANIMASYROS 2023​Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο πάρτι του ANIMASYROS αποτελεί talk of the town και για ένα βράδυ το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης μετατρέπεται στο απόλυτο hot spot. Τη μουσική της βραδιάς επιλέγει ο ραδιοφωνικός παραγωγός και διευθυντής του Athens Voice Radio 102,5 Γιώργος Μουχταρίδης.Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων