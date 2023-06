Φρέντι Μέρκιουρι: Στο σφυρί το χειρόγραφο που αποκαλύπτει τον αρχικό τίτλο του «Bohemian Rhapsody»

Είχε περάσει ποτέ από το μυαλό σας ότι το «», ο διαχρονικό συμφωνικός- ροκ ύμνος των, θα μπορούσε να έχει έναν διαφορετικό τίτλο; Κι όμως, όπως αποκαλύπτεται από τις χειρόγραφες σημειώσεις του, οι οποίες θα δημοπρατηθούν από από τον οίκο, σε πρώτη φάση, είχε δώσει στο θρυλικό κομμάτι τον τίτλο «Mongolian Rhapsody».Σε μία από τις 15 συνολικά σελίδες του προσχεδίου του τραγουδιού φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Μέρκιουρι έχει διαγράψει την αρχική λέξη «Mongolian» αντικαθιστώντας το με το «Bohemian», πληροφορία η οποία δεν είχε γίνει ποτέ γνωστή μέχρι σήμερα. Επιπλέον, εντοπίζονται αλλαγές σε κάποιους από τους στίχους.Ο ίδιος πάντως είχε αποκαλύψει, το 1976 πως αρχικά είχε απορρίψει το κομμάτι, στη συνέχεια όμως το εξέλιξε και κατέληξε στην τελική εκδοχή του με την οποία έγινε γνωστό στο παγκόσμιο κοινό.Το συγκεκριμένο χειρόγραφο είναι ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του Φρέντι Μέρκιουρι τα οποία πωλήθηκαν από την πρώην σύζυγό του και παντοτινή του φίλη Μαίρη Όστιν και η τιμή εκτίμησής του ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια λίρες.Το «Bohemian Rhapsody» κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου του 1975 μαζί με το άλμπουμ των Queen « A Night at the Operα». H μουσική, γραμμένη εξ ολοκλήρου από τον Μέρκιουρι,, αποτελεί μια ένα εμπνευσμένο μείγμα κλασικού και ροκ ήχου, συνολικής διάρκειας έξι λεπτών, που τάραξε τα νερά της διεθνούς δισκογραφίας.Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως έχει γραφτεί στο βιβλίο της μουσικής ιστορίας ως ένα από τα καλύτερα και εμπορικότερα κομμάτια όλων των εποχών. Όταν κυκλοφόρησε παρέμεινε εννέα ολόκληρες εβδομάδες στην κορυφή των βρετανικών τσαρτς, όπου έπανήλθε για πέντε επιπλέον εβδομάδες το 1991, μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι ενώ πούλησε περισσότερα από έξι εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, δε, 48 ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του παραμένει ανάμεσα στα τραγούδια με τις περισσότερες ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Στην δημοπρασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου , συμπεριλαμβάνονται και άλλα πολύτιμα ενθύμια από την ζωή και την καριέρα του Φρέντι Μέρκιουρι. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δύο ακόμη χειρόγραφα με τους στίχους των τραγουδιών «We Are The Champions, «Don’t Stop Me Now» και «Somebody to Love» οι τιμές εκτίμησης των οποίων ανέρχονται σε 200.000 - 300.000, 120.000 – 180.-000 και 150.000 – 200.000 λίρες αντίστοιχα, το βασιλικό στέμμα και ο κατακόκκινος μανδύας που φορούσε στη σκηνή, που εκτιμάται μεταξύ 60.000 και 80.000 λιρών αλλά και το ζευγάρι των αγαπημένων του σνίκερς, μάρκας Adidas, που φορούσε σε αρκετές ζωντανές εμφανίσεις του.