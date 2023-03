AthensRocks Festival: Ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές της μεγάλης, καλοκαιρινής γιορτής του metal

Κλείσιμο

Δυναμικά επιστρέφει, την, στο, το μουσικό φεστιβάλτο οποίο υπόσχεται στους επισκέπτες του τη μεγαλύτερηγιορτή του φετινού καλοκαιριού.Μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς θα είναι οι καθηλωτικοίτου Papa Emeritus IV και των Nameless Ghouls οι οποίοι θα βρεθούν στη χώρα μας στο πλαίσιο της περιοδείας τους, με στόχο να αποδείξουν πως δικαίως θεωρούνται το δημοφιλέστερο metal συγκρότημα των τελευταίων ετών. Άλλωστε, στους δηλωμένους φαν τους ανήκουν οι Dave Grohl και James Hetfield, ενώ μπήκαν στο μέσο αμερικανικό σπίτι παίζοντας στο Jimmy Kimmel Show.Πέρα από τη sui generis θεατρικότητα, το μυστήριο γύρω από την ταυτότητά τους και τις συζητήσεις για το αν τελικά είναι metal, οι Σουηδοί στο τέλος της ημέρας παίζουν ένα εξαιρετικό feel-good μουσικό ιδίωμα που μιλάει τόσο στη Generation Z όσο και σε όσους μεγάλωσαν στα ένδοξα ‘80s. Προσκυνούμε.Την ίδια βραδιά θα παίξουν οι επικοί, ιστορικό συγκρότημα με φανατικούς οπαδούς και ένα από τα Βig Four του doom metal.Οι Σουηδοί, με τον χαρισματικό Tobias Forge στο τιμόνι, έχουν δικαίως καταφέρει μέσα σε λίγα μόλις χρόνια να γίνουν το πιο πολυσυζητημένο συγκρότημα της hard rock/metal σκηνής. Η εκκεντρική σκηνική παρουσία τους από τη μια και οι απανωτές επιτυχημένες κυκλοφορίες από την άλλη, έχουν κάνει τους Ghost τους απόλυτους κυρίαρχους στα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως.Ο Papa Emeritus μας συστήθηκε το 2010 με την πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος, Opus Eponymous. Το Infestissumam, η Υπέρτατη Απειλή, έρχεται τρία χρόνια αργότερα για να γιγαντώσει το δημιούργημα του Tobias, με τη συνέχεια να έρχεται σαν σαρωτική καταιγίδα. Τα τρία άλμπουμ που ακολούθησαν οδήγησαν τους Ghost στις μεγαλύτερές τους επιτυχίες και βραβεύσεις. Το Meliora το 2015, το Prequelle το 2018 και το Impera το 2022, αποτελούν τα τρία απανωτά χτυπήματα από τους Σουηδούς icons. Με τις τρεις αυτές κυκλοφορίες, οι Ghost κατέκτησαν την κορυφή. Ανάμεσα στις δεκάδες διακρίσεις που απέσπασαν, ήρθε και ένα βραβείο GRAMMY με το τραγούδι CIRICE, ενώ τη χρονιά που μας πέρασε, το Call me Little Sunshine από την τελευταία τους κυκλοφορία Impera (2022) ήταν υποψήφιο για ακόμα ένα βραβείο GRAMMY. Σήμερα, πιο ώριμοι και μεγαλοπρεπείς από ποτέ, είναι έτοιμοι να ηγηθούν του μεγαλύτερου μουσικού φεστιβάλ της Αθήνας.Μετά τη δυναμική τους εμφάνιση, το 2019, στην Αθήνα, το συγκρότημα από τη Στοκχόλμη επιστρέφει στο μέρος που έχει γράψει σπουδαίες σελίδες στη συναυλιακή του ιστορία. Από την πρώτη τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, το μακρινό 1989, μέχρι και την πιο πρόσφατη, οι Candlemass δεν παύουν να μας ξεσηκώνουν με την αστείρευτη ενέργεια που βγάζουν στη σκηνή. Πρόκειται για ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στο doom metal, ενώ η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Johan Längqvist στα φωνητικά, γυρίζει το χρόνο πίσω στην κυκλοφορία του μνημειώδους Epicus Doomicus.Το line up του φετινού AthensRocks Festival συμπληρώνουν οι, ένα από τα πλέον ανερχόμενα συγκροτήματα της εγχώριας metal σκηνής. Με thrash/speed επιρροές από Megadeth, Testament και Annihilator, ξεκίνησαν το 2009 ως Nuclear Terror. Τέσσερα χρόνια αργότερα και έχοντας αποκτήσει το δικό τους εκρηκτικό στυλ, αρχίζουν να εμφανίζονται ανά την Ελλάδα μαζί με σπουδαίους καλλιτέχνες, οπως οι Possessed και ο Warrel Dane των Nevermore.Προπώληση εισιτηρίων