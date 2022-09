Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορντ: Ζωντανά στο «Piraeus Club Academy»

Κλείσιμο

Στις 4 Μαρτιόυ 2023 , η Αμάντα Γεωργιάδη-Τένφιορντ θα βρίσκεται στοΛίγους μήνες πριν, τον Μάιο της φετινής χρονιάςμε το υπέροχο κομμάτι «Die Together» καΗ Αμάντα δεν ανακάλυψε ξαφνικά μια μέρα τη μουσικότητά της. Υπήρχε πάντα μέσα της. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των πέντε ετών.Έκτοτε ήταν σχεδόν βέβαιο ότι, με κάποιον τρόπο, η μουσική θα όριζε το μέλλον της.Διακρίνεται για την αυτοπεποίθηση με την οποία δημιουργεί εθιστικά ποπ κομμάτια και τη σεμνότητά της, με την οποία προσδίδει σε κάθε τραγούδι της μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση.Ισορροπεί με άνεση τη ζωή της ως φοιτήτρια ιατρικής και παράλληλα ως σταρ της indie pop σκηνής ενώ από το 2018 που κυκλοφόρησε το πρώτο της EP "First Impression" η μουσική της έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Τα τραγούδια της έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από έντυπα όπως το The FADER και το NME, ενώ έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσα από τις πλατφόρμες του Spotify & Apple Music. Το κομμάτι της "Troubled Water" ακούγεται στη σειρά "Spinning Out" του Netflix.Η μαγευτική φωνή της και η δυναμική σκηνική παρουσία της, της εξασφάλισαν τη συμμετοχή της σε πολλά φεστιβάλ όπως το Reeperbahn, The Great Escape και Eurosonic, αλλά και σε αρκετές περιοδείες σε όλη τη Νορβηγία.Στις 21 Οκτωβρίουπου θα περιλαμβάνει και το νέο της single το οποίο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας NMF Greece στο Spotify.