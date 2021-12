Οι Iron Maiden έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα από τα μακροβιότερα και πιο δημοφιλή συγκροτήματα τηςσκηνής, οι, βγαίνουν από την καραντίνα και ετοιμάζονται πυρετωδώς για την συνέχεια της μεγάλης παγκόσμιας τουςτο πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνει και την. Οι Βρετανοί ρόκερ θα δώσουν μία και μοναδική συναυλία στην Αθήνα,, στομε σκοπό να ξεσηκώσουν τους Έλληνες θαυμαστές τους με τις διαχρονικές επιτυχίες τους.«Ανυπονούμε για τη συναυλιακή μας επιστροφή στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά κι είναι υπέροχο το γεγονός ότι μπορούμε να προσθέσουμε την Αθήνα, αλλά και τα υπόλοιπα shows σε πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης που υπάρχουν χιλιάδες Maiden fans. Είμαι πραγματικά ενθουσιαμένος σχετικά με τις νέες προσθήκες της περιοδείας όπου και θα παρουσιαστεί ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, για αυτόν τον λόγο ανυπομονούμε να δουν όλοι όσα έχουμε ετοιμάσει για αυτούς» δηλώνει ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Bruce Dickinson προσθέτει: «Όλοι μας στο συγκρότημα απολαύσαμε την Legacy περιοδεία για αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία τη στιγμή που θα βγούμε και πάλι στον δρόμο και θα διασκεδάσουμε με όλους τους fans μας που έχουμε τόσο καιρό να δούμε!».Το συγκρότημα αναγκάστηκε να διακόψει την παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «» εξαιτίας των αναγκαστικών περιορισμών που επέβαλε η πανδημία. Όσοι έχουν παραλουθλησει μέχρι στιγμής πάντως το σόου τους στο εξωτερικό κάνουν λόγο για έναστη διάρκεια του οποίου ακούγονται τα πιο γνωστά κομμάτια της μακρόχρονης καριέρας της μπάντας. Το ελληνικό κοινό ωστόσο θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ζωντανά και τραγούδια από το νέο τους άλμουμ με τίτλο «Senjutsu» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.Οι Iron Maiden έχουν διανύσει μια επιτυχημένη μουσική διαδρομή που μετρά τέσσερις ολόκληρες δεκαετίες και στην διάρκειά της έχουν πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Θεωρούνται πρωτοπόροι στο είδος τους, έχουν ασκήσεις βαθιές επιρροές σε νεώτερους μουσικούς ενώ έχουν τροφοδοτήσει το διεθνές ρεπερτόριο με κλασικές επιτυχίες όπως τα τραγούδια «The Number Of The Beast», «The Trooper », «Hallowed Be Thy Name», «Run To The Hills», «Fear Of The Dark», «Aces High» κ.α.