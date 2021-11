Η γοητεία της εφηβείας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί η εφηβεία να είναι μία από τις δυσκολότερες περιόδους στις ζωές μας, είναι όμως ταυτόχρονα πολύ γλυκιά και σίγουρα μας χαρίζει τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες αφήνοντας ανεξίτηλες αναμνήσεις.Γι αυτούς ακριβώς τους λόγους αγαπάμε τις εφηβικές σειρές σε όποια ηλικία και να είμαστε. Με εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο οι teen series δεν είναι απλώς ένα ακόμα τηλεοπτικό είδος αλλά έχουν εξελιχθεί σε «κόλλημα» μικρών και μεγάλων.Όνειρα, έρωτες, φιλίες, φιλοδοξίες, σεξουαλικές ανησυχίες, σπαρταριστά περιστατικά στο σχολείο και στα πάρτι, συγκρούσεις με τους μεγάλους, όλες εκείνες οι καταστάσεις που σηματοδοτούν το πέρασμα στην ενηλικίωση συνδυάζονται αριστοτεχνικά στις σειρές της HBO που προβάλλονται αποκλειστικά από το Vodafone TV Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…Μια ομάδα μαθητών λυκείου με εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα καλείται να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερη πρόκληση. Εναλλακτική, διασκεδαστική και εξαιρετικά φιλική η καινούργια καθηγήτρια, Alicia Adams (Isabella Gomez), προτρέπει τα παιδιά να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις κοινωνικές τους εμπειρίες παρά στο κυνήγι της αριστείας.Βασισμένο στην ομώνυμη κωμωδία που προβαλλόταν στο ABC από το 1986 έως το 1991 το Head of the class είναι γραμμένο από τους Amy Pocha και Seth Cohen, συγγραφείς του σούπερ επιτυχημένου American Vandal. Την παραγωγή του υπογράφει ο Bill Lawrence's (Doozer Productions) παραγωγός του πολυβραβευμένου Scrubs.Με μεγάλες δόσεις χιούμορ οι διαφορετικοί χαρακτήρες των μαθητών αναδεικνύονται, ξεδιπλώνονται οι προσωπικότητές τους αλλά και οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Η Alicia, χαριτωμένα αδέξια και αξιαγάπητα αμήχανη, «παλεύει» με τους υπόλοιπους καθηγητές αλλά και με τους γονείς των παιδιών για να εφαρμόσει τις ριζοσπαστικές της απόψεις.Τέσσερα 18χρονα κορίτσια, γεμάτα όνειρα και φιλοδοξίες για τη φοιτητική ζωή, φτάνουν στο διάσημο Essex College του New England. Οι τέσσερις συγκάτοικοι θέλουν να διαπρέψουν στις σπουδές τους αλλά κυρίως ανυπομονούν να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους ζώντας συναρπαστικές ερωτικές περιπέτειες.Πάρτι, ραντεβού, φλερτ, απορρίψεις, πάθη, λάθη και παρεξηγήσεις, ερωτικές εξομολογήσεις και διασκέδαση χωρίς όρια, σε ένα ατελείωτο παιχνίδι ερωτισμού. To The Sex Lives of College Girls έχει γράψει η πρωταγωνίστρια του The Office και βραβευμένη με Emmy, Mindy Kaling. Με σύνθημά τους τη φράση «Χωρίς κανόνες, χωρίς τύψεις» οι Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp και Alyah Chanelle Scott βάζουν στο στόχαστρο τα αγόρια του κολεγίου και ζουν κάθε στιγμή στο έπακρο.Οι ξεκαρδιστικές σκηνές μπλέκονται αριστοτεχνικά με το σημαντικό μήνυμα της διαφορετικότητας σε κοινωνικό, φυλετικό, οικονομικό και φυσικά σεξουαλικό επίπεδο σε μία σειρά που θα λατρέψει το γυναικείο κοινό και όχι μόνο.Η original σειρά προκάλεσε φρενίτιδα στο παγκόσμιο κοινό δημιουργώντας εκατομμύρια φανατικούς θαυμαστές. Τώρα το Gossip Girl της HBO Max επιστρέφει, πιο εθιστικό από ποτέ, ως Gossip Girl Reboot.Ο σεναριογράφος Joshua Safran, ο οποίος γράφει και επιμελείται τη σειρά από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, μας μεταφέρει για ακόμα μία φορά στο Upper East Side του Μανχάταν. Σε αυτή την περίπτωση όμως παρακολουθούμε τις ζωές μιας νέας γενιάς πλούσιων και διάσημων εφήβων, όλοι τους μαθητές των πιο ακριβών σχολείων της Νέας Υόρκης. Τα νέα επεισόδια διαθέτουν όλα τα στοιχεία που αγαπήσαμε τόσα χρόνια πριν, στην καλύτερη εκδοχή τους.Στην εποχή των social media και των influencers η νεανική ελίτ διεκδικεί τον χώρο και τον χρόνο που της αναλογεί. Πόσο έχει αλλάξει όμως η ζωή των νέων τόσα χρόνια μετά; Η θρυλική φωνή της Kristen Bell εξακολουθεί να είναι στη θέση της αφηγήτριας. Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock είναι μόνο μερικά από τα πολλά υποσχόμενα, πρωτοεμφανιζόμενα πρόσωπα της σειράς.Διαθέσιμα αποκλειστικά στο Vodafone TV , το «Σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα».Ανακάλυψε περισσότερα για τις προτάσεις του μήνα από το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο του Vodafone TV ανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε τη στιγμή που το θέλουμε.Απόκτησε πρόσβαση σε όλο το δημοφιλές περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα και χωρίς χρήση αποκωδικοποιητή, με άμεση online ενεργοποίηση στο Vodafone.gr και απόλαυσε 1 μήνα δωρεάν δοκιμή χωρίς δέσμευση συμβολαίου.