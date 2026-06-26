Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: Εκτέλεσαν άνδρα ενώ έμπαινε στο αυτοκίνητό του, η σύζυγός του έπαθε νευρικό κλονισμό όταν τον είδε νεκρό, δείτε βίντεο
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: Εκτέλεσαν άνδρα ενώ έμπαινε στο αυτοκίνητό του, η σύζυγός του έπαθε νευρικό κλονισμό όταν τον είδε νεκρό, δείτε βίντεο
Πατέρας ενός παιδιού ο νεκρός - Δύο οι δράστες, διέφυγαν και αναζητούνται
Ένα άγριο έγκλημα με έναν άνδρα να πέφτει νεκρός από τα πυρά αγνώστων την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.
Η εν ψυχρώ εκτέλεση σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα όταν ο Σεμούς Μερτ Κ. πήγε στο αυτοκίνητό του για να ανοίξει την πόρτα.
Τότε εμφανίστηκαν δύο άγνωστοι, ο ένας εκ των οποίων πλησίασε το θύμα και το πυροβόλησε επανειλημμένα. Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της εκτέλεσης, ο άνδρας που άνοιξε πυρ έδωσε και τη χαριστική βολή στον Μερτ Κ.
Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα της εκτέλεσης ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Η σύζυγός του, μάλιστα, ήταν αυτή που έφτασε πρώτη στο σημείο του εγκλήματος και στη θέα του νεκρού άνδρα υπέστη νευρικό κλονισμό.
Οι έρευνες της τουρκικής αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπίσει τους δύο δράστες που διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση μετά την εκτέλεση, με το κίνητρο του εγκλήματος να παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο.
Η εν ψυχρώ εκτέλεση σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα όταν ο Σεμούς Μερτ Κ. πήγε στο αυτοκίνητό του για να ανοίξει την πόρτα.
Τότε εμφανίστηκαν δύο άγνωστοι, ο ένας εκ των οποίων πλησίασε το θύμα και το πυροβόλησε επανειλημμένα. Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της εκτέλεσης, ο άνδρας που άνοιξε πυρ έδωσε και τη χαριστική βολή στον Μερτ Κ.
#HASSAS | İstanbul Esenyurt’ta aracına binmeye çalışan bir vatandaş silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/OYmlweQZsH— Daktilock (@daktilock) June 25, 2026
Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα της εκτέλεσης ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Η σύζυγός του, μάλιστα, ήταν αυτή που έφτασε πρώτη στο σημείο του εγκλήματος και στη θέα του νεκρού άνδρα υπέστη νευρικό κλονισμό.
Οι έρευνες της τουρκικής αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπίσει τους δύο δράστες που διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση μετά την εκτέλεση, με το κίνητρο του εγκλήματος να παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα