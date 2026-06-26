Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: Εκτέλεσαν άνδρα ενώ έμπαινε στο αυτοκίνητό του, η σύζυγός του έπαθε νευρικό κλονισμό όταν τον είδε νεκρό, δείτε βίντεο