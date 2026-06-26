Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: Εκτέλεσαν άνδρα ενώ έμπαινε στο αυτοκίνητό του, η σύζυγός του έπαθε νευρικό κλονισμό όταν τον είδε νεκρό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Έγκλημα Εκτέλεση Δολοφονία Κωνσταντινούπολη Τουρκία Σύζυγος

Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: Εκτέλεσαν άνδρα ενώ έμπαινε στο αυτοκίνητό του, η σύζυγός του έπαθε νευρικό κλονισμό όταν τον είδε νεκρό, δείτε βίντεο

Πατέρας ενός παιδιού ο νεκρός - Δύο οι δράστες, διέφυγαν και αναζητούνται

Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: Εκτέλεσαν άνδρα ενώ έμπαινε στο αυτοκίνητό του, η σύζυγός του έπαθε νευρικό κλονισμό όταν τον είδε νεκρό, δείτε βίντεο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα άγριο έγκλημα με έναν άνδρα να πέφτει νεκρός από τα πυρά αγνώστων την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.

Η εν ψυχρώ εκτέλεση σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα όταν ο Σεμούς Μερτ Κ. πήγε στο αυτοκίνητό του για να ανοίξει την πόρτα.

Τότε εμφανίστηκαν δύο άγνωστοι, ο ένας εκ των οποίων πλησίασε το θύμα και το πυροβόλησε επανειλημμένα. Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της εκτέλεσης, ο άνδρας που άνοιξε πυρ έδωσε και τη χαριστική βολή στον Μερτ Κ.



Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα της εκτέλεσης ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Η σύζυγός του, μάλιστα, ήταν αυτή που έφτασε πρώτη στο σημείο του εγκλήματος και στη θέα του νεκρού άνδρα υπέστη νευρικό κλονισμό.

Οι έρευνες της τουρκικής αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπίσει τους δύο δράστες που διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση μετά την εκτέλεση, με το κίνητρο του εγκλήματος να παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο.

Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: Εκτέλεσαν άνδρα ενώ έμπαινε στο αυτοκίνητό του, η σύζυγός του έπαθε νευρικό κλονισμό όταν τον είδε νεκρό, δείτε βίντεο
Οι δύο δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση μετά την εκτέλεση και αναζητούνται
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης