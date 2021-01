Φιλ Σπέκτορ: Όταν ο Μότσαρτ του ροκ εν ρολ σημάδευε τον Λένον και τον Κοέν με όπλο μέσα στο στούντιο - Δείτε φωτογραφίες

«Δεν κάνω ροκ εν ρολ, κάνω τέχνη» συνήθιζε να λέει όταν τον ρωτούσαν σχετικά με τα μουσικά του κατορθώματα. Και η αλήθεια είναι πως ο Φιλ Σπέκτορ, ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός παραγωγός, μουσικός και τραγουδοποιός που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης για τον φόνο της ηθοποιού Λάνα Κλάρκσον, είχε έναν δικό του, μοναδικό και ιδιοφυή τρόπο να προσεγγίζει και να παράγει τη μουσική. Δεν ήταν απλά ένας παραγωγός, ήταν ο άνθρωπος ορχήστρα που μεταμόρφωνε τους ήχους και δεν δίσταζε να επιβάλει την άποψή του ακόμη κι όταν απέναντι του είχε καλλιτέχνες πολύ μεγάλου βεληνεκούς όπως ο Τζον Λένον ή ο Λέοναρντ Κοέν ακόμη κι αν χρειαζόταν να χρησιμοποιεί ως απειλή το πιστόλι με το οποίο κυκλοφορούσε μέσα στο στούντιο!Παράλληλα, όμως, ήταν κι ένας χαρακτήρας διπολικός, με ταραγμένο συναισθηματικό κόσμο, συχνά βίαιος, με έντονα ξεσπάσματα και μεγάλη δυσκολία να ελέγξει τον εαυτό του.

Ο Φιλ Σπέκτορ με τον Τζον Λένον στο στούντιο

Μουσική ιδιοφυία και διαταραγμένη προσωπικότητα: Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που ανθρώπου που άλλαξε ριζικά τον ήχο της παγκόσμιας μουσικής και επηρέασε αμέτρητους κορυφαίους μετέπειτα καλλιτέχνες. Εμπνευστής και δημιουργός της πρωτοποριακής μουσικής φόρμουλας «Wall of Sound» η οποία βασιζόταν στη χρήση πολλαπλών οργάνων κατά την διάρκεια της ηχογράφησης με το αποτέλεσμα να παραπέμπει σε κλασική ορχήστρα με ροκ ήχο, ο Σπέκτορ έγινε ο σύγχρονος Βάγκνερ της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας: «Έψαχνα για έναν ήχο έναν ήχο τόσο δυνατό που ακόμα κι αν το μουσικό υλικό δεν ήταν το καλύτερο, να μπορούσε από μόνος του να σηκώσει το βάρος του δίσκου» εξηγούσε ο ίδιος. Και τα κατάφερε καθώς όσοι έμπαιναν μαζί του στο στούντιο, δεν πίστευαν στ’ αυτιά τους. Τα «μαγικά» του Φιλ Σπέκτορ κατάφερναν να τούς αφήνουν όλους άφωνους. Γι’ αυτό εξάλλου και κονταροχτυπιούνταν στην κυριολεξία για το ποιος θα πρωτοσυνεργαστεί μαζί του.

Και οι Rolling Stones πέρασαν από τα χέρια του Φιλ Σπέκτορ στο ξεκίνημά τους

Εκείνος, βέβαια, επέλεγε πάντα τους καλύτερους ή εκείνους που το αλάθητο ένστικτό του τού υποδείκνυε πως έχουν τα προσόντα να φθάσουν στην κορυφή. Πολύ καλός μουσικός και ο ίδιος εξάλλου, είχε άποψη όχι μόνον για το τεχνικό κομμάτι της παραγωγής αλλά και για το αμιγώς καλλιτεχνικό στο οποίο η υπογραφή του ήταν ανεξίτηλη. Ανάμεσα στις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες συνεργασίες τους ήταν αυτή με τους θρυλικούς Μπιτλς στο «Let it Be», το τελευταίο άλμπουμ της ιστορικής καριέρας τους ενώ συνεργάστηκε και αυτόνομα με τον Τζον Λένον και τον Τζορτζ Χάρισον στις προσωπικές δισκογραφικές δουλειές τους. Στα βαριά ονόματα των συνεργατών του συγκαταλέγονταν επίσης η Τίνα Τάρνερ, ο Λέοναρντ Κοέν, οι Rolling Stones, οι Ramones, η Σερ κ.α.

Ο Φιλ Σπέκτορ με την Τίνα Τάρνερ

Παρακολουθώντας κανείς τη ζωή του, από την αρχή μέχρι το φινάλε της, είναι σαν να βλέπει μια ταινία με εικόνες από τον παράδεισο και την κόλαση να εναλλάσσονται σε μια εύθραυστη ισορροπία τρόμου. Σε ηλικία μόλις 10 ετών ο μικρός Φιλ βιώνει την πρώτη μεγάλη τραυματική εμπειρία της ζωής του. Ο πατέρας του αυτοκτονεί. Η μητέρα του, μόνη πλέον, χωρίς κανένα στήριγμα, μετακομίσει με την οικογένειά της στο Λος Άντζελες προκειμένου να βρει δουλειά. Ο έφηβος πλέον Φιλ αναζητά διέξοδο στη μουσική. Μαθαίνει κιθάρα και αρχίζει να σκαρώνει τις πρώτες δικές του μελωδίες. Το παρθενικό του κομμάτι θα διακριθεί και θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Έχει τίτλο «To Know Him is to Love Him» («Αν το ήξερες τον αγαπούσες»), την ίδια ακριβώς φράση που είχε γραφτεί στον τάφο του πατέρα του!

Πριν ακόμη τελειώσει το σχολείο φτιάχνει το πρώτο του συγκρότημα, τους Tendy Bears. Η μέτρια πορεία του ωστόσο δεν ικανοποιεί τον Σπέκτορ ο οποίος έχει θέσει πολύ υψηλούς στόχους. Εγκαταλείπει λοιπόν την σύνθεση και αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στην μουσική παραγωγή δημιουργώντας μάλιστα, στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και σε ηλικία μόλις 21 ετών, την δική του δισκογραφική εταιρεία, την Philles Records. Μέσα από τους κόλπους της θα αναδειχτούν και κάνουν μεγάλες επιτυχίες αρχικά διάφορα γυναικεία γκρουπ κι έπειτα πολλοί ακόμη διάσημοι καλλιτέχνες. Ο Φιλ Σπέκτορ θα γίνει, σε χρόνο ρεκόρ, ο νεότερος μεγιστάνας της παγκόσμιας δισκογραφίας. Η ανακάλυψη και χρήση της τεχνικής «Wall of Sound» τον καθιερώνει ως «ιερό τέρας» της μουσικής παραγωγής.

Στα 21 του μόλις χρόνια ο Φιλ Σπέκτορ ήταν πάμπλουτος

Το «τέρας» που κατοικούσε μέσα του όμως, ο δαίμονας που τον βασάνιζε, όπως ο ίδιος είχε εξομολογηθεί, θέριευε κατά καιρούς και τον οδηγούσε σε σκοτεινά, επικίνδυνα μονοπάτια. Ήταν κοινό μυστικό πως η ψυχική του υγεία ήταν διαταραγμένη. Στα πηγαδάκια συζητούσαν συχνά για την περίεργη συμπεριφορά του και τα αδικαιολόγητα ξεσπάσματά του. Η δε επιλογή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση για δύο ολόκληρα χρόνια, από το 1966 έως 1968, και μάλιστα να ζει σε πλήρη απομόνωση στη πολυτελή έπαυλή του, επιβεβαίωσε αυτό που οι περισσότεροι γνώρισαν. Ο μάγος του ήχου δεν ήταν καλά. Κι όμως εκείνος θα επανέλθει και μάλιστα δριμύτερος. Το 1969 θα μεγαλουργήσει με τους Μπιτλς και το «Let it Be» το οποίο θα αποσπάσει Όσκαρ Καλύτερου Σάουντρακ. Ο Φιλ Σπέκτορ είχε κάνει, για μία ακόμη φορά, το θαύμα του!

Κι ενώ όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά, ξαφνικά ο κόσμος του αρχίζει και πάλι να καταρρέει. Έχει δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα τα οποία, περιέργως, συμβαίνουν την ίδια ακριβώς ημέρα με δύο χρόνια διαφορά, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να αποσυρθεί σε ηλικία μόλις 32 ετών. Προσπαθεί να αντλήσει ευχαρίστηση από την προσωπική του ζωή αλλά ούτε εκεί τα καταφέρνει. Ο πρώτος του γάμος με την τραγουδίστρια Anette Merar διαλύεται σύντομα. Την ίδια τροπή θα πάρει και ο δεύτερος με την επίσης τραγουδίστρια Veronica Bennett με την οποία υιοθέτησε τρία παιδιά. Λίγα χρόνια αργότερα η ευτυχία του κλείνει το μάτι με την άφιξη των διδύμων που αποκτά με την νέα σύντροφό του Janis Zavala. Η μοίρα όμως του επιφυλάσσει ένα ακόμη πολύ δυνατό χτύπημα καθώς το 1991 το ένα από δύο παιδιά πεθαίνει από λευχαιμία. Κάπου εκεί το «παιχνίδι» για εκείνον χάθηκε οριστικά!

Ο Μπιλ Σπέκτορ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκιση για την δολοφονίας της ηθοποιού Λάνα Κλάρκσον

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2003 το όνομά του πρωταγωνιστεί και πάλι στην δημοσιότητα για έναν συνταρακτικό όμως λόγο. Η ηθοποιός Λάνα Κλάρκσον βρίσκεται νεκρή στο σπίτι του μετά από πυροβολισμό. Ο Φιλ Σπέκτορ θεωρείται ως βασικός ύποπτος της δολοφονίας, ο ίδιος όμως διαψεύδει τις κατηγορίες και κάνει λόγο για αυτοκτονία. Μετά από μια πολύκροτη δίκη η οποία θα λάβει τεράστια δημοσιότητα ο κατηγορούμενος αφήνεται ελεύθερος με εγγύηση ενώ σε δεύτερη φάση καταδικάζεται σε 19 χρόνια φυλάκιση. Η δημόσια αποκαθήλωση του ιδιοφυούς και εκκεντρικού μύθου του, o οποίος αποτυπώθηκε και στην μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, ήταν πλέον γεγονός.



Ειδήσεις σήμερα:



Ξυλοδαρμός στο Μετρό: Το βίντεο-ντοκουμέντο που πρόδωσε τους ανήλικους - Και τρίτο πρόσωπο μπλεγμένο στην υπόθεση



Γούρνες, Κρήτη: Η πρώην Αμερικανική βάση μετατρέπεται σε χλιδάτο resort - Ενδοιασμοί για καζίνο



Επιτελείο Μπάιντεν κατά Μόσχας - Ζητά την άμεση απελευθέρωση Ναβάλνι