Επιτελείο Μπάιντεν κατά Μόσχας - Ζητά την άμεση απελευθέρωση Ναβάλνι

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

Russian opposition leader Alexei Navalny and his wife Yulia are seen after landing at Moscow's Sheremetyevo airport on a flight from Germany Sunday pic.twitter.com/D8qC38OZIW — AFP News Agency (@AFP) January 17, 2021

VIDEO: 🇩🇪🇷🇺 Russian opposition figure Alexei #Navalny, who has spent five months in Berlin recovering from a poisoning attack, is on a plane heading back to Moscow. Navalny risks being arrested on arrival, but told reporters on board that he was "an innocent person" pic.twitter.com/2qdX8UgSNP — AFP News Agency (@AFP) January 17, 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως», δήλωσε μέσω του Twitter ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν που αναλαμβάνει σε τρεις ημέρες τα καθήκοντά του ως προέδρου των ΗΠΑ.«Οι επιθέσεις του Κρεμλίνου κατά του κ. Ναβάλνι δεν συνιστούν απλώς παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και επίθεση κατά του ρωσικού λαού που θέλει να ακουστεί η φωνή του», έγραψε στο Twitter Τζέικ Σάλιβαν.Την έντονη αντίδρασή της στη σύλληψη του επικριτική του Κεμλίνου εξέφρασε, νωρίτερα, η ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έκανε λόγο μια απαράδεκτη κίνηση, που δεν είναι αποδεκτή, ενώ ζήτησε από τις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν τον Αλεξέι Ναβάλνι Υπό κράτηση τέθηκε, όπως αναμενόταν, λίγη ώρα αφότου προσγειώθηκε, με το αεροσκάφος, στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας.Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Ναβάλνι ναπροτού συλληφθεί από αστυνομικούς αμέσως μετά την επιστροφή του.Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που επέβαιναν στο αεροσκάφος που απογειώθηκε από το Βερολίνο, ο πιλότος ανέφερε αρχικάεξαιτίας «τεχνικού προβλήματος».Στην συνέχεια, ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφοςΣερεμέτιεβο, και όχι στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, όπου τον Αλεξέι Ναβάλνι περίμεναν οι υποστηρικτές του και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε συμμάχους του επικριτή του Κρεμλίνου στοτης Μόσχας, την ώρα που τον περίμεναν να φθάσει εκεί, αργότερα σήμερα, καθώς ταξιδεύει με αεροπλάνο από τη Γερμανία, έγινε γνωστό από το παρατηρητήριο διαδηλώσεων OVD-Info.Ο Ναβάλνι, που ελπίζει σε μια, αντιμετωπίζει ενδεχομένως πρόβλημα σε άλλες τρεις ποινικές υποθέσεις, που έχουν όλες πολιτικά κίνητρα όπως υποστηρίζει.