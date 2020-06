Το 2ο Athens Music Week έρχεται στην Τεχνόπολη

Athens Music Week που διοργανώνουν η

Τον ψηφιακό με τον φυσικό μουσικό κόσμο θα «παντρέψει» το φετινόκαι η MESO Events από τις 16 έως τις 21 Ιουνίου. Πρόκειται για μια μοναδική διεθνή συνάντηση στην οποία συμμετέχουν 17 χώρες, 50 αναγνωρισμένοι εκπρόσωποι της διεθνούς και εγχώριας μουσικής βιομηχανίας και 28 καλλιτέχνες από διάφορα μέρη της Ευρώπης.Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα διεθνές συνέδριο, παρουσιάσεις και ένα event-έκπληξη αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής!PanelsLive gigs και περιοδείες στην εποχή του covid-19: πώς αντιδρούν οι managers, οι booking agents και τα φεστιβάλ στις απαγορεύσεις των ταξιδιών και στις νέες οδηγίες για περιορισμό του κοινού;Online συναυλίες ή phygital φεστιβάλ: το νέο trend; Τι γίνεται όμως με τη live μουσική εμπειρία; Πώς μπορούν να υποστηριχτούν οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του μουσικού κλάδου σήμερα; Έχεις μια μουσική επιχείρηση. Πώς μπορείς να την προωθήσεις αυτό το διάστημα, να έχεις πρόσβαση σε νέες αγορές, να έρθεις σε επαφή με νέους συνεργάτες;50 ειδικοί απαντούν! Αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του κλάδου, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών δικτύων, συνεδρίων και φεστιβάλ, αλλά και εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας συζητούν και μοιράζονται μαζί μας τις σκέψεις και την εμπειρία τους.Tα panels μεταδίδονται μέσω live streaming ενώ, με την ολοκλήρωσή τους, ακολουθούν live Q&A sessions με τους ομιλητές.Περιορισμοί στην προσέλευση κοινού, περιορισμοί στις μετακινήσεις: τι επιλογές έχουν καλλιτέχνες, μουσικοί και συγκροτήματα για την παρουσίαση της μουσικής τους;Καινοτομία στη μουσική: είναι θέμα νοοτροπίας, εργαλείων; Και των δύο;Δικτύωση από το σπίτι: πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη μουσική επιχειρηματικότητα τους επόμενους μήνες;Το δωρεάν streaming είναι cool! Υπάρχει όμως σωτηρία για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες της μουσικής;Γνωρίζοντας το “NextStageChallenge” ή πώς οργανώθηκε ένα hackathon για την ευρωπαϊκή μουσική βιομηχανία εν μέσω καραντίνας!Ο covid-19 μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τις επιχειρηματικές μας στρατηγικές. Εσύ είσαι updated; Ή μήπως πρέπει να γυρίσεις πίσω στα θρανία;Το streaming είναι αναγκαστικά η τάση της εποχής. Τι γίνεται όμως με τη «φυσική» μουσική εμπειρία; Τι μπορούμε να κάνουμε από’ δω και πέρα;Διχασμένοι πέφτουμε. Όχι πάντα! Εστιάζουμε στις πρωτοβουλίες ευρωπαϊκών δικτύων που στηρίζουν επαγγελματίες της μουσικής.Με την υποστήριξη του ΗΕΜΙ-Hub for the Exchange of Music Innovation που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΓνωρίστε καινοτόμες εταιρείες, projects και νεοφυείς startups της μουσικής βιομηχανίας που επιλέχτηκαν από το ευρωπαϊκό δίκτυο Jump – European Music Market Accelerator:SENSI (PT) / eCauda (ES) / Groover (FR) / Terrible Merch (UK) / Deep Listening (ΙΤ) / Wetum4kids (PT) / FITCHY (NL) / Self Releasing Artists Network (UK)Με την υποστήριξη του JUMP – European Music Market AcceleratorΝέοι ανερχόμενοι, αλλά και αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες και μπάντες παρουσιάζουν -μέσα σε 15 λεπτά- ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η μουσική σκηνή της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Κενρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.**Tα showcases μεταδίδονται μέσω live streaming ενώ, με την ολοκλήρωσή τους, ακολουθούν live Q&A sessions με τους καλλιτέχνες.Bratri (CZ) / Byron (RO) / Drums & Voice Jazztronica Duet (GR) / Electro Hafiz (TR) / Fraktale (PL) / Funk Shui (MK) / Gio Melody (GR) / Go-Dratta (IT) / Goodbye Darjeeling (HU) / June Cocó (DE) / Kety Fusco (IT) / Komfortrauschen (DE) / Kostas Sidirokastritis (GR) / Lena Laki (GR) / Lucia (RO) / Marinho (PT) /Market (CZ) / Mavi Gunes 69 (TR) / Moose (GR) / Nalyssa Green (GR) / Neal Cassady (PL) / Strawberry Pills (GR) / Sirom (SI) / Thomas Konstantinou Ensemble (GR) / Vasko Atanasovski Tri (SI) / Whereswilder (GR) / Eβρίτικη Ζυγιά (GR)Με την υποστήριξη του ΗΕΜΙ-Hub for the Exchange of Music Innovation που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΧρειάζεστε υποστήριξη για να φτιάξετε business plan, να καταστρώσετε στρατηγική μάρκετινγκ, να κάνετε αίτσηση για χρηματοδότηση ή να ετοιμάσετε μία παρουσίαση; Εξειδικευμένοι επαγγελματίες της αγοράς με μακρόχρονη εμπειρία δίνουν οδηγίες, συμβουλές και tips στους νέους επαγγελματίες του μουσικού κλάδου.Οι θεματικές των σεμιναρίων θα ανακοινωθούν σύντομα. Απαιτείται εγγραφή λόγω περιορισμένων «θέσεων»Με την υποστήριξη του JUMP – European Music Market Accelerator«Τρυπώνουμε» ψηφιακά σ’ ένα εργαστήρι κατασκευής θρακικής λύρας στο χωριό Θούριο της Ορεστιάδας. Εκεί, γνωρίζουμε τον μουσικό Αλέξη Παρτινούδη (Εβρίτικη Ζυγιά) που κατασκευάζει λύρες με φυσικά υλικά από την περιοχή του Έβρου και ανακαλύπτουμε τη «ζυγιά» των παλιών οργάνων της περιοχής, τη λύρα και τη γκάιντα, εστιάζοντας σε οργανολογικά και κοινωνικοπολιτισμικά ζητήματα.