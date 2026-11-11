ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η στάσιμη εξέλιξη, ο Χαλανδριώτης Θωμάς, ο Δημήτρης ο γκολτζής και η Γαλλική FMS

● Κρατήστε, λοιπόν, λίγη περιέργεια. Συνήθως γράφουμε για τις επόμενες κινήσεις των άλλων. Σύντομα θα έχετε να σχολιάσετε και μερικές δικές μας.

● Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε επενδύσει σημαντικά χρήματα και πολλή δουλειά. Ετοιμάζουμε πρωτοβουλίες που θα δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σύντομα θα αρχίσουμε να σας τις παρουσιάζουμε. Δεν θα αδειάσω, βέβαια, σήμερα όλο το συρτάρι των ανακοινώσεων. Προτιμώ να δείτε τι ετοιμάσαμε και να το κρίνετε εσείς, παρά να διαβάσετε άλλη μία παράγραφο με μεγαλόστομες υποσχέσεις.

● Το αυτοκίνητο εξελίσσεται. Μαζί του οφείλει να εξελίσσεται και η ενημέρωση: ο τρόπος που παρουσιάζουμε ένα θέμα, τα μέσα που χρησιμοποιούμε, οι πλατφόρμες μέσα από τις οποίες συναντάμε τον αναγνώστη. Με την τεχνολογία να υπηρετεί τη δημοσιογραφία, όχι να προσπαθεί να την υποκαταστήσει.

● Γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη του αυτοκινήτου και να εξαιρούμε τον εαυτό μας από αυτήν. Να αναζητούμε το επόμενο βήμα στις αυτοκινητοβιομηχανίες, να αξιολογούμε τις νέες τεχνολογίες τους και, όταν η συζήτηση φτάνει στη δική μας δουλειά, να αρκούμαστε στο «έτσι το κάναμε πάντα».

● Υπάρχει, όμως, και η ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της ιστορίας. Εδώ, στον οργανισμό μας, προετοιμάζουμε αρκετά καινούργια πράγματα. Και ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μας αυτή την περίοδο αφορά όσα δεν βλέπετε ακόμη, αλλά σύντομα θα έχετε στη διάθεσή σας.

● Πρώτα απ’ όλα, σας χρωστάω μια συγγνώμη. Την περασμένη εβδομάδα δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το ραντεβού μας με την «Πίσω Κίνηση». Οι υποχρεώσεις ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και οι ώρες αποδείχθηκαν λιγότερες απ’ όσες χρειαζόμασταν. Δεν είναι δικαιολογία - είναι η εξήγηση μιας απουσίας που, πιστέψτε με, ούτε εμένα μου άρεσε.

● Τα βλέπετε και -κυρίως- τα βιώνετε άλλωστε

● Και βέβαια δε θα πέσουμε στο επίπεδο των... πληρωμένων απαντήσεων που κάποιοι με γαργαλάτε να κάνω. Για όνομα του Θεού. Αυτοί αυτό που ξέρουν και εμείς αυτό που βλέπετε και βιώνετε. Σε διαφορετική περίπτωση -μεταξύ άλλων- θα αδικούσα τους πολύτιμους συνεργάτες μου αλλά και ολόκληρη την αγορά μας...

● Τα είδατε και στην έκθεση ποιος ήταν κοντά στον παλμο της αγοράς. Σε μία έκθεση σχεδόν 85.000 επισκεπτών (απίστευτο!).

● Τις επόμενες ημέρες θα δείτε και την μεγάλη έρευνα που έκανε η εταιρεία ερευνών Prorata στους επισκέπτες της AUTO ATHINA...

● Θα σας πω μόνο αυτό: Ανω του 70% των επισκεπτών θέλει να αλλάξει αυτοκίνητο το επόμενο 12μηνο.

● Ενώ το 87% δήλωσε πως η έκθεση μας, τους επηρέασε την αγοραστική απόφαση... Καταλάβατε!

● Αλλαγές σε υψηλό επίπεδο για Θεοχαράκη από πλευρά Nissan – KGM. Εμαθα ότι ο Θωμάς ο Σταματόπουλος και ο Τάκης λύνουν σε καλό κλίμα τη συνεργασία τους.

● Το που θα πάει ο δραστήριος και ιδιαίτερα παθιασμένος Θωμάς θα δείξει, αλλά προσωπικά θα πόνταρα στην Λεωφ. Κηφισίας…

● Ας μιλήσουμε για εξέλιξη, η οποία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις. Αφορά και το δικό μας μυαλό. Τις γνώσεις μας, την κρίση μας, την προθυμία να μάθουμε κάτι καινούργιο - ακόμη κι όταν έχουμε αρκετά χρόνια εμπειρίας ώστε να πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε όλα.

● Το γράφω γιατί το τελευταίο διάστημα παρατηρώ μια κόπωση σε ορισμένα στελέχη της αγοράς. Ανθρώπους ικανούς, με διαδρομή και αποδεδειγμένες δυνατότητες, που δείχνουν να έχουν χάσει μέρος της διάθεσής τους. Όχι επειδή ξέχασαν τη δουλειά τους. Αλλά επειδή η καθημερινότητά τους έχει αρχίσει να τους αποθαρρύνει περισσότερο απ’ όσο τους κινητοποιεί.

● Οι λόγοι διαφέρουν. Ο ανταγωνισμός πιέζει, οι στόχοι ανεβαίνουν, οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται. Αλλού οι προτάσεις μένουν μονίμως στο συρτάρι, επειδή δεν εγκρίνεται ο απαραίτητος προϋπολογισμός. Αλλού υπάρχει η αίσθηση ότι η αμοιβή δεν ανταποκρίνεται ούτε στην ευθύνη ούτε στη δουλειά που βγαίνει.

● Και κάπου εκεί, ένας άνθρωπος που είχε πολλά να δώσει αρχίζει να περιορίζεται σε όσα είναι απολύτως απαραίτητα.

● Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: δεν είναι όλα ζήτημα προσωπικής αντοχής. Μια διοίκηση που ζητά διαρκώς περισσότερα, χωρίς να παρέχει τα μέσα, την εμπιστοσύνη ή την ανάλογη ανταμοιβή, έχει τη δική της ευθύνη. Δεν γίνεται να επικαλείται την αξία των ανθρώπων της και να την ξεχνά στις αποφάσεις.

● Υπάρχει, όμως, και κάτι που οφείλουμε να θυμόμαστε εμείς οι ίδιοι. Το σημαντικότερο επαγγελματικό μας περιουσιακό στοιχείο είναι ο εαυτός μας. Όσα γνωρίζουμε, ο τρόπος που συνεργαζόμαστε, η αξιοπιστία μας, το αποτέλεσμα που παραδίδουμε. Αυτά παίρνουμε μαζί μας όταν αλλάζουμε εταιρεία. Ο τίτλος μένει στην προηγούμενη επαγγελματική κάρτα.

● Γι’ αυτό και η παρατεταμένη φθορά χρειάζεται προσοχή. Ζημιώνει τον οργανισμό, αλλά μπορεί να κοστίσει ακόμη περισσότερο στον ίδιο τον άνθρωπο. Η απόδοσή του υποχωρεί, η πρωτοβουλία λιγοστεύει και η δουλειά του παύει να δείχνει τις πραγματικές του δυνατότητες.

● Δεν αξίζει λιγότερο επειδή κουράστηκε. Κινδυνεύει, όμως, να κριθεί από μια επαγγελματική εικόνα που τον αδικεί.

● Αυτή είναι η παγίδα: να μένεις από φόβο μήπως χάσεις τη θέση σου και, στην προσπάθεια να την προστατεύσεις, να φθείρεις όσα σε έφεραν σε αυτήν.

● Δεν προτείνω, φυσικά, παραιτήσεις πάνω στα νεύρα ούτε αποφάσεις χωρίς λογαριασμό. Υπάρχουν οικογένειες, υποχρεώσεις, πραγματικές ανάγκες, το πιάτο "που πρέπει να είναι γεμάτο" - όπως χαρακτηριστικά λέει κάποιος που εκτιμώ πολύ. Πρώτα συζητάς καθαρά, διεκδικείς, ζητάς συγκεκριμένες αλλαγές. Εξετάζεις αν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση εκεί όπου βρίσκεσαι.

● Όταν, όμως, έχεις εξαντλήσει αυτή την προσπάθεια και τίποτα δεν μετακινείται, χρειάζεται να εξετάσεις σοβαρά τη δική σου μετακίνηση. Με προετοιμασία, με αξιολόγηση των επιλογών, αλλά χωρίς να περιμένεις να εξαφανιστεί κάθε αβεβαιότητα. Μπορεί να μην εξαφανιστεί ποτέ.

● Το γνώριμο περιβάλλον δεν είναι πάντοτε και το ασφαλέστερο. Ιδίως όταν κάθε μήνας που περνά σε βρίσκει λιγότερο δημιουργικό, λιγότερο πρόθυμο και περισσότερο συμβιβασμένο.

● Πριν αποφασίσεις ότι η αλλαγή κοστίζει πολύ, υπολόγισε πόσο σου κοστίζει ήδη η παραμονή.

● Και επειδή μιλήσαμε πιο πάνω για κόπωση, υπάρχει και εκείνη που προκαλεί το κράτος στους ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Να πουλήσουν, να παραδώσουν, να πετύχουν τους στόχους τους. Και αντί να ασχολούνται με τον ανταγωνισμό, να αναρωτιούνται αν θα υπάρχουν… πινακίδες.

● Ένα θέμα που συζητάμε εδώ και μήνες, που έχουμε αναδείξει επανειλημμένα και που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται κάθε φορά σαν απρόβλεπτο περιστατικό. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων έχει ήδη προειδοποιήσει δημόσια για τον κίνδυνο νέων ελλείψεων μετά τα μέσα Νοεμβρίου. Συνεπώς, περιθώριο να δηλώσει κάποιος αιφνιδιασμένος δεν υπάρχει.

● Το να χάσεις μια πώληση από τον ανταγωνιστή σου είναι μέρος της δουλειάς. Το να τη χάσεις επειδή το κράτος δεν εξασφάλισε πινακίδες είναι διοικητική αποτυχία. Και έχει πολιτική ευθύνη.

● Δεν παραβλέπω ότι έγιναν έκτακτες προμήθειες. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι αν αντιμετωπίστηκε προσωρινά μια προηγούμενη έλλειψη, αλλά αν έχει εξασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί στην πιο κρίσιμη περίοδο για το κλείσιμο της χρονιάς.

● Γιατί εδώ δεν συζητάμε απλώς αν ένα αυτοκίνητο θα παραδοθεί λίγες ημέρες αργότερα. Εάν οι καθυστερήσεις εμποδίσουν τις ταξινομήσεις του 2026, μπορούν να επηρεαστούν οι ετήσιοι στόχοι των εισαγωγικών και των δικτύων τους, τα μπόνους όπου αυτά συνδέονται συμβατικά με τις επιδόσεις και, τελικά, ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Μια ταξινόμηση τον Ιανουάριο δεν αναπληρώνει υποχρεωτικά το οικονομικό όφελος που χάθηκε τον Δεκέμβριο.

● Και ύστερα, ποιος θα εξηγήσει στα εργοστάσια ότι οι πελάτες υπήρχαν, τα αυτοκίνητα υπήρχαν, οι συμφωνίες είχαν γίνει, αλλά έλειπαν οι πινακίδες; Με ποια επιχειρήματα θα διαπραγματευτούν οι ελληνικές εταιρείες την επόμενη ημέρα, εάν η επίδοσή τους έχει υπονομευθεί από μια κρατική εκκρεμότητα;

● Το 2027 θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, με ευκαιρίες αλλά και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν χρειάζεται να του φορτώσουμε από τώρα ζημιές που μπορούμε να αποτρέψουμε.

● Μαθαίνω, λοιπόν, ότι το προεδρείο του Συνδέσμου είχε άμεση επαφή με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ζητώντας λύση τώρα. Όχι άλλη μία συζήτηση για το πρόβλημα. Λύση. Και, από όσα μου μεταφέρονται, τα μηνύματα δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά όσο θα απαιτούσαν οι περιστάσεις.

● Από την πλευρά τους, πηγές του υπουργείου ανέφεραν στις 10 Νοεμβρίου ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα εξάντλησης, ότι το νέο ψηφιακό σύστημα προμήθειας αναμένεται έως το τέλος του έτους και ότι, εφόσον προκύψουν ελλείψεις, θα εξεταστούν τα κατάλληλα μέτρα. Αυτή είναι η θέση του υπουργείου και οφείλουμε να την καταγράψουμε.

● Αλλά το «προς το παρόν έχουμε» δεν απαντά στο «θα έχουμε όταν χρειαστούμε;».

● Και επειδή ξέρω πολύ καλά ότι διαβάζετε newsauto και ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ εκεί στο Υπουργείο, όπως την διαβάζουν και οι πολιτικοί προϊστάμενοι σας, θα σας πω ότι η πολιτική ευθύνη δεν αρχίζει όταν έρχεται το πρόβλημα. Πρέπει να προλαμβάνεις, να προβλέπεις να ακούς και να υπογράφεις. Να πάρεις την ευθύνη βρε αδελφέ. Για αυτό σε βάλαμε εκεί. Για αυτό σε έβαλε ο Πρωθυπουργός εκεί.

● Αρχίζει (η ευθύνη) όταν βλέπεις ότι υπάρχει κίνδυνος να αδειάσει και το τελευταίο ράφι με τι πινακίδες, οφείλεις να εξασφαλίσεις τον επόμενο εφοδιασμό. Με συγκεκριμένες ποσότητες, ημερομηνίες παράδοσης και κάλυψη των υπηρεσιών μέχρι να λειτουργήσει αξιόπιστα το νέο σύστημα.

● Και κάτι ακόμη, προς κάθε υπουργικό γραφείο: κανείς δεν ζητά υπογραφές χωρίς έλεγχο, παρακάμψεις της νομιμότητας ή αποφάσεις στον αέρα. Ζητάμε να εξαντλούνται εγκαίρως οι νόμιμες δυνατότητες και να αναλαμβάνεται η ευθύνη που συνοδεύει το αξίωμα.

● Δεν γνωρίζω αν πίσω από κάθε καθυστέρηση βρίσκεται δισταγμός, κακός συντονισμός ή κάτι άλλο. Γνωρίζω, όμως, ότι η αποφυγή μιας απόφασης δεν εξαφανίζει το κόστος της. Απλώς το μεταφέρει στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και στους πελάτες τους.

● Αν φοβάσαι την ευθύνη της υπογραφής σου, μην αναλαμβάνεις υπουργός. Υπάρχουν άλλες επαγγελματικές επιλογές. Η συγκεκριμένη περιλαμβάνει και αποφάσεις.

● Επιστρέφω στα… μεταγραφικά. Μαθαίνω ότι τα βρήκανε FMS με Συγγελίδη και σε λίγες ημέρες θα δούμε τις πινακίδες των -Stellantis- μαρκών στο κάστρο του Ρέντη.

● Αλλά προσέξτε, όχι για πωλήσεις. Εκεί έχουν οραματιστεί -Πολυχρόνης και Βαγγέλης- ένα HUB τεχνικής υποστήριξης κυρίως για τους Β2Β, ώστε να πάρουν ανάσα τα συνεργεία των εξουσιοδοτημένων και να ασχοληθούν -και να δώσουν αυτό που πρέπει στους υπερπολύτιμους B2C. Να ξεμπουκώσει το ήδη μπουκωμένο after sales σύστημα.

● Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό, επι προσωπικού μου αρέσει αυτή η επιχειρηματική προσέγγιση, όπως θα πρέπει να αρέσει και στο ανοιχτόμυαλο δίκτυο… Α, επίσης να το κάνετε και άλλοι... μπουκωμένοι αυτό…

● Σας είπα Καββούρης και Ρέτζιος βγάζουν φωτιές.

● Και ιδιαίτερα ο Δημήτρης πρέπει να του αναγνωρίσουμε το πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει εδώ και χρόνια στο Χαλάνδρι με μεγάλες επιτυχίες, όπως η -σκίζει- MG, η Mazda που παίρνει τα πάνω της (και που είσαι ακόμα), Opel, DS, αλλά και την φέρελπι Linktour ως dealer…

● Και όλα αυτά απολύτως αθόρυβα διακριτικά και μελετημένα… Δεν υπάρχει ο τύπος…

● Α και μαθαίνω ότι κάτι ακόμα μαγειρεύει… (don’t call me pls…)

● Quiz και περιμένω SMS απαντήσεις στο 6937358247… την GW ποιος θα την φέρει Ελλάδα; - Όποιος απαντήσει σωστά δε θα γίνει ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ μέχρι το τέλος του έτους.

● Γιατί όλο και κάποιος θα την φέρει και don’t call me pls…

● Η Ντένη πάντως το είπε και το έκανε και της βγάζω το καπέλο…

● Μαθαίνω μάλιστα ότι είναι ιδιαίτερα ευδιάθετη, ορεξάτη και πολύ παθιασμένη με τα νέα project που ετοιμάζει και άλλα… don’t call me pls

● Λοιπόν, ξεκάθαρα ο τζίρος της αγοράς δεν είναι ταμείο των εκβιαστών…

● Η πυρκαγιά στον Ισμαήλο στη Γλυφάδα, όπως και πριν λίγες ημέρες στον Μπέσικο είναι από τις ειδήσεις που δεν προσπερνάς. Στην υπόθεση εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, με τα δημοσιευμένα ευρήματα να περιλαμβάνουν υπολείμματα από γκαζάκια.

● Μαζί με τις πληροφορίες για άλλα περιστατικά σε εμπορίες αυτοκινήτων, έχει επαναφέρει στις συζητήσεις της αγοράς ένα βαρύ θέμα: τους εκβιασμούς και τη λεγόμενη «προστασία», υπο τη σκέπη του «αναρχικού χώρου» και καλά.

● Για να είμαστε απολύτως καθαροί: άλλο η διερεύνηση μιας πυρκαγιάς και άλλο η απόδειξη ότι πίσω της βρίσκεται κύκλωμα εκβιαστών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν τέτοια σύνδεση. Δεν θα υποκαταστήσουμε την έρευνα των Αρχών ούτε θα παρουσιάσουμε μια υποψία ως πόρισμα.

● Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα αποφύγουμε να ερευνήσουμε όσα φτάνουν στα αυτιά μας για πιέσεις και εκφοβισμό στην αγορά αυτοκινήτου. Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότερα, όταν θα μπορούμε να μιλήσουμε με στοιχεία. Όχι με μισόλογα που αφήνουν σκιές πάνω στις επιχειρήσεις που πλήττονται.

● Στη λογική του εκβιαστή, μια είδηση για αυξημένες πωλήσεις και κέρδη δεν περιγράφει επιχειρηματική επιτυχία. Περιγράφει διαθέσιμο χρήμα. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος επένδυσε, ποιος δανείστηκε, ποιος ανέλαβε το ρίσκο, πόσοι άνθρωποι δούλεψαν για να προκύψει το αποτέλεσμα. Τον ενδιαφέρει πόσα μπορεί να αρπάξει χωρίς να έχει προσφέρει τίποτα.

● Μόνο που τα χρήματα μιας επιχείρησης δεν είναι αδέσποτα. Και η επιτυχία της δεν αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση για παράσιτα.

● Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει ότι κανένας επαγγελματίας δεν θα αισθάνεται μόνος απέναντι σε τέτοιες πιέσεις. Με ουσιαστική διερεύνηση, προστασία όσων καταγγέλλουν και αποτελέσματα. Η ασφάλεια δεν μπορεί να μετατρέπεται σε δεύτερο ενοίκιο, πληρωτέο σε όποιον εμφανίζεται με τις πιο πειστικές απειλές.

● Όσο για εμάς, γνωρίζουμε ότι η ενασχόληση με τέτοια θέματα μπορεί να φέρει πάλι τα γνωστά. Απειλές και προσπάθειες να μας… εξηγήσουν κάποιοι μέχρι πού «επιτρέπεται» να φτάνει το ρεπορτάζ μας. Δεν μας είναι άγνωστα.

● Με τις απειλές γελάμε. Με τις υποδείξεις για το τι θα γράψουμε, όχι.

● Δεν χρειάζονται ούτε θεατρινισμοί ούτε δηλώσεις ηρωισμού. Χρειάζεται δουλειά, διασταύρωση και δημοσιοποίηση όσων τεκμηριώνονται. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους της αγοράς — όχι μόνο όταν έχουμε να γράψουμε για πωλήσεις και επιτυχίες, αλλά κυρίως όταν κάποιος επιχειρεί να τους επιβάλει τον φόβο ως καθημερινότητα.

● Και κάτι τελευταίο, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις: οι απειλές δεν θα αποκτήσουν θέση αρχισυντάκτη.

● Ήμασταν και θα είμαστε δίπλα στην αγορά και θα το αποδείξουμε ακόμα μία φορά…

● Πάμε στα ωραία και σας υπόσχομαι ότι φέτος, το χειροκρότημα θα ακουστεί πιο μακριά…

● Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ψηφοφορία του ελληνικού Car of the Year 2027. Και όσοι θεωρήσατε μοναδική την περσινή εκδήλωση, κρατήστε μια επιφύλαξη: δεν έχετε δει ακόμη τι ετοιμάζουμε για φέτος.

● Η δημοσιογραφική μας ομάδα, με την πολύχρονη εμπειρία της στον ειδικό Τύπο, αναλαμβάνει την επιλογή της. Παράλληλα, στα βραβεία κοινού, τον λόγο έχουν οι αναγνώστες. Περισσότεροι από 700.000 συμμετέχουν κάθε χρόνο, δίνοντας στη διοργάνωση κάτι που δεν εξασφαλίζεται ούτε με εντυπωσιακά σκηνικά ούτε με μεγάλες δηλώσεις: πραγματική σχέση με το κοινό.

● Αυτή τη σχέση θέλουμε να διευρύνουμε. Να φτάσουμε και σε εκείνον που δεν παρακολουθεί καθημερινά τις παρουσιάσεις των νέων μοντέλων, αλλά ενδιαφέρεται για το αυτοκίνητο που θα αγοράσει, για την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει, για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

● Γι’ αυτό και η φετινή διοργάνωση θα έχει προβολή πέρα από τον όμιλο Πρώτο Θέμα, πέρα από τις δικές μας πλατφόρμες και τα δικά μας Μέσα. Ετοιμάζουμε μια εκδήλωση με φιλοδοξία να συζητηθεί πολύ περισσότερο και πολύ ευρύτερα.

● Γιατί, μεταξύ μας, οι απονομές δεν γίνονται για να χειροκροτούμε ο ένας τον άλλον και την επομένη να ανταλλάσσουμε φωτογραφίες. Έχουν αξία όταν το αποτέλεσμα φτάνει στον κόσμο, προκαλεί ενδιαφέρον και αναδεικνύει τη δουλειά που γίνεται γύρω από το αυτοκίνητο.

● Η υπόσχεσή μου, λοιπόν, είναι συγκεκριμένη: φέτος δεν θα αρκεστούμε σε μια ωραία βραδιά για όσους βρίσκονται στην αίθουσα. Το αυτοκίνητο θα πάρει τη δημοσιότητα που του αξίζει.

● Τους λέμε «Αλλάξτε όχημα». Ωραία. Αλλά πώς; Το εξηγούμε. Τους δείχνουμε τον τρόπο;

● Σε λιγότερο από έναν μήνα, ο όμιλός μας διοργανώνει το συνέδριο-απάντηση «Αλλάξτε όχημα». Έναν τίτλο που εύκολα τον λες, αλλά χρειάζεται δουλειά για να του δώσεις ουσιαστικό περιεχόμενο.

● Διότι ο ιδιώτης και ο επαγγελματίας δεν περιμένουν εμάς για να τους εξηγήσουμε πόσο ωραίο θα ήταν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο. Το γνωρίζουν. Εκείνο που χρειάζονται είναι απαντήσεις: με ποιον τρόπο μπορούν να το κάνουν, ποιες επιλογές υπάρχουν και πότε η αλλαγή τούς συμφέρει πραγματικά.

● Το «θέλω ένα καινούργιο αυτοκίνητο» δεν απέχει από το «μπορώ να το αποκτήσω» μία ακόμη παρουσίαση. Απέχει μια εφαρμόσιμη λύση.

● Εκεί ακριβώς επικεντρώνεται αυτή η διοργάνωση. Στην ανανέωση του ιδιωτικού και του επαγγελματικού οχήματος, όχι ως μακρινή επιθυμία, αλλά ως απόφαση που αξίζει να εξεταστεί με πραγματικά δεδομένα. Με τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, με το κόστος, με τα οφέλη, αλλά και με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο αγοραστής.

● Δεν είναι ζητούμενο να παρουσιάσουμε την αλλαγή αυτοκινήτου ως εύκολη για όλους. Θα ήταν και άστοχο και άδικο απέναντι σε όσους δυσκολεύονται. Ζητούμενο είναι να μη θεωρείται ανέφικτη πριν καν εξεταστούν οι διαθέσιμες λύσεις.

● Αυτή είναι και η διαφορετική αφετηρία του συνεδρίου μας: η ανάγκη του ανθρώπου που πρέπει να αποφασίσει, όχι απλώς η επιθυμία του κλάδου να μιλήσει.

● Για την ηλεκτροκίνηση έχουμε συζητήσει πολύ. Χρήσιμα, αλλά ορισμένες φορές επαναλαμβανόμενα. Για την οδική ασφάλεια πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε — και, κυρίως, να κάνουμε περισσότερα. Κάποια στιγμή, όμως, όλα αυτά οφείλουν να συναντήσουν την πραγματικότητα του οικογενειακού και του επαγγελματικού προϋπολογισμού.

● Προφανώς, ένα καινούργιο αυτοκίνητο δεν μετατρέπει αυτομάτως έναν απρόσεκτο οδηγό σε υπεύθυνο ούτε διορθώνει έναν επικίνδυνο δρόμο. Αλλά δεν γίνεται να ζητάμε ασφαλέστερες μετακινήσεις και να αφήνουμε την ανανέωση των οχημάτων έξω από τις ουσιαστικές προτεραιότητες.

● Ούτε αρκεί να επαναλαμβάνουμε στον πολίτη ότι πρέπει να αλλάξει το παλιό του αυτοκίνητο, χωρίς να του δείχνουμε πώς μπορεί να πλησιάσει σε αυτή την απόφαση.

● Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με το «Αλλάξτε όχημα». Να φύγει ο συμμετέχων έχοντας κάτι χρησιμότερο από μια τσάντα με ενημερωτικά έντυπα και μερικές φωτογραφίες στο κινητό: απαντήσεις που μπορεί να αξιοποιήσει.

● Γιατί το δύσκολο δεν είναι να πείσεις κάποιον ότι χρειάζεται καλύτερο αυτοκίνητο. Είναι να του δείξεις έναν ρεαλιστικό τρόπο να το αποκτήσει.

● Κλείνοντας μία μικρή αναφορά στον μεγάλο Βασίλη τον Σαριμπάλ. Στον άνθρωπο μας. Από τη στιγμή που εκείνος επέλεξε να το βγάλει, με απόλυτο σεβασμό του λέω και δημόσια ότι η δεύτερη οικογένεια του, ΟΛΟΙ μας, είμαστε δίπλα του.

● Και κάτι τελευταίο στις γνώριμες σε όλους μας κουτσομπόλες της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ…

ΤΤ

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