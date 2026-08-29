Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Η Dreame ρίχνει τίτλους τέλους
Η Dreame ρίχνει τίτλους τέλους
Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας εγκαταλείπει τις όποιες βλέψεις της για το αυτοκίνητο, απολύοντας σχεδόν όλους τους εργαζομένους της.
Τέλος στα σχέδια της για την δημιουργία ενός hypercar που θα αψηφούσε τους νόμους της φυσικής βάζει η κινεζική Dreame, γνωστή για τις «έξυπνες» οικιακές συσκευές και μέλος του οικοσυστήματος της Xiaomi.
Σχεδόν το σύνολο των περίπου 1.000 εργαζομένων που απασχολούνταν στο συγκεκριμένο εγχείρημα αναμένεται να αποχωρήσει, καθώς η εταιρεία επιστρέφει στο βασικό αντικείμενό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες της China Economy, το εντυπωσιακό μοντέλο που παρουσιάστηκε στην Έκθεση Τεχνολογίας CES του Λας Βέγκας έκρυβε ένα μάλλον ασυνήθιστο μυστικό, καθώς δεν διέθετε πραγματικό πλαίσιο και κινούνταν μέσω τηλεχειρισμού.
Το αποκαλούμενο «rocket car» φέρεται να είχε αγοραστεί έναντι ενός σημαντικού χρηματικού ποσού από μια εταιρεία με έδρα τη Σανγκάη και στη συνέχεια να είχαν τοποθετηθεί ψεύτικοι ηλεκτροκινητήρες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό οπτικό εφέ.
Με άλλα λόγια, το εγχείρημα φαίνεται πως είχε περισσότερο μαρκετινίστικο χαρακτήρα για να προσελκύσει επενδυτές και κεφάλαια, παρά την δημιουργία ενός αυτοκινήτου παραγωγής.
Η ξαφνική αλλαγή στρατηγικής φέρεται να συνδέεται και με ελέγχους των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τη χρήση επενδυτικών κεφαλαίων. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι φέρεται να περιόρισαν τη δυνατότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται ελεύθερα τις κρατικές επιδοτήσεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη τη συνέχιση του φιλόδοξου πρότζεκτ.
Έτσι, η Dreame επιστρέφει στις ρίζες της, αφήνοντας στην άκρη -τουλάχιστον προς το παρόν- το όνειρο των hypercars. Στο επίκεντρο παραμένουν οι ρομποτικές σκούπες, τα ρομποτικά χλοοκοπτικά, τα ηλεκτρικά δίκυκλα και τα ρομπότ Magic Atom, τομείς στους οποίους η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη.
Έτσι, η Dreame επιστρέφει στις ρίζες της, αφήνοντας στην άκρη -τουλάχιστον προς το παρόν- το όνειρο των hypercars. Στο επίκεντρο παραμένουν οι ρομποτικές σκούπες, τα ρομποτικά χλοοκοπτικά, τα ηλεκτρικά δίκυκλα και τα ρομπότ Magic Atom, τομείς στους οποίους η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη.
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