Η Dreame ρίχνει τίτλους τέλους

Τέλος στα σχέδια της για την δημιουργία ενός hypercar που θα αψηφούσε τους νόμους της φυσικής βάζει η κινεζική Dreame, γνωστή για τις «έξυπνες» οικιακές συσκευές και μέλος του οικοσυστήματος της Xiaomi.





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Μετά από περίπου έναν χρόνο εντυπωσιακών ανακοινώσεων για ηλεκτρικά hypercars -με το Nebula να υπόσχεται επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 0,9 δλ. -η Dreame φέρεται να πετά «λευκή πετσέτα» και να εγκαταλείπει το φιλόδοξο σχέδιο Starry Sky.Σχεδόν το σύνολο των περίπου 1.000 εργαζομένων που απασχολούνταν στο συγκεκριμένο εγχείρημα αναμένεται να αποχωρήσει, καθώς η εταιρεία επιστρέφει στο βασικό αντικείμενό της.Σύμφωνα με πληροφορίες της China Economy, το εντυπωσιακό μοντέλο που παρουσιάστηκε στην Έκθεση Τεχνολογίας CES του Λας Βέγκας έκρυβε ένα μάλλον ασυνήθιστο μυστικό, καθώς δεν διέθετε πραγματικό πλαίσιο και κινούνταν μέσω τηλεχειρισμού.Το αποκαλούμενο «rocket car» φέρεται να είχε αγοραστεί έναντι ενός σημαντικού χρηματικού ποσού από μια εταιρεία με έδρα τη Σανγκάη και στη συνέχεια να είχαν τοποθετηθεί ψεύτικοι ηλεκτροκινητήρες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό οπτικό εφέ.Με άλλα λόγια, το εγχείρημα φαίνεται πως είχε περισσότερο μαρκετινίστικο χαρακτήρα για να προσελκύσει επενδυτές και κεφάλαια, παρά την δημιουργία ενός αυτοκινήτου παραγωγής.