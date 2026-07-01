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Δείτε βίντεο με μέλη συμμορίας που παρουσιάζονταν ως εφοριακοί και άδειαζαν σπίτια, πάνω από 440.000 ευρώ τα κέρδη τους
Δείτε βίντεο με μέλη συμμορίας που παρουσιάζονταν ως εφοριακοί και άδειαζαν σπίτια, πάνω από 440.000 ευρώ τα κέρδη τους
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 44 περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών και 14 περιπτώσεις απατών και κλοπών - Έμπαιναν σε σπίτια από μπαλκόνια - Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό
Βίντεο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 440.000 ευρώ από διαρρήξεις και απάτες παρουσιάζει το protothema.gr.
Οι δράστες επέλεγαν ως στόχους διαμερίσματα πολυκατοικιών, εισέβαλαν από μπαλκόνια ή φωταγωγούς και έκαναν πλιάτσικο. Παράλληλα παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, εφοριακοί ή λογιστές και έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή και ακολούθως, να τα τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους, όπου τα αφαιρούσαν έτερα μέλη της οργάνωσης.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οκτώ άτομα μετά από επιχείρηση που έγινε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (29/6).
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και παράβαση λοιπών ειδικών ποινικών διατάξεων για τις αστυνομικές ταυτότητες.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την επακόλουθη αστυνομική έρευνα, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση – τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025- και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη κλοπών και απατών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Ως αρχηγός εμφανίζεται ένας 33χρονος που είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό της ομάδας, ενώ ήταν αυτός που συγκροτούσε τις επιμέρους ομάδες δράσης, καθόριζε τους στόχους και αναλάμβανε κυρίως τη μεταφορά με τα «επιχειρησιακά» τους οχήματα και διαφυγή των λοιπών μελών- συνεργών του.
Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη, είχαν αναλάβει την πραγματοποίηση των διαρρήξεων και την αφαίρεση των αντικειμένων από τις οικίες, ενώ άλλα μέλη λειτουργούσαν κατά περίπτωση ως επιτηρητές (τσιλιαδόροι), παρέχοντας κάλυψη κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, είτε είχαν αναλάβει τη φύλαξη και διαχείριση μέρους των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν από την εγκληματική δραστηριότητα.
Από την σε βάθος οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, διαπιστώθηκε ότι -κατά περίπτωση- οι κατηγορούμενοι ουδέποτε είχαν αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ είτε δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις – σε ορισμένες περιπτώσεις δε, δεν διέθεταν καν Α.Φ.Μ. – είτε δήλωναν μηδενικά εισοδήματα, διαβιώνοντας αποκλειστικά από τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης.
Οι δράστες επέλεγαν ως στόχους διαμερίσματα πολυκατοικιών, εισέβαλαν από μπαλκόνια ή φωταγωγούς και έκαναν πλιάτσικο. Παράλληλα παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, εφοριακοί ή λογιστές και έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή και ακολούθως, να τα τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους, όπου τα αφαιρούσαν έτερα μέλη της οργάνωσης.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οκτώ άτομα μετά από επιχείρηση που έγινε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (29/6).
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και παράβαση λοιπών ειδικών ποινικών διατάξεων για τις αστυνομικές ταυτότητες.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την επακόλουθη αστυνομική έρευνα, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση – τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025- και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη κλοπών και απατών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Ως αρχηγός εμφανίζεται ένας 33χρονος που είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό της ομάδας, ενώ ήταν αυτός που συγκροτούσε τις επιμέρους ομάδες δράσης, καθόριζε τους στόχους και αναλάμβανε κυρίως τη μεταφορά με τα «επιχειρησιακά» τους οχήματα και διαφυγή των λοιπών μελών- συνεργών του.
Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη, είχαν αναλάβει την πραγματοποίηση των διαρρήξεων και την αφαίρεση των αντικειμένων από τις οικίες, ενώ άλλα μέλη λειτουργούσαν κατά περίπτωση ως επιτηρητές (τσιλιαδόροι), παρέχοντας κάλυψη κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, είτε είχαν αναλάβει τη φύλαξη και διαχείριση μέρους των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν από την εγκληματική δραστηριότητα.
Από την σε βάθος οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, διαπιστώθηκε ότι -κατά περίπτωση- οι κατηγορούμενοι ουδέποτε είχαν αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ είτε δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις – σε ορισμένες περιπτώσεις δε, δεν διέθεταν καν Α.Φ.Μ. – είτε δήλωναν μηδενικά εισοδήματα, διαβιώνοντας αποκλειστικά από τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης.
Παράλληλα, διακριβώθηκε ότι, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε επαναλαμβανόμενες αγοραπωλησίες οχημάτων και άλλες οικονομικές συναλλαγές, επιδιώκοντας να αποκρύψουν την προέλευση των παράνομων εσόδων τους, τα οποία στη συνέχεια εισήγαγαν στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα μέσω νομιμοφανούς επιχείρησης.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 44 περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών και 14 περιπτώσεις απατών και κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 44 περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών και 14 περιπτώσεις απατών και κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.
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