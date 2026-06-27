H Jaguar Type 01 αποκαλύπτεται τον Οκτώβριο

Η αναγέννηση της Jaguar μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς η βρετανική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η πλήρης αποκάλυψη της νέας Type 01 θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη.





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Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της νέας εποχής της μάρκας, η οποία εγκαταλείπει οριστικά τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και επανατοποθετείται στην αγορά των πολυτελών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.Η Type 01 παραγωγής έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την παρουσίαση του ρηξικέλευθου πρωτότυπου που είχε προκαλέσει αντιδράσεις με τον τολμηρό σχεδιασμό και τη διαφορετική φιλοσοφία του.Η επιλογή της Νέας Υόρκης ως τόπου αποκάλυψης υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να αποδίδει η Jaguar στην αμερικανική αγορά, παρά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.Ο εμπορικός διευθυντής της JLR, Λέοναρντ Χόορνικ, επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας επενδυτών του ομίλου, τονίζοντας ότι η παρουσίαση θα γίνει με έναν «πολύ, πολύ ξεχωριστό τρόπο».Η νέα Type 01 θα αποτελέσει την πρώτη εκπρόσωπο μιας οικογένειας αποκλειστικά ηλεκτρικών Jaguar. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, θα πρόκειται για μία σπορ πολυτελή λιμουζίνα με ισχύ που θα ξεπερνά τους 1.000 ίππους, επιδόσεις αντάξιες supercar και τεχνολογία αιχμής.