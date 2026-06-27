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H Jaguar Type 01 αποκαλύπτεται τον Οκτώβριο
H Jaguar Type 01 αποκαλύπτεται τον Οκτώβριο
Η έκδοση παραγωγής της Type 01 θα παρουσιαστεί και επισήμως το προσεχές φθινόπωρο.
Η αναγέννηση της Jaguar μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς η βρετανική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η πλήρης αποκάλυψη της νέας Type 01 θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη.
Η Type 01 παραγωγής έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την παρουσίαση του ρηξικέλευθου πρωτότυπου που είχε προκαλέσει αντιδράσεις με τον τολμηρό σχεδιασμό και τη διαφορετική φιλοσοφία του.
Η επιλογή της Νέας Υόρκης ως τόπου αποκάλυψης υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να αποδίδει η Jaguar στην αμερικανική αγορά, παρά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.
Ο εμπορικός διευθυντής της JLR, Λέοναρντ Χόορνικ, επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας επενδυτών του ομίλου, τονίζοντας ότι η παρουσίαση θα γίνει με έναν «πολύ, πολύ ξεχωριστό τρόπο».
Η νέα Type 01 θα αποτελέσει την πρώτη εκπρόσωπο μιας οικογένειας αποκλειστικά ηλεκτρικών Jaguar. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, θα πρόκειται για μία σπορ πολυτελή λιμουζίνα με ισχύ που θα ξεπερνά τους 1.000 ίππους, επιδόσεις αντάξιες supercar και τεχνολογία αιχμής.
Η Jaguar ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική τεχνολογία αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον της. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της JLR, Π. Μπ. Μπαλάτζι, οι επιδόσεις και η οδηγική εμπειρία που επιδιώκει η εταιρεία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ενός αμιγώς ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.
Πρωτότυπα της Type 01 έχουν ήδη εμφανιστεί σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ πρόσφατα πραγματοποίησαν επιδείξεις στην πίστα του Μονακό στο πλαίσιο αγώνα της Formula E. Η εμπορική διάθεση της νέας Jaguar αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.
Οι τιμές εκτιμάται ότι θα ξεκινούν από περίπου 120.000 λίρες και θα ξεπερνούν τις 150.000 λίρες στις πλουσιότερες εκδόσεις, τοποθετώντας τη νέα Type 01 ανάμεσα στις πιο luxury προτάσεις στα κορυφαία μοντέλα υπερπολυτελών κατασκευαστών.
Πρωτότυπα της Type 01 έχουν ήδη εμφανιστεί σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ πρόσφατα πραγματοποίησαν επιδείξεις στην πίστα του Μονακό στο πλαίσιο αγώνα της Formula E. Η εμπορική διάθεση της νέας Jaguar αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.
Οι τιμές εκτιμάται ότι θα ξεκινούν από περίπου 120.000 λίρες και θα ξεπερνούν τις 150.000 λίρες στις πλουσιότερες εκδόσεις, τοποθετώντας τη νέα Type 01 ανάμεσα στις πιο luxury προτάσεις στα κορυφαία μοντέλα υπερπολυτελών κατασκευαστών.
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