Στα σκαριά το νέο «super SUV» της Bentley
Φήμες θέλουν τη βρετανική μάρκα super luxury αυτοκινήτων να ετοιμάζει το δεύτερο SUV της ιστορίας της.
Οι τελευταίες πληροφορίες από πηγές κοντά στη Bentley επιβεβαιώνουν πως η νέα πρόταση -η Barnato- θα αποτελέσει μία εντελώς νέα σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση για τη μάρκα.
Αυτό μεταφράζεται σε κορυφαίες επιδόσεις, με τις ισχυρότερες εκδόσεις να φλερτάρουν ακόμη και με τετραψήφια ισχύ, αλλά και σε προηγμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και φόρτισης, αντάξια της κατηγορίας.
Σχεδιαστικά, τα πρώτα δείγματα -έστω και μέσα από ανεπίσημα rendering- δείχνουν ότι η Barnato διατηρεί τον επιβλητικό, «τετράγωνο» όγκο που χαρακτηρίζει την Bentayga, αλλά με σαφώς πιο σύγχρονη αισθητική.
Η κλειστή μάσκα, οι πιο λεπτοί προβολείς και η νέα φωτεινή υπογραφή LED υπογραμμίζουν τον ηλεκτρικό της χαρακτήρα, ενώ το πίσω μέρος παραπέμπει σε μία πιο εξελιγμένη, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένη εκδοχή του υπάρχοντος SUV.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως η νέα Bentley δεν έρχεται να αντικαταστήσει τη Bentayga, αλλά να τη συμπληρώσει. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η βρετανική εταιρεία θα προσφέρει δύο πολύ διαφορετικά μοντέλα, από τη μία την Bentayga με θερμικά και υβριδικά σύνολα, και από την άλλη την Barnato ως αμιγώς ηλεκτρική πρόταση για το κοινό που στρέφεται σε αυτή την τεχνολογία κίνησης.
Το νέο πολυτελές «super SUV» των Βρετανών θα τοποθετηθεί απέναντι σε ήδη καταξιωμένα της κατηγορίας, όπως η Lamborghini Urus SE, η Ferrari Purosangue και η Rolls-Royce Cullinan.
Αν τελικά η Barnato κάνει την εμφάνισή της μέσα στο 2026, όπως φημολογείται, θα πρόκειται για μία δήλωση πρόθεσης της Bentley σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται το μέλλον της πολυτελούς αυτοκίνησης.
