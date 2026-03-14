Νέα στοιχεία για το Hyundai IONIQ 3

Η στρατηγική διεύρυνσης της ηλεκτρικής γκάμας της Hyundai εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση, καθώς η εταιρεία ετοιμάζει ένα νέο, συμπαγές ηλεκτρικό μοντέλο για την ευρωπαϊκή αγορά.



Το επερχόμενο IONIQ 3 αναμένεται να αποτελέσει το «αδερφάκι» του KIA EV3, στοχεύοντας σε αγοραστές που αναζητούν ένα καθημερινό ηλεκτρικό με λογικές διαστάσεις και ανταγωνιστική τιμή.



Το νέο μοντέλο τοποθετείται κάτω από τα Hyundai IONIQ 5 και Hyundai IONIQ 6, καλύπτοντας το κενό ανάμεσα στο Inster και το Kona Electric.



Η είσοδος στην κατηγορία B θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων. Το μοντέλο έκανε την πρώτη του έμμεση εμφάνιση στην IAA Mobility 2025 μέσω του Concept Three, το οποίο αποτέλεσε προπομπό της σχεδίασης και όχι μόνο.



Σε τεχνικό επίπεδο, το IONIQ 3 αναμένεται να βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP, αλλά αρχιτεκτονικής 400 Volt. Προβλέπονται δύο επιλογές μπαταρίας, 58,3 και 81,4 kWh, με έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα ισχύος περίπου 150 kW (204 ίππων).



Ανάλογα με τη χωρητικότητα, η αυτονομία εκτιμάται μεταξύ 418 και 587 χιλιομέτρων. Η πιο αεροδυναμική σιλουέτα και η χαμηλότερη γραμμή οροφής ενδέχεται να προσφέρουν ελαφρώς καλύτερη ενεργειακή διαχείριση σε πραγματικές συνθήκες σε σύγκριση με συγγενικά μοντέλα. Η φόρτιση DC από 10% έως 80% αναμένεται να ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά.



Σχεδιαστικά, το μοντέλο διαφοροποιείται από τα μεγαλύτερα IONIQ, υιοθετώντας πιο συμπαγείς αναλογίες, έντονα κεκλιμένη γραμμή οροφής και κοντούς προβόλους.



Τα φωτιστικά σώματα τύπου Pixel και η καθαρή γεωμετρία των επιφανειών παραπέμπουν αισθητικά σε προτάσεις της Genesis. Το πίσω μέρος είναι αρκετά κάθετο και έχει ένα σπόιλερ που ενισχύει την εικόνα ενός δυναμικού, πολυχρηστικού αυτοκινήτου.



Στο εσωτερικό, το μοντέλο θα εγκαινιάσει το νέο λειτουργικό Pleos, το οποίο θα προσφέρει αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης, over-the-air ενημερώσεις και δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετων λειτουργιών μετά την αγορά.



Παρά τον ψηφιακό προσανατολισμό, οι φυσικοί διακόπτες θα διατηρηθούν, όπως και τα περιστροφικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες, ενισχύοντας την εργονομία. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών, όπως υφάσματα από θαλάσσια πλαστικά, εντάσσεται στη στρατηγική βιωσιμότητας του ομίλου.



Από την έναρξη διάθεσης προβλέπεται και έκδοση N Line με αισθητικές διαφοροποιήσεις, ενώ το σπορ IONIQ 3 N πιθανόν να ακολουθήσει περίπου έναν χρόνο μετά το λανσάρισμα, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της Hyundai.