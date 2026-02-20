Έρχεται και πισωκίνητη BMW iX3

Κλείσιμο

Η BMW διευρύνει τη γκάμα της νέας iX3 καιστη νέα και τεχνολογικά προηγμένη οικογένεια Neue Klasse., που αναμένεται στην αγορά προς το τέλος του 2026, τοποθετείται κάτω από την ισχυρότερη iX3 50 xDrive και φιλοδοξεί, χωρίς να απεμπολεί βασικά στοιχεία της ταυτότητας της μάρκας.Για δεκαετίες, η BMW έχτισε τη φήμη της γύρω από την, μια αρχιτεκτονική που εξελίχθηκε σε σήμα κατατεθέν. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και οι νέες, πιο ευέλικτες πλατφόρμες έφεραν στο προσκήνιο διαφορετικές προτεραιότητες, όπως η οικονομία, η εκμετάλλευση χώρων και η μεταβλητή αρχιτεκτονική. Σε αυτό το πλαίσιο, η άφιξη της iX3 40 αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώςΣε αντίθεση με την τετρακίνητη iX3 50 xDrive,, τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Η BMW δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τεχνικά στοιχεία, ωστόσο εκτιμάται ότι η απόδοση θα ξεπερνά τους 300 ίππους. Το μειωμένο βάρος από η απουσία της τετρακίνησηςΑντίστοιχα συγκρατημένη είναι η BMW και στις πληροφορίες για τη μπαταρία. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις κάνουν λόγο για μικρότερη, ικανή να προσφέρει περίπου 600 χιλιόμετρα αυτονομίας κατά WLTP. Κοινός παρονομαστής για όλη τη γκάμα είναι η, που επιτρέπει ταχυφόρτιση έως 400 kW και υπό ιδανικές συνθήκες φόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 20 λεπτά.Σχεδιαστικά, η iX3 40 ακολουθεί πιστά τηενώ στο εσωτερικό δεσπόζει το Panoramic iDrive, με προβολή πληροφοριών από άκρη σε άκρη στη βάση του παρμπρίζ, σε συνδυασμό με μεγάλη κεντρική οθόνη αφής και εκτεταμένη χρήση φωνητικών εντολών.Ως προς την τιμή, η iX3 40 αναμένεται να αποτελέσει τηντης BMW, με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης τις περίπου 60.000 ευρώ.