Έρχεται και πισωκίνητη BMW iX3

Η γκάμα της νέας BMW iX3 θα εμπλουτιστεί σύντομα και με μια εισαγωγική πισωκίνητη έκδοση με έναν ηλεκτροκινητήρα.
Η BMW διευρύνει τη γκάμα της νέας iX3 και διευκολύνει την είσοδο των εν δυνάμει πελατών στη νέα και τεχνολογικά προηγμένη οικογένεια Neue Klasse. Η νέα iX3 40, που αναμένεται στην αγορά προς το τέλος του 2026, τοποθετείται κάτω από την ισχυρότερη iX3 50 xDrive και φιλοδοξεί να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό, χωρίς να απεμπολεί βασικά στοιχεία της ταυτότητας της μάρκας.
Για δεκαετίες, η BMW έχτισε τη φήμη της γύρω από την οδηγική απόλαυση και την πίσω κίνηση, μια αρχιτεκτονική που εξελίχθηκε σε σήμα κατατεθέν. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και οι νέες, πιο ευέλικτες πλατφόρμες έφεραν στο προσκήνιο διαφορετικές προτεραιότητες, όπως η οικονομία, η εκμετάλλευση χώρων και η μεταβλητή αρχιτεκτονική. Σε αυτό το πλαίσιο, η άφιξη της iX3 40 αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει την πίσω κίνηση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV νέας γενιάς.
Σε αντίθεση με την τετρακίνητη iX3 50 xDrive, η iX3 40 διαθέτει μόνο έναν ηλεκτροκινητήρα, τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Η BMW δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τεχνικά στοιχεία, ωστόσο εκτιμάται ότι η απόδοση θα ξεπερνά τους 300 ίππους. Το μειωμένο βάρος από η απουσία της τετρακίνησης αναμένεται να συμβάλει θετικά τόσο στην κατανάλωση ενέργειας όσο και στη συνολική αίσθηση οδήγησης.
Αντίστοιχα συγκρατημένη είναι η BMW και στις πληροφορίες για τη μπαταρία. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις κάνουν λόγο για μικρότερη μπαταρία με χωρητικότητα περίπου 85 kWh, ικανή να προσφέρει περίπου 600 χιλιόμετρα αυτονομίας κατά WLTP. Κοινός παρονομαστής για όλη τη γκάμα είναι η αρχιτεκτονική 800V της Neue Klasse, που επιτρέπει ταχυφόρτιση έως 400 kW και υπό ιδανικές συνθήκες φόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 20 λεπτά.
Σχεδιαστικά, η iX3 40 ακολουθεί πιστά τη νέα αισθητική κατεύθυνση της BMW, ενώ στο εσωτερικό δεσπόζει το Panoramic iDrive, με προβολή πληροφοριών από άκρη σε άκρη στη βάση του παρμπρίζ, σε συνδυασμό με μεγάλη κεντρική οθόνη αφής και εκτεταμένη χρήση φωνητικών εντολών.
Ως προς την τιμή, η iX3 40 αναμένεται να αποτελέσει την εισαγωγική επιλογή στη νέα ηλεκτρική γκάμα SUV της BMW, με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης τις περίπου 60.000 ευρώ.
Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.