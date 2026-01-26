Αυτό είναι το ακραίο Audi RS 6 της ΜΤΜ

Η ΜΤΜ παρουσίασε ένα βελτιωτικό πακέτο για το ήδη θηριώδες Audi RS 6 και δημιουργεί το Pangaea GT, το πιο ακραίο γρήγορο Audi Avant που έχουμε δει ως σήμερα.
Οι επεμβάσεις γνωστών βελτιωτικών οίκων σε μοντέλα που ήδη ξεχωρίζουν για το δυναμισμό και τις επιδόσεις δεν είναι κάτι που προκύπτει από ανάγκη αλλά από την ώθηση να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστά μοναδικό. Κάτι τέτοιο είναι και το MTM Pangaea GT, η πιο πρόσφατη πρόταση της γνωστής βελτιωτικής εταιρίας με βάση το Audi RS 6.
To τρέχον RS 6 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το απόσταγμα της παράδοσης που έχει η Audi στα γρήγορα station-vagon. Ο 4.0 V8 biturbo κινητήρας των 630 ίππων, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα από στάση σε 3,4΄΄, η προηγμένη ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση Quattro, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που υπογραμμίζουν τις ικανότητες και το ταλέντο του RS 6.
Η MTM ωστόσο θεώρησε πως αυτό το ταλέντο θα έπρεπε να δηλώνεται με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια από την εμφάνιση και αποφάσισε να τραβήξει την προσοχή όχι με αριθμούς, αλλά με την εικόνα.
Το αποτέλεσμα ακούει στο όνομα Pangaea GT και κάνει το RS 6 Avant να δείχνει σαν να έχει βουτηχτεί σε ένα μαγικό ζωμό φτιαγμένο από στεροειδή. Το carbon body kit περιλαμβάνει νέο καπό με αεραγωγούς, ανασχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα με ιδιαίτερα χαμηλό κάτω τμήμα, τροποποιημένη μάσκα, ογκώδη side skirts και αρκετά φαρδύτερα φτερά εμπρός και πίσω. Στο σύνολο προστίθεται και μια εισαγωγή οροφής, καθαρά για αισθητικούς λόγους, που ολοκληρώνει την ακραία εικόνα.
Κλείσιμο
Στο πίσω μέρος, ένας τεράστιος διαχύτης κυριαρχεί οπτικά, πλαισιωμένος από νέες απολήξεις εξάτμισης και πρόσθετα αεροδυναμικά στοιχεία στην οροφή. Όλα τα εξωτερικά μέρη είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενώ η σατινέ πράσινη απόχρωση τονίζει τις μαύρες λεπτομέρειες χαμηλά στο αμάξωμα, δημιουργώντας έντονη αντίθεση.
Η ανάρτηση έχει χαμηλώσει αισθητά το αμάξωμα, ενώ οι μεγάλες ζάντες με διπλές πέντε ακτίνες, σε ασημί απόχρωση, «ντύνονται» με Pirelli P Zero που ξεχωρίζουν χάρη στα λευκά λογότυπα. Σκουρόχρωμα φώτα και φιμέ τζάμια ολοκληρώνουν την εικόνα ενός RS 6 που δείχνει έτοιμο να καταπιεί τον δρόμο.
Στο εσωτερικό, αν και η MTM έχει δημοσιεύσει μόνο μία φωτογραφία, είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει εκτεταμένη δουλειά. Μαύρο suede κυριαρχεί, με πράσινες ραφές να δίνουν χρώμα, ενώ τα μπάκετ καθίσματα φέρουν custom λογότυπα, όπως και οι πόρτες και το κεντρικό υποβραχιόνιο. Οι ζώνες ασφαλείας ακολουθούν την ίδια χρωματική λογική, ενισχύοντας τη συνοχή.
Η MTM δεν έχει ανακοινώσει καμία μηχανική αναβάθμιση, οπότε δεν αποκλείεται το Pangaea GT να περιορίζεται αποκλειστικά στην αισθητική και το στήσιμο. Αν ισχύει αυτό, τότε μιλάμε για μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην εικόνα και την παρουσία και όχι απαραίτητα στους αριθμούς.
Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών