Αυτό είναι το ακραίο Audi RS 6 της ΜΤΜ

Οι επεμβάσεις γνωστών βελτιωτικών οίκων σε μοντέλα που ήδη ξεχωρίζουν για το δυναμισμό και τις επιδόσεις δεν είναι κάτι που προκύπτει από ανάγκη αλλά από την ώθησηΚάτι τέτοιο είναι και το, η πιο πρόσφατη πρόταση της γνωστής βελτιωτικής εταιρίας με βάση το Audi RS 6.To τρέχον RS 6 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως. Ο 4.0 V8 biturbo κινητήρας των 630 ίππων, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα από στάση σε 3,4΄΄, η, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που υπογραμμίζουν τις ικανότητες και το ταλέντο του RS 6.Η MTM ωστόσο θεώρησε πως αυτό το ταλέντοαπό την εμφάνιση και αποφάσισε να τραβήξει την προσοχή όχι με αριθμούς, αλλά με την εικόνα.Το αποτέλεσμα ακούει στο όνομα Pangaea GT και κάνει το RS 6 Avantφτιαγμένο από στεροειδή. Το carbon body kit περιλαμβάνει νέο καπό με αεραγωγούς,, τροποποιημένη μάσκα, ογκώδη side skirts και αρκετά φαρδύτερα φτερά εμπρός και πίσω. Στο σύνολο προστίθεται και μια εισαγωγή οροφής, καθαρά για αισθητικούς λόγους, που ολοκληρώνει την ακραία εικόνα.Στο πίσω μέρος, έναςκυριαρχεί οπτικά, πλαισιωμένος από νέες απολήξεις εξάτμισης και πρόσθετα αεροδυναμικά στοιχεία στην οροφή. Όλα τα εξωτερικά μέρη είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενώ η σατινέ πράσινη απόχρωση τονίζει τις μαύρες λεπτομέρειες χαμηλά στο αμάξωμα, δημιουργώντας έντονη αντίθεση.Η ανάρτηση, ενώ οι μεγάλες ζάντες με διπλές πέντε ακτίνες, σε ασημί απόχρωση, «ντύνονται» με Pirelli P Zero που ξεχωρίζουν χάρη στα λευκά λογότυπα. Σκουρόχρωμα φώτα και φιμέ τζάμια ολοκληρώνουν την εικόναΣτο εσωτερικό, αν και η MTM έχει δημοσιεύσει μόνο μία φωτογραφία, είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει εκτεταμένη δουλειά. Μαύρο suede κυριαρχεί, με πράσινες ραφές να δίνουν χρώμα, ενώ τα μπάκετ καθίσματα, όπως και οι πόρτες και το κεντρικό υποβραχιόνιο. Οι ζώνες ασφαλείας ακολουθούν την ίδια χρωματική λογική, ενισχύοντας τη συνοχή.