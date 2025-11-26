Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Η Novitec αγριεύει την Ferrari Purosangue
Ο γνωστός βελτιωτικός οίκος παρουσίασε την πρόταση του επάνω στην Purosangue με ένα πακέτο αισθητικών και μηχανολογικών επεμβάσεων.
Η Ferrari Purosangue αποκτά μια νέα, πιο… προσγειωμένη παρουσία στο δρόμο χάρη σε ένα πακέτο aftermarket επεμβάσεων της Novitec, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της ως το πρώτο crossover του Μαρανέλο.
Η δημιουργία παρουσιάστηκε στα κοινωνικά δίκτυα, αποκαλύπτοντας μια εντελώς διαφορετική Purosangue που φέρει στοχευμένες αισθητικές και μηχανολογικές παρεμβάσεις.
Η πιο άμεση διαφοροποίηση προέρχεται από τα νέα αμορτισέρ της Novitec, τα οποία μειώνουν την απόσταση από το έδαφος και προσδίδουν στη Purosangue πιο επιθετική όψη. Η εγκατάσταση νέου συστήματος εξάτμισης από τη Novitec υπόσχεται ελαφρώς πιο έντονη ηχητική εμπειρία, χωρίς αλλαγές στη βασική αρχιτεκτονική της.
Το αμάξωμα παραμένει εργοστασιακό, με προφυλακτήρες, διαχύτη και επιμέρους στοιχεία να προέρχονται απευθείας από τη γραμμή παραγωγής της Ferrari. Ιδιαίτερο τόνο δίνουν οι ζάντες XR-205, 22 ιντσών εμπρός και 23 ιντσών πίσω, με διπλό φινίρισμα σε γυαλιστερό μαύρο και μαύρο τιτανίου.
Κάτω από το καπό παραμένει ο ατμοσφαιρικός V12 των 6,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 725 ίππους και 716 Nm ροπής στην εργοστασιακή του μορφή. Η Purosangue επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 350 χλμ./ ώρα τελικής ταχύτητας. Σε παλαιότερα βελτιωμένα μοντέλα της Novitec, η αναβάθμιση της εξάτμισης είχε ανεβάσει τη μέγιστη ισχύ στους 755 ίππους.
