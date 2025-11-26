Η Novitec αγριεύει την Ferrari Purosangue

Η Ferrari Purosangue αποκτά μια νέα, πιο… προσγειωμένη παρουσία στο δρόμο χάρη σε, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της ωςΗ δημιουργία παρουσιάστηκε στα κοινωνικά δίκτυα, αποκαλύπτοντας μια εντελώς διαφορετική Purosangue πουΗ πιο άμεση διαφοροποίηση προέρχεται από τα, τα οποία μειώνουν την απόσταση από το έδαφος και. Η εγκατάσταση νέου συστήματος εξάτμισης από τη Novitec υπόσχεται ελαφρώς πιο έντονη ηχητική εμπειρία,Το αμάξωμα παραμένει εργοστασιακό, με προφυλακτήρες, διαχύτη και επιμέρους στοιχεία να προέρχονται απευθείας από τη γραμμή παραγωγής της Ferrari. Ιδιαίτερο τόνο δίνουν οι ζάντες XR-205, 22 ιντσών εμπρός και 23 ιντσών πίσω, μεΚάτω από το καπό παραμένειο οποίος αποδίδει 725 ίππους και 716 Nm ροπής στην εργοστασιακή του μορφή. Η Purosangueκαι φτάνει τα 350 χλμ./ ώρα τελικής ταχύτητας. Σε παλαιότερα βελτιωμένα μοντέλα της Novitec, η αναβάθμιση της εξάτμισης είχε ανεβάσει τη μέγιστη ισχύ στους 755 ίππους.