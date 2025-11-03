Η νέα Toyota Corolla σε υδρογονοκίνητη έκδοση

Η Toyota προετοιμάζει τη νέα γενιά της Corolla, η οποία θα προσφέρεται όχι μόνο ως υβριδική, plug-in υβριδική, ή αμιγώς ηλεκτρική, αλλά και ως μοντέλο κυψελών καυσίμου (FCEV).



Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για «πολυδιάστατη απανθρακοποίηση», όπου διαφορετικές τεχνολογίες συνυπάρχουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς.



Η ιαπωνική εταιρεία αναπτύσσει νέο σύστημα υδρογόνου με αυξημένη απόδοση και μικρότερο μέγεθος, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο της Corolla. Στόχος είναι η τεχνολογία να γίνει πιο προσιτή και πρακτική για ευρεία χρήση.



Παράλληλα, η Toyota προωθεί την παραγωγή κυψελών καυσίμου για επιβατικά και βαρέα οχήματα στην ίδια γραμμή, κάτι που θα μειώσει το κόστος και θα επιταχύνει την εξέλιξη της τεχνολογίας.



Η εταιρεία θεωρεί ότι τα φορτηγά υδρογόνου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ευρύτερου δικτύου ανεφοδιασμού, καθώς καταναλώνουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμου και μπορούν να στηρίξουν οικονομικά την ανάπτυξη σταθμών. Μελλοντικά, το ίδιο δίκτυο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τα επιβατικά FCEV.



Με αυτή την προσέγγιση, η Toyota επιβεβαιώνει πως βλέπει το υδρογόνο ως μακροπρόθεσμη λύση μηδενικών εκπομπών, συμπληρωματική προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα υβριδικά συστήματα.