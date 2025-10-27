Η εκκεντρική Ferrari 12Cilicndri της Mansory

Ο γνωστός -και για τις υπερβολές του- γερμανικός βελτιωτικός οίκος, πήρε το νέο V12 grand tourer του Maranello και το μετέτρεψε σε. Όλο το αμάξωμα έχει ντυθεί με ανθρακονήματα σε μωβ απόχρωση, συνδυασμένο με μαύρες λεπτομέρειες και. Νέος προφυλακτήρας, splitter, αεραγωγοί και διαχύτης τύπου F1 με τεράστιες απολήξεις εξάτμισηςΣτο εσωτερικό,, custom ραφές, carbon επενδύσεις και φωτιζόμενες λεπτομέρειες στις πόρτες. Οι ζάντες VF.5, 21 ιντσών μπροστά και 22 πίσω, ολοκληρώνουν την εικόνα.Κάτω από το καπό,απέκτησε νέα χαρτογράφηση ECU και πιο «ελεύθερη» εξάτμιση, ανεβάζοντας την ισχύ στους 843 ίππους και τη ροπή στα 730 Nm, μια μικρή αλλά υπολογίσιμη αύξηση σε σχέση με τους εργοστασιακούς 819 ίππους.έκανε πρεμιέρα στο Monaco Yacht Show, έναν πόλο έλξης για πελάτες της Mansory που ψάχνουν την απόλυτη υπερβολή. Όσο για την τιμή; Όπως πάντα,και σίγουρα δεν απευθύνεται σε… συνεσταλμένους υποψήφιους αγοσραστές.