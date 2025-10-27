Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Η εκκεντρική Ferrari 12Cilicndri της Mansory
Για ακόμα μια φορά η Mansory προκαλεί με την ακραία αισθητική της, παρουσιάζοντας την δική της εκδοχή με βάση την Ferrari 12Cilindri.
Ο γνωστός -και για τις υπερβολές του- γερμανικός βελτιωτικός οίκος, πήρε το νέο V12 grand tourer του Maranello και το μετέτρεψε σε μια έκδοση που δεν περνά απαρατήρητη. Όλο το αμάξωμα έχει ντυθεί με ανθρακονήματα σε μωβ απόχρωση, συνδυασμένο με μαύρες λεπτομέρειες και διακριτικές χρυσές πινελιές. Νέος προφυλακτήρας, splitter, αεραγωγοί και διαχύτης τύπου F1 με τεράστιες απολήξεις εξάτμισης δίνουν στην 12Cilindri έναν χαρακτήρα πιο επιθετικό από ποτέ.
Στο εσωτερικό, η Mansory αντικατέστησε τα πάντα με γκρι Alcantara, custom ραφές, carbon επενδύσεις και φωτιζόμενες λεπτομέρειες στις πόρτες. Οι ζάντες VF.5, 21 ιντσών μπροστά και 22 πίσω, ολοκληρώνουν την εικόνα.
Κάτω από το καπό, ο ατμοσφαιρικός V12 των 6,5 λίτρων απέκτησε νέα χαρτογράφηση ECU και πιο «ελεύθερη» εξάτμιση, ανεβάζοντας την ισχύ στους 843 ίππους και τη ροπή στα 730 Nm, μια μικρή αλλά υπολογίσιμη αύξηση σε σχέση με τους εργοστασιακούς 819 ίππους.
Η Ferrari 12Cilindri Equestre έκανε πρεμιέρα στο Monaco Yacht Show, έναν πόλο έλξης για πελάτες της Mansory που ψάχνουν την απόλυτη υπερβολή. Όσο για την τιμή; Όπως πάντα, μένει επτασφράγιστο μυστικό και σίγουρα δεν απευθύνεται σε… συνεσταλμένους υποψήφιους αγοσραστές.
