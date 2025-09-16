Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Διεθνής διάκριση καινοτομίας για την Kumho
Δύο πρωτοποριακές δημιουργίες της Kumho κατέκτησαν σημαντικές διεθνείς διακρίσεις βιομηχανικού σχεδιασμού στο θεσμό iF Design Award.
Ο θεσμός iF Design Award θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως, προσέλκυσε φέτος περισσότερες από 11.000 συμμετοχές από 72 χώρες. Μια διεθνής κριτική επιτροπή 132 ειδικών αξιολόγησε τα έργα με βάση την πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και βιωσιμότητα.
Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα ελαστικά της Kumho διακρίθηκαν στην κατηγορία Professional Concept: Το πρωτότυπο Volume είναι ένα ελαστικό νέας γενιάς, το οποίο προσαρμόζει δυναμικά τη δομή και τις λειτουργίες του ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του δρόμου, προσφέροντας ευέλικτες, βιώσιμες και «έξυπνες» λύσεις στις απαιτήσεις της μελλοντικής κινητικότητας.
Αντίστοιχα το πρωτότυπο Origami, είναι ένα πτυσσόμενο ελαστικό ειδικά σχεδιασμένο για την εξερεύνηση άλλων πλανητών στο διάστημα και την κατασκευή υποδομών σε εξωγήινα περιβάλλοντα. Εμπνευσμένο από την τέχνη του origami, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα μετακίνησης σε ακραίες συνθήκες.
Η ανάπτυξη των ελαστικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Technology Outsourcing της Kumho Tire, με στρατηγικό συνεργάτη το διεθνώς αναγνωρισμένο βιομηχανικό design studio BKID, γνωστό για την καινοτομία του στη σύζευξη τεχνολογίας, τέχνης και σύγχρονου βιομηχανικού σχεδιασμού.
Η Kumho Tire έχει αποσπάσει διακρίσεις σε σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς θεσμούς σχεδιασμού, ενισχύοντας την αναγνώριση της για την πρωτοτυπία και την αριστεία των προϊόντων της. Μέσα από τη συνεχή καινοτομία, η Kumho στοχεύει να καθιερωθεί ως έξυπνος συνεργάτης κινητικότητας για ένα βιώσιμο μέλλον, ενδυναμώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιο premium brand. Τα ελαστικά της Kumho για επιβατικά, SUV, Van, φορτηγά, λεωφορεία, διαθέτει ήδη στην ελληνική αγορά ως αντιπρόσωπος και διανομέας, η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε. (www.ema.gr), μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της.
