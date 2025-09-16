Διεθνής διάκριση καινοτομίας για την Kumho

Ο θεσμόςθεωρείται ένας από τουςπαγκοσμίως, προσέλκυσε φέτοςαπό 72 χώρες. Μια διεθνής κριτική επιτροπή 132 ειδικών αξιολόγησε τα έργα με βάση την πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και βιωσιμότητα.Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία,: Το, το οποίο προσαρμόζει δυναμικά τη δομή και τις λειτουργίες του, προσφέροντας ευέλικτες, βιώσιμες και «έξυπνες» λύσεις στις απαιτήσεις της μελλοντικής κινητικότητας.Αντίστοιχα τοειδικά σχεδιασμένο για την εξερεύνηση άλλων πλανητών στο διάστημα και την. Εμπνευσμένο από την τέχνη του origami, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα μετακίνησης σε ακραίες συνθήκες.Η ανάπτυξη των ελαστικών πραγματοποιήθηκετης Kumho Tire, με στρατηγικό συνεργάτη το διεθνώς αναγνωρισμένο βιομηχανικό design studio BKID, γνωστό για την καινοτομία του στηΗ Kumho Tire έχει αποσπάσει διακρίσεις σε σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς θεσμούς σχεδιασμού, ενισχύοντας την αναγνώριση της για. Μέσα από τη συνεχή καινοτομία, η Kumho στοχεύειγια ένα βιώσιμο μέλλον, ενδυναμώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιο premium brand. Τα ελαστικά της Kumho για επιβατικά, SUV, Van, φορτηγά, λεωφορεία, διαθέτει ήδη στην ελληνική αγορά ως αντιπρόσωπος και διανομέας, η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε. (www.ema.gr), μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της.