Η πρώτη εμφάνιση της Mercedes-AMG C 63 E-Performance  

Η νέα έκδοση της Mercedes-AMG C63, με κωδικό E-Performance έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο πρόσφατο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood.

Μπορεί η επίσημη παρουσίαση της καινούργια γενιάς της Mercedes-AMG C63 E-Performance να έχει προγραμματιστεί να γίνει αργότερα μέσα στο 2022, ωστόσο οι άνθρωποι της γερμανικής εταιρείας θέλησαν να μας δώσουν μία μικρή πρόγευση στο περιθώριο του Goodwood Festival of Speed.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εμφανίστηκε ένα από τα πρωτότυπα μοντέλα δοκιμών της νέας C 63, το οποίο ήταν φυσικά «ντυμένο» με το απαραίτητο καμουφλάζ για να μην διακρίνονται οι πιο σημαντικές λεπτομέρειές του.



Η νέας γενιάς C 63 θα διαθέτει υβριδικής διάταξης σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον τετρακύλινδρο, υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2,0 λίτρων, που μας είναι γνωστός και από την C 43 και έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος είναι τοποθετημένος στον πίσω άξονα του οχήματος. Η κίνηση θα μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς (σύστημα 4MATIC+) μέσω αυτομάτου κιβωτίου εννέα σχέσεων.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μέγιστη συνδυαστική ισχύς του είναι 680 ίπποι και η μέγιστη ροπή θα αγγίζει τα 750 Nm. Αναλυτικότερα, το θερμικό σύνολο αποδίδει 476 ίππους και ο ηλεκτροκινητήρας 204 ίππους, ενώ θυμίζουμε ότι η προηγούμενη γενιά της Mercedes-AMG C63 είχε κάτω από το καπό της ένα V8 μοτέρ.



Όπως παρατηρούμε από τις φωτογραφίες, το αμάξωμα της καινούργιας C 63 διαθέτει μεγαλύτερες διαστάσεις, με πιο έντονους θόλους τροχών. Οι τελευταίοι με διάσταση 20 ιντσών είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τη συγκεκριμένη έκδοση και φορούν ελαστικά που έχει εξελίξει η Michelin ειδικά για την συγκεκριμένη έκδοση.



Επίσης, σαφώς πιο δυναμική είναι η σχεδίαση των προφυλακτήρων, τα δισκόφρενα διαθέτουν μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ δεν λείπουν οι τετραπλές απολήξεις, όπως και η θύρα που καλύπτει την υποδοχή παροχής για τη φόρτιση της μπαταρίας των 6,1 kWh.

