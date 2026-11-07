Κάστανα από το πρωί μέχρι το βράδυ: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Κάστανα από το πρωί μέχρι το βράδυ: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Τα κάστανα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους καρπούς του φθινοπώρου και του χειμώνα, με ξεχωριστή γεύση και άρωμα που ξυπνά όμορφες, ζεστές αναμνήσεις.
Από αρωματικά κυρίως πιάτα μέχρι απολαυστικά γλυκά, συγκεντρώσαμε έξι συνταγές γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο που αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τη γεύση και την ευελιξία του αγαπημένου φθινοπωρινού καρπού.
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