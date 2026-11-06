Παρουσιάστηκε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση ο τιμητικός τόμος για τα 35 χρόνια Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, οι Εκδόσεις Ακρίτας, το Οικουμενικό Ινστιτούτο Huffington Βοστόνης και η Ελληνοαμερικανική Ένωση.Ο τόμος φωτίζει τη μακρά και πολυσχιδή διακονία, αλλά και την προσωπικότητα του Παναγιωτάτου μέσα από ένα πιο άμεσο και προσωπικό πρίσμα: τις μαρτυρίες, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί του ή συνδέθηκαν στενά μαζί του. Ιδιαίτερη θέση στην έκδοση κατέχει η εκ βαθέων συνομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον π. Ιωάννη Χρυσαυγή, Αρχιδιάκονο του Οικουμενικού Θρόνου, Διευθυντή του Οικουμενικού Ινστιτούτου Huffington στη Βοστόνη και επιμελητή του τόμου.Στο κατάμεστο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, το κοινό υποδέχθηκε ο Πρόεδρός της, Δρ Λεωνίδας Τζώνης. Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε εκ μέρους του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα.Ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δρ Λεωνίδας Τζώνης, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του διαλόγου ως σταθερής αρχής της πατριαρχικής διακονίας. Τόνισε ότι σε μια εποχή έντονων διαχωρισμών, η προσήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην επικοινωνία και τη συνάντηση των ανθρώπων αποκτά ξεχωριστή σημασία.Μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος αναφέρθηκε στην παιδεία και τη χαρισματική προσωπικότητα του Παναγιωτάτου. Υπογράμμισε τη σημασία των 35 χρόνων της Πατριαρχίας του για τη σύγχρονη Εκκλησία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή προσήλωσή του στον διάλογο.Για τον τόμο και τη μακρά Πατριαρχία του Οικουμενικού Πατριάρχη μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, ο οποίος τοποθέτησε την Πατριαρχία του Βαρθολομαίου στο ιστορικό πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που ακολούθησαν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Ανέδειξε ιδιαίτερα τη συμβολή του στην προσέγγιση μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών και των θρησκειών, χαρακτηρίζοντάς τον ειρηνοποιό και επισημαίνοντας τη συμβολή του στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας.

Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος των εν Αθήναις Καθολικών κ. Θεόδωρος, ο Σεβ. Μητροπολ. Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος και ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δρ Λεωνίδας Τζώνης

Ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δρ Λεωνίδας Τζώνης, η εκδότρια Μαρία Κοκκίνου και ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε

Ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου και ο Σεβ. Μητροπολ. Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος

Ο Σεβ. Μητροπολ. Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, ο Σεβ. Μητροπολ. Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος και ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δρ Λεωνίδας Τζώνης

Άποψη του Θεάτρου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος των εν Αθήναις Καθολικών κ. Θεόδωρος και ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου

Στη συνέχεια, ο Άγγελος Συρίγος, Βουλευτής Α΄ Αθηνών και Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ανέδειξε τη διεθνή διάσταση της Πατριαρχίας του Βαρθολομαίου και τη σταδιακή ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τα 35 χρόνια της διακονίας του. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρωτοποριακή ενασχόλησή του με την προστασία του περιβάλλοντος και εξέφρασε την ευχή η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης να επισφραγίσει την Πατριαρχία του.Η Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ευθυμίου προσέγγισε την προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη μέσα από τη δική της βιωματική και ιστορική ματιά, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχέση του με την ελληνική γλώσσα και την παράδοση που αυτή μεταφέρει. Στάθηκε επίσης στην παρρησία, τη διπλωματική του ικανότητα και την ισχυρή αίσθηση καθήκοντος που διακρίνουν τη δημόσια παρουσία και τη διακονία του.Ο π. Ιωάννης Χρυσαυγής, Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου, Διευθυντής του Οικουμενικού ΙνστιτούτουHuffington στη Βοστόνη και επιμελητής της έκδοσης, αναφέρθηκε στη δημιουργία του τιμητικού τόμου ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Οικουμενικού Ινστιτούτου Huffington με τις Εκδόσεις Ακρίτας και μίλησε από μια ιδιαίτερα προσωπική οπτική για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Η τοποθέτησή του ανέδειξε ακριβώς την ανθρώπινη διάσταση που βρίσκεται στον πυρήνα της έκδοσης, πέρα από το θεσμικό πρόσωπο και τη μακρά πατριαρχική διακονία.Τη συζήτηση συντόνισε η εκδότρια Μαρία Κοκκίνου, η οποία συνέδεσε τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ομιλητών και ανέδειξε τη συμβολή της έκδοσης στην πληρέστερη κατανόηση τόσο της πατριαρχικής διακονίας όσο και της προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη.Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή του νέου ντοκιμαντέρ, παραγωγής 2026, αφιερωμένου στην πορεία και στο έργο του Παναγιωτάτου. Μέσα από συνέντευξή του και αρχειακό υλικό, το ντοκιμαντέρ παρουσίασε σημαντικούς σταθμούς της Πατριαρχίας του, από τον Ενθρονιστήριο Λόγο έως τη σύγχρονη εποχή, αναδεικνύοντας το εύρος της πνευματικής, οικουμενικής και διεθνούς παρουσίας του.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής και πολιτιστικής κοινότητας. Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος των εν Αθήναις Καθολικών κ. Θεόδωρος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γεώργιος Γεωργαντάς, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Άννα Ευθυμίου, ο βουλευτής και Πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, ο Πανίκος Λεωνίδου, μέλος της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, ο τ. Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Γιώργος Καλαντζής, ο τ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ΓιάννηςΟικονόμου, ο Ακαδημαϊκός και Άρχων Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο Δικηγόρος και Άρχων Σάκης Κεχαγιόγλου, ο Επίτιμος Πρόεδρος Αδελφότητος Οφφικιαλίων Γεράσιμος Φωκάς, ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ Καραγεωργούδης Εμμανουήλ, ο Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ Καραγιάννης Χρήστος, ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε, καθώς και αρχιερείς, κληρικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων, σωματείων και συλλόγων.Ο τιμητικός τόμος εντάσσεται στη σειρά «Συναντήσεις» των Εκδόσεων Ακρίτας, η οποία αποτελεί καρπό συνεργασίας με το Οικουμενικό Ινστιτούτο Huffington στη Βοστόνη.