Με σύμμαχο τον καιρό ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Ψύχρα στην εκκίνηση, βοριάδες στη διαδρομή

Η πιθανότητα βροχόπτωσης είναι πάρα πολύ μικρή την Κυριακή





Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται πως θα είναι σύμμαχος των χιλιάδων δρομέων που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Ωστόσο, οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες τις πρωινές και βραδινές ώρες, σε συνδυασμό με τους βόρειους ανέμους, θα αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού.



Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Με ψύχρα οι απογευματινοί και βραδινοί αγώνες Το Σάββατο, ο καιρός στην Αθήνα αναμένεται γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.



Στις 17:00, όταν θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα των 5 χιλιομέτρων, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας εκτιμάται ότι θα βρίσκεται κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου.



Ακόμη μεγαλύτερη ψύχρα θα επικρατεί στον νυχτερινό αγώνα των 5 χιλιομέτρων, που ξεκινά στις 20:00, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί περίπου στους 12 με 13 βαθμούς.







Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Κρύο στην εκκίνηση του αυθεντικού Μαραθωνίου Την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του μεγάλου αγώνα των 42 χιλιομέτρων, οι δρομείς θα ξεκινήσουν από τον Μαραθώνα στις 08:30, με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.



Στην περιοχή της εκκίνησης ο υδράργυρος αναμένεται να βρίσκεται περίπου στους 9 με 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί και ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων στις 08:00, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται κοντά στους 10 με 12 βαθμούς.



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Οι βοριάδες θα διατηρηθούν με εντάσεις γενικά 3 έως 5 μποφόρ κατά μήκος της αυθεντικής διαδρομής, ενώ η πιθανότητα βροχόπτωσης είναι πάρα πολύ μικρή.



Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τους δρομείς Από μετεωρολογική άποψη, οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες αποτελούν θετικό στοιχείο για έναν αγώνα αντοχής, καθώς περιορίζουν τη θερμική καταπόνηση του οργανισμού σε σχέση με υψηλότερες θερμοκρασίες.



Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία θα έχει η προετοιμασία των αθλητών πριν από την εκκίνηση, λόγω της πρωινής ψύχρας, αλλά και η επίδραση του ανέμου στα περισσότερο εκτεθειμένα τμήματα της διαδρομής.



Με αρκετά καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς αξιόλογες βροχές, αλλά με αισθητή ψύχρα και βοριάδες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται πως θα είναι σύμμαχος των χιλιάδων δρομέων που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Ωστόσο, οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες τις πρωινές και βραδινές ώρες, σε συνδυασμό με τους βόρειους ανέμους, θα αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού.Το Σάββατο, ο καιρός στην Αθήνα αναμένεται γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.Στις 17:00, όταν θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα των 5 χιλιομέτρων, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας εκτιμάται ότι θα βρίσκεται κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου.Ακόμη μεγαλύτερη ψύχρα θα επικρατεί στον νυχτερινό αγώνα των 5 χιλιομέτρων, που ξεκινά στις 20:00, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί περίπου στους 12 με 13 βαθμούς.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ δεν αναμένονται βροχέςΤην Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του μεγάλου αγώνα των 42 χιλιομέτρων, οι δρομείς θα ξεκινήσουν από τον Μαραθώνα στις 08:30, με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.Στην περιοχή της εκκίνησης ο υδράργυρος αναμένεται να βρίσκεται περίπου στους 9 με 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί και ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων στις 08:00, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται κοντά στους 10 με 12 βαθμούς.Καθώς θα προχωρά η ημέρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας τους 14 με 15 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις.Οι βοριάδες θα διατηρηθούν με εντάσεις γενικά 3 έως 5 μποφόρ κατά μήκος της αυθεντικής διαδρομής, ενώ η πιθανότητα βροχόπτωσης είναι πάρα πολύ μικρή.Από μετεωρολογική άποψη, οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες αποτελούν θετικό στοιχείο για έναν αγώνα αντοχής, καθώς περιορίζουν τη θερμική καταπόνηση του οργανισμού σε σχέση με υψηλότερες θερμοκρασίες.Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία θα έχει η προετοιμασία των αθλητών πριν από την εκκίνηση, λόγω της πρωινής ψύχρας, αλλά και η επίδραση του ανέμου στα περισσότερο εκτεθειμένα τμήματα της διαδρομής.

Συνολικά, το καιρικό σκηνικό αναμένεται ευνοϊκό για τη διεξαγωγή της μεγάλης αθλητικής γιορτής της Αθήνας, με τον ήλιο να έχει τον πρώτο λόγο, τη βροχή να απουσιάζει ουσιαστικά και την ψύχρα να υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του φθινοπώρου.