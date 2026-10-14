25 χρόνια IKEA στην Ελλάδα, 25 χρόνια ζωής στο σπίτι
25 χρόνια IKEA στην Ελλάδα, 25 χρόνια ζωής στο σπίτι
Από το πρώτο σπίτι και το έπιπλο IKEA που συναρμολογήσαμε μόνοι μας μέχρι το γραφείο που χώρεσε ξαφνικά στο σαλόνι, τα τελευταία 25 χρόνια άλλαξαν πολλά στον τρόπο που ζούμε και μαζί μας άλλαξαν και τα σπίτια μας.
Αν κοιτάξουμε ένα ελληνικό σπίτι του 2001 και ένα σπίτι τού σήμερα, οι διαφορές δεν βρίσκονται μόνο στα χρώματα ή στις τάσεις κάθε εποχής. Βρίσκονται κυρίως στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον χώρο.
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