25 χρόνια IKEA στην Ελλάδα, 25 χρόνια ζωής στο σπίτι

Από το πρώτο σπίτι και το έπιπλο IKEA που συναρμολογήσαμε μόνοι μας μέχρι το γραφείο που χώρεσε ξαφνικά στο σαλόνι, τα τελευταία 25 χρόνια άλλαξαν πολλά στον τρόπο που ζούμε και μαζί μας άλλαξαν και τα σπίτια μας.