Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Δεν έχω παρακολουθήσει, ας πούμε για μουσική
Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Δεν έχω παρακολουθήσει, ας πούμε για μουσική
Δεν ξέρω λεπτομέρειες, θα τα δω, αρκέστηκε να δηλώσει ο τραγουδιστής για την αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ κλήθηκε να σχολιάσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος απέφυγε να μιλήσει για το θέμα, λέγοντας πως δεν το έχει παρακολουθήσει και πως προτιμάει να μιλήσει για μουσική.
Την πρώτη του αντίδραση στις εξελίξεις γύρω από την Αμερικανίδα πρέσβειρα κατέγραψε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο αεροδρόμιο πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη.
Η συζήτηση στράφηκε στην Γκιλφόιλ, καθώς την Τρίτη ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την ίδια να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχαν εμφανιστεί μαζί σε εκδηλώσεις και έτσι ο τραγουδιστής κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις. «Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω. Σας ευχαριστώ, αν θες να πούμε κάτι για μουσική είμαι εδώ για σένα» απάντησε, στρέφοντας τη συζήτηση στα επαγγελματικά του.
Δείτε το βίντεο
Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια την Τρίτη μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal.
«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζακαράια.
Για την εξέλιξη είχε προϊδεάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις του έγιναν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, μετά από σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Τραμπ δεν έδωσε οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε όμως ότι το ενδεχόμενο βρισκόταν υπό εξέταση. «Λοιπόν, το εξετάζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».
Την πρώτη του αντίδραση στις εξελίξεις γύρω από την Αμερικανίδα πρέσβειρα κατέγραψε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο αεροδρόμιο πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη.
Η συζήτηση στράφηκε στην Γκιλφόιλ, καθώς την Τρίτη ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την ίδια να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχαν εμφανιστεί μαζί σε εκδηλώσεις και έτσι ο τραγουδιστής κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις. «Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω. Σας ευχαριστώ, αν θες να πούμε κάτι για μουσική είμαι εδώ για σένα» απάντησε, στρέφοντας τη συζήτηση στα επαγγελματικά του.
Δείτε το βίντεο
Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια την Τρίτη μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal.
«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζακαράια.
Για την εξέλιξη είχε προϊδεάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις του έγιναν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, μετά από σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Τραμπ δεν έδωσε οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε όμως ότι το ενδεχόμενο βρισκόταν υπό εξέταση. «Λοιπόν, το εξετάζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».
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