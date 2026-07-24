Σε 30 λεπτά τρώμε: Η πιο νόστιμη υπόσχεση του καλοκαιριού

Υπάρχουν δύο είδη καλοκαιρινών συνταγών. Εκείνες που υπόσχονται ότι είναι γρήγορες, αλλά σε αφήνουν μία ώρα αργότερα με τρία ταψιά, δύο κατσαρόλες και έναν νεροχύτη γεμάτο σκεύη. Και εκείνες που πραγματικά σέβονται τον χρόνο σου. Το νέο τεύχος του





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