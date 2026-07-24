Σε 30 λεπτά τρώμε: Η πιο νόστιμη υπόσχεση του καλοκαιριού
Σε 30 λεπτά τρώμε: Η πιο νόστιμη υπόσχεση του καλοκαιριού
Γιατί η καλύτερη κουζίνα του Αυγούστου δεν είναι εκείνη που σε κρατάει μέσα στο σπίτι
Υπάρχουν δύο είδη καλοκαιρινών συνταγών. Εκείνες που υπόσχονται ότι είναι γρήγορες, αλλά σε αφήνουν μία ώρα αργότερα με τρία ταψιά, δύο κατσαρόλες και έναν νεροχύτη γεμάτο σκεύη. Και εκείνες που πραγματικά σέβονται τον χρόνο σου. Το νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί αυτήν την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα είναι αφιερωμένο στις δεύτερες.
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