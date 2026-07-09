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VIONE X Pino: Ο Μichelin chef που φέρνει μια διαφορετική ιταλική εμπειρία στην Πάρο
CANTINA

VIONE X Pino: Ο Μichelin chef που φέρνει μια διαφορετική ιταλική εμπειρία στην Πάρο

Το Hotel Vione επέλεξε να εμπιστευτεί την κουζίνα του εστιατορίου του Pino στον βραβευμένο με αστέρι Michelin Ιταλό chef Luca Piscazzi

VIONE X Pino: Ο Μichelin chef που φέρνει μια διαφορετική ιταλική εμπειρία στην Πάρο
Η Πάρος συγκαταλέγεται πλέον στους προορισμούς όπου η γαστρονομία αποτελεί από μόνη της λόγο για να ταξιδέψει κανείς. Εκτός από τις παραδοσιακές κυκλαδίτικες γεύσεις και τις αξιόλογες ψαροταβέρνες, το νησί αποκτά σταδιακά εστιατόρια που επενδύουν στη δημιουργική κουζίνα και προσελκύουν καταξιωμένους σεφ από το εξωτερικό.

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