VIONE X Pino: Ο Μichelin chef που φέρνει μια διαφορετική ιταλική εμπειρία στην Πάρο

Η Πάρος συγκαταλέγεται πλέον στους προορισμούς όπου η γαστρονομία αποτελεί από μόνη της λόγο για να ταξιδέψει κανείς. Εκτός από τις παραδοσιακές κυκλαδίτικες γεύσεις και τις αξιόλογες ψαροταβέρνες, το νησί αποκτά σταδιακά εστιατόρια που επενδύουν στη δημιουργική κουζίνα και προσελκύουν καταξιωμένους σεφ από το εξωτερικό.