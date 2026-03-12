GB Roof Garden: Ολική γευστική επαναφορά από τον executive chef Αστέριο Κουστούδη και τον chef de cuisine Γιάννη Ροκανά
GB Roof Garden: Ολική γευστική επαναφορά από τον executive chef Αστέριο Κουστούδη και τον chef de cuisine Γιάννη Ροκανά
Αστέριος Κουστούδης και Γιάννης Ροκανάς ανανεώνουν ριζικά την κουζίνα του εμβληματικού GB Roof Garden στην Μεγάλη Βρεταννία.
Τρώγοντας το τελευταίο από εκείνα τα εθιστικά τρουφάκια που ήρθαν στο τραπέζι μας υπό την μορφή mignardises λίγο πριν αποχαιρετήσω το εστιατόριο GB Roof Garden ανακαλώ στην μνήμη μου το δείπνο που μόλις τελείωσε. Και τι δείπνο. Ένα γοητευτικό ταξίδι είχε μόλις ολοκληρωθεί. Μια γευστική επανέναρξη με αφετηρία την αρχή του τρέχοντος έτους και οδηγούς τον executive chef του ομίλου, Αστέριο Κουστούδη, και τον chef de cuisine, Γιάννη Ροκανά. Τον άρτι αφιχθέντα από την Κρήτη όπου ηγείτο μέχρι πρόσφατα των εστιατορίων του Acro suites Resort στην Αγ. Πελαγία.
