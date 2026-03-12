GB Roof Garden: Ολική γευστική επαναφορά από τον executive chef Αστέριο Κουστούδη και τον chef de cuisine Γιάννη Ροκανά

Τρώγοντας το τελευταίο από εκείνα τα εθιστικά τρουφάκια που ήρθαν στο τραπέζι μας υπό την μορφή

λίγο πριν αποχαιρετήσω το εστιατόριο

ανακαλώ στην μνήμη μου το δείπνο που μόλις τελείωσε. Και τι δείπνο. Ένα γοητευτικό ταξίδι είχε μόλις ολοκληρωθεί. Μια γευστική επανέναρξη με αφετηρία την αρχή του τρέχοντος έτους και οδηγούς τον executive chef





Τον άρτι αφιχθέντα από την Κρήτη όπου ηγείτο μέχρι πρόσφατα των εστιατορίων του Acro suites Resort στην Αγ. Πελαγία.

mignardises