Ο Ολυμπιακός έχασε και πολύ, αλλά ο Ελβετός διαιτητής έπαιξε ρόλο

Είναι πάντα κίνητρο να παίζεις στην Βαρκελώνη ή σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική μεγαλόπολη. Είναι τα ματς που μένουν, που τα κρατάς μέσα σου, που τα συζητάς με τα εγγόνια σου. Και για κάθε παίκτη του Ολυμπιακού η πρόκληση δεν ήταν μικρή. Δεν φαντάζονταν βέβαια πως θα το ζήσουν. Η Μπαρτσελόνα από την πλευρά της πήγε στην αναμέτρηση με κάμποσες απουσίες, αλλά και με τον ισπανικό Τύπο να μην είσαι βέβαιος για το μέλλον των Καταλανών. Βλέπετε, οι ήττες από Παρί, Σεβίλλη αλλά και η νίκη με το ζόρι κόντρα στην Ζιρόνα, κουβάλησαν κάμποση αναστάτωση στην Βαρκελώνη. Μια αναστάτωση που εκεί ψηλά στον λόφο του Μονζουίκ, ο Χάνσι Φλικ και οι παίκτες του ήθελαν να της δώσουν μια και να την εξαφανίσουν... Και αυτή την προσπάθειά τους, την ξεκίνησαν νωρίς, μιας και βρήκαν γκολ στην… ανατολή της αναμέτρησης. Θεωρώ πως ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να αιφνιδιάσει τους συμπατριώτες του, αλλά είδε την ομάδα του να χάνει νωρίς, αφού πλήρωσε το σχέδιό της. Ο Ποντένσε στα 20 δευτερόλεπτα είχε ένα καλό σουτ με τον Σέζνι να καθαρίζει. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας ήθελαν να πιέσουν, έχοντας πολύ ψηλά τις γραμμές τους. Όπως δηλαδή παίζει η Μπαρτσελόνα, ξεκίνησε να παίζει ο Ολυμπιακός. Οι γηπεδούχοι έσπασαν εύκολα μια φορά την κόκκινο πρεσινγκ και έκαναν ευκαιρία. Την δεύτερη έκαναν γκολ αφού ο Γιαμάλ δημιούργησε όλα την ιστορία και ο Φερμίν Λόπεθ βρήκε δίχτυα. Οι πιτσιρικάδες της Μπάρτσα όταν έβρισκαν χώρους ήταν επικίνδυνοι. Ξεκάθαρα… Η άμυνα του Ολυμπιακού συνέχιζε ψηλά για ένα διάστημα φαινόταν η κατάσταση να ελέγχεται, αλλά η πραγματικότητα είναι πως όταν παίζεις με νεαρά παιδιά και τόσο ταλαντούχα το παραμικρό λάθος θα το βρεις μπροστά σου. Οι Καταλανοί έκαναν λάθη στην άμυνά τους δεν πλήρωσαν. Ο Κοστίνια είχε μια κακή απόφαση και ήταν το ξεκίνημα για το 2- 0 πάλι από τον Φερμίν Λόπεθ. Όσοι πίστεψαν ότι τελείωσε , την πάτησαν. Ήρθε το πέναλτι- γκολ του Ελ Κααμπί να ξαναδώσει ενδιαφέρον στο ματσάκι, με τον Μεντιλίμπαρ ήδη να έχει αλλάξει πραγματα. Ο Νασιμέντο αριστερά, ο Έσε πίσω από το φορ και Μουζακίτης- Γκαρσία στην κουλούρα.Και ενώ το παιχνίδι ήταν 2- 1 και όλα έδειχναν ανοιχτά, ήρθαν οι φάσεις που έκαναν άνω- κάτω το παιχνίδι. Κόκκινη, πέναλτι και τέλος… Μετά ο Ράσφορντ έκανε το 4- 1, ήρθε και πέμπτο γκολ και έκτο από τους γηπεδούχους και όλα είχαν τελειώσει.Τα άσχημα νέα είναι η ήττα, είναι τα πολλά γκολ, αλλά είναι και τα ζητήματα των Τσικίνιο και Ορτέγκα. Μπορεί κάποιος από εσάς να πει «μα ήρθε τόσο το σκορ τι μας λες για τον διαιτητή;» Κι όμως η ωμή ποδοσφαιρική πραγματικότητα είναι ότι στο «11 εναντίον 11» η Μπαρτσελόνα όχι μόνο δεν γέμιζε το μάτι, αλλά θα μπορούσε να φάει και δεύτερο γκολ.