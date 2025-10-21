Ο Ολυμπιακός έχασε και πολύ, αλλά ο Ελβετός διαιτητής έπαιξε ρόλο
Παντελής Διαμαντόπουλος
Ο Ολυμπιακός έχασε και πολύ, αλλά ο Ελβετός διαιτητής έπαιξε ρόλο
Δεν θα πει κανείς ότι ο Ολυμπιακός δεν προσπάθησε, αλλά η Μπαρτσελόνα κέρδισε και με την βοήθεια της διαιτησίας. Σπάνια ασχολούμαι τόσο πολύ με τους… άρχοντες μιας αναμέτρησης, αλλά ο Ελβετός Σνάιντερ έδωσε μια κόκκινη στον Έσε που δεν ήταν (η δεύτερη κίτρινη) και ακολούθησε ένα πέναλτι που κατά την προσωπική μου άποψη δεν υπήρξε ποτέ, αλλά στο var το είδαν ανατροπή. Πήγε 3- 1 το παιχνίδι και όλα τελείωσαν…
Είναι πάντα κίνητρο να παίζεις στην Βαρκελώνη ή σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική μεγαλόπολη. Είναι τα ματς που μένουν, που τα κρατάς μέσα σου, που τα συζητάς με τα εγγόνια σου. Και για κάθε παίκτη του Ολυμπιακού η πρόκληση δεν ήταν μικρή. Δεν φαντάζονταν βέβαια πως θα το ζήσουν. Η Μπαρτσελόνα από την πλευρά της πήγε στην αναμέτρηση με κάμποσες απουσίες, αλλά και με τον ισπανικό Τύπο να μην είσαι βέβαιος για το μέλλον των Καταλανών. Βλέπετε, οι ήττες από Παρί, Σεβίλλη αλλά και η νίκη με το ζόρι κόντρα στην Ζιρόνα, κουβάλησαν κάμποση αναστάτωση στην Βαρκελώνη. Μια αναστάτωση που εκεί ψηλά στον λόφο του Μονζουίκ, ο Χάνσι Φλικ και οι παίκτες του ήθελαν να της δώσουν μια και να την εξαφανίσουν... Και αυτή την προσπάθειά τους, την ξεκίνησαν νωρίς, μιας και βρήκαν γκολ στην… ανατολή της αναμέτρησης. Θεωρώ πως ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να αιφνιδιάσει τους συμπατριώτες του, αλλά είδε την ομάδα του να χάνει νωρίς, αφού πλήρωσε το σχέδιό της. Ο Ποντένσε στα 20 δευτερόλεπτα είχε ένα καλό σουτ με τον Σέζνι να καθαρίζει. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας ήθελαν να πιέσουν, έχοντας πολύ ψηλά τις γραμμές τους. Όπως δηλαδή παίζει η Μπαρτσελόνα, ξεκίνησε να παίζει ο Ολυμπιακός. Οι γηπεδούχοι έσπασαν εύκολα μια φορά την κόκκινο πρεσινγκ και έκαναν ευκαιρία. Την δεύτερη έκαναν γκολ αφού ο Γιαμάλ δημιούργησε όλα την ιστορία και ο Φερμίν Λόπεθ βρήκε δίχτυα. Οι πιτσιρικάδες της Μπάρτσα όταν έβρισκαν χώρους ήταν επικίνδυνοι. Ξεκάθαρα… Η άμυνα του Ολυμπιακού συνέχιζε ψηλά για ένα διάστημα φαινόταν η κατάσταση να ελέγχεται, αλλά η πραγματικότητα είναι πως όταν παίζεις με νεαρά παιδιά και τόσο ταλαντούχα το παραμικρό λάθος θα το βρεις μπροστά σου. Οι Καταλανοί έκαναν λάθη στην άμυνά τους δεν πλήρωσαν. Ο Κοστίνια είχε μια κακή απόφαση και ήταν το ξεκίνημα για το 2- 0 πάλι από τον Φερμίν Λόπεθ. Όσοι πίστεψαν ότι τελείωσε , την πάτησαν. Ήρθε το πέναλτι- γκολ του Ελ Κααμπί να ξαναδώσει ενδιαφέρον στο ματσάκι, με τον Μεντιλίμπαρ ήδη να έχει αλλάξει πραγματα. Ο Νασιμέντο αριστερά, ο Έσε πίσω από το φορ και Μουζακίτης- Γκαρσία στην κουλούρα.
Και ενώ το παιχνίδι ήταν 2- 1 και όλα έδειχναν ανοιχτά, ήρθαν οι φάσεις που έκαναν άνω- κάτω το παιχνίδι. Κόκκινη, πέναλτι και τέλος… Μετά ο Ράσφορντ έκανε το 4- 1, ήρθε και πέμπτο γκολ και έκτο από τους γηπεδούχους και όλα είχαν τελειώσει.
Τα άσχημα νέα είναι η ήττα, είναι τα πολλά γκολ, αλλά είναι και τα ζητήματα των Τσικίνιο και Ορτέγκα. Μπορεί κάποιος από εσάς να πει «μα ήρθε τόσο το σκορ τι μας λες για τον διαιτητή;» Κι όμως η ωμή ποδοσφαιρική πραγματικότητα είναι ότι στο «11 εναντίον 11» η Μπαρτσελόνα όχι μόνο δεν γέμιζε το μάτι, αλλά θα μπορούσε να φάει και δεύτερο γκολ.
Και ενώ το παιχνίδι ήταν 2- 1 και όλα έδειχναν ανοιχτά, ήρθαν οι φάσεις που έκαναν άνω- κάτω το παιχνίδι. Κόκκινη, πέναλτι και τέλος… Μετά ο Ράσφορντ έκανε το 4- 1, ήρθε και πέμπτο γκολ και έκτο από τους γηπεδούχους και όλα είχαν τελειώσει.
Τα άσχημα νέα είναι η ήττα, είναι τα πολλά γκολ, αλλά είναι και τα ζητήματα των Τσικίνιο και Ορτέγκα. Μπορεί κάποιος από εσάς να πει «μα ήρθε τόσο το σκορ τι μας λες για τον διαιτητή;» Κι όμως η ωμή ποδοσφαιρική πραγματικότητα είναι ότι στο «11 εναντίον 11» η Μπαρτσελόνα όχι μόνο δεν γέμιζε το μάτι, αλλά θα μπορούσε να φάει και δεύτερο γκολ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα