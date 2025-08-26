Ο Ολυμπιακός, το στόπερ και το φετινό πλάνο

Ο Αμπντουλί Μανέ είναι ήδη παίκτης του Ολυμπιακού και η επικαιρότητα των νταμπλούχων πατάει σε άλλα δυο συγκεκριμένα ονόματα. Και οι δυο περιπτώσεις μοιάζουν, όπως λίγο- πολύ ίδιες ήταν όλες οι φετινές… κόκκινες ιστορίες ανεξαρτήτως κατάληξης

Ο Γκουστάβο Μάνσα έχει επιλεγεί, αλλά η Φορταλέζα την μια του λέει «οκ θα φύγεις», την άλλη «όχι σε χρειαζόμαστε» και την παράλλη «θέλουμε κι άλλα χρήματα». Και βέβαια, όπως γνωρίζετε εδώ και καιρό υπάρχει και ο Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ με την στάση των Αργεντίνων να μην διαφέρει από αυτή των Βραζιλιάνων. Και αυτός έχει αποφασίσει να «δέσει» Πειραιά, με την ομάδα του λιμανιού να μην έχει παρεκκλίνει στιγμή της πολιτικής της. Οι προτάσεις έχουν γίνει και υπάρχει στάση αναμονής, μιας και οι δυο υποθέσεις κατάντησαν σήριαλ. Αναμενόμενο και αυτό όταν μπλέκεις με Νότια Αμερική και ειδικά για ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας. Το μόνο που υπάρχει ως ανησυχία (αν μπορεί να ειπωθεί έτσι), είναι ότι οι μέρες περνάνε και θα πρέπει να δοθεί κάποια στιγμή η ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό ορίζεται αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε η αναμονή των Πειραιωτών δεν γίνεται να είναι μεγάλη, που ήδη είναι.



Και αφού όλα όσα διαβάσατε είναι η κεντρική ιδέα της επικαιρότητας, με την ομάδα να ‘χει ξεκινήσει με το τρίποντο απέναντι στον Αστέρα, το επόμενο στοίχημα που καλούνται να κερδίσουν άπαντες στον οργανισμό, είναι αυτό που έχει να κάνει με το μοντέλο που παρουσιάζεται. Μια ομάδα νεανική, ένας μέσος όρος ηλικίας που πέφτει μετά από κάθε μεταγραφή. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού ανησυχούν για το πως θα πορευτεί η ομάδα τους στο ζόρικο Champions League, άλλοι πάλι γουστάρουν που θα βλέπουν με τα ερυθρόλευκα μπόλικο νεαρόκοσμο και παίκτες διψασμένους για διάκριση. Η ποδοσφαιρική αλήθεια είναι κάπου στην μέση. Γιατί ποδόσφαιρο, δεν παίζουν οι αστυνομικές ταυτότητες. Η Λίβερπουλ λυτρώθηκε από ένα παιδί 16 ετών στο ματς με την Νιούκαστλ και οι φίλοι του Ολυμπιακού (όσοι) γκρινιάζουν για τους νεαρούς, είναι αυτοί που δήλωναν συγκινημένοι την περασμένη σεζόν για τον Κωστούλα και τον Μουζακίτη. Από την άλλη, βεβαίως και η league phase της κορυφαίας διοργάνωσης της ηπείρου μας, δεν είναι ούτε Conference ούτε Europa League. Μπορεί να σου εμφανιστεί ένα μεγαθήριο και να μην σου χαριστεί και να σου δημιουργήσει τριγμούς. Αν θέλετε την δική μου άποψη, δεν με χαλάει καθόλου να βλέπω τον Πνευμονίδη, τον Μουζακίτη, την Σιπιόνι και όποιον άλλο νεαρό να καλπάζει και να δίνει σκληρές μάχες στην κουλούρα. Σίγουρα η άποψή μου είναι, ότι στο κέντρο της άμυνας, χρειάζεται ένας πιο μπαρουτοκαπνισμένος ποδοσφαιριστής, αλλά αυτή είναι η δική μου γνώμη. Το μόνο που δεν μπορείς να πεις στον Ολυμπιακό με τον τρόπο που κινείται στις μεταγραφές, είναι, ότι δεν έχει πλάνο. Κάνει μπαμ, ότι ποντάρει σε νιάτα, σε ρυθμό, σε ένταση, σε πίεση και σε παίκτες που θα έχουν -όσοι πιάσουν- μεγάλη μεταπωλητική αξία. Περισσότερα όμως θα μπορούμε να πούμε όταν δούμε την ομάδα στο γήπεδο στα πραγματικά δύσκολα παιχνίδια. Και εννοείται να ‘χουν ολοκληρωθεί και οι μεταγραφές.

26.08.2025, 21:41