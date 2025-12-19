Ζωή, Παππάς κ.ά.: εμείς τους ψηφίζουμε, να μην διαμαρτυρόμαστε…

Κλείσιμο

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μετά τη μνημειώδη στιχομυθία της με τον, φερόμενο ως, «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής προχώρησε την Τετάρτη 17/12 σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον στελεχών της κυβέρνησης, με αποκορύφωμα την αναφορά της στον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη, για τον οποίο είπε ότι έχει καταδικαστεί για παιδεραστία, κάτι που βέβαια δεν έχει συμβεί ποτέ. Για το σχετικό αδίκημα έχει καταδικαστεί σε 28 μήνες φυλάκισης με αναστολή συνεπώνυμος του κυρίου Γεωργιάδη, πρώην βουλευτής της ΝΔ, που διαγράφηκε το 2016 από το κόμμα. Πάντως, τον Δεκέμβριο του 2019, με απόφαση του Εφετείου έπαψε η ποινική του δίωξη λόγω παραγραφής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πάντως διέπραξε ένα σοβαρότατο λεκτικό (;) ατόπημα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δικαιολογημένα αντέδρασε και έστειλε εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι αν δεν του ζητήσει συγγνώμη θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της.Οι διάλογοι της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον «Φραπέ» ή «Τζιτζή», κατά τον ίδιο, στην εξεταστική της Βουλής ήταν απολαυστικοί. Τις δε αντιδράσεις του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ» ή «Τζιτζή» δεν θα μπορούσε να τις διανοηθεί ούτε ο καλύτερος σκηνοθέτης του κόσμου. Την επομένη της εξέτασης του κύριου Ξυλούρη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε λέγοντας ότι η Ν.Δ. ισχυρίζεται ότι ο «Φραπές» της εξεταστικής δεν είναι ο «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλούμενη έναν «αποκαλυπτικό» δημοσιογράφο της T.V. και άλλων ΜΜΕ. Επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνουμε: ο «Φραπές» δεν είναι ο «Φραπές»; Ποιος είναι; Ο «Φραπόγαλος»; Ο «Φρέντο Εσπρέσο»; Ο κύριος Ξυλούρης είναι ο «Τζιτζής»; Σχετίζεται αυτό το παρατσούκλι με το «τζιτζί», «τζιτζάτο» κ.λπ., δηλαδή «εξαιρετικό(ς)» που λέγαμε στον Στρατό; Με την ευκαιρία, η λέξη «τζιτζί» είναι τουρκικής προέλευσης (cici).Και αυτό «Ο Φραπές δεν είναι ο Φραπές» μου θύμισε ένα παλιό σουξέ του Λευτέρη Πανταζή με τίτλο «Εγώ δεν είμαι εγώ» (Μουσική-Στίχοι: Νίκος Καρβέλας, 1993). Η κυρία Κωνσταντοπούλου διαπληκτίζεται συνεχώς, όχι μόνο με όσους και όσες εξετάζονται στη Βουλή, αλλά και συναδέλφους της χρησιμοποιώντας συχνά προσβλητικούς χαρακτηρισμούς γι’ αυτούς, που με τη σειρά τους την απειλούν με μηνύσεις. Η ίδια εμφανίζεται ως κήνσορας, δεν σηκώνει κουβέντα και θεωρεί ότι έχει σε όλα δίκιο. Θεωρητικά, θα μπορούσε, στην πράξη όμως αυτό είναι μάλλον αδύνατο.Ο ελληνικός λαός, όσοι αντέχουν ακόμα, παρακολουθεί με έκπληξη όσα λέγονται και ακούγονται στη Βουλή και δεν μπορεί να πιστέψει τα περισσότερα από αυτά. Πρόκειται για γελοιοποίηση και ευτελιστική υποβάθμιση του Κοινοβουλίου. Μετά οι πολιτικοί σπαταλούν ώρες για να καταλάβουν για ποιο λόγο ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στα κόμματα. Γράφεται κατά κόρον, για άσχετα θέματα, η φράση «συζητήσεις ή κουβέντες καφενείου». Δυστυχώς, υπάρχουν στιγμές που η Βουλή παρουσιάζει ανάλογη ή και χειρότερη εικόνα από καφενείο. Άλλωστε, ο φραπές, που παραπέμπει σε καφενείο ή καφετέρια επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο…Με την κυρία Κωνσταντοπούλου έχω ασχοληθεί και σε προηγούμενα άρθρα. Δεν γνωρίζω τους λόγους της οξύτητας των φραστικών επιθέσεών της. Το παράδοξο είναι, ότι παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλοι, δημόσια τουλάχιστον μιλούν απαξιωτικά για την ίδια (βλ. σόσιαλ μίντια, σχόλια κ.λπ.) το αρχηγοκεντρικό κόμμα της, η «Πλεύση Ελευθερίας» στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βρίσκεται γύρω στο 9%. Οι εν δυνάμει ψηφοφόροι της τι άραγε εκτιμούν; Να δεχτώ ότι κάνει σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αρκεί αυτό;Και για να έρθω ξανά στο θέμα του Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν υπήρξα ποτέ ούτε σκοπεύω να γίνω απολογητής ούτε αυτόκλητος συνήγορος κανενός και καμίας. Όταν όμως, αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, μέσα στον «ναό της Δημοκρατίας» κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος χαρακτηρίζοντας «παιδοβιαστή» τον Άδωνι Γεωργιάδη λόγω συνεπωνυμίας, έστω κι αν εκ των υστέρων λέει ότι δεν αναφερόταν σε αυτόν, κάτι δεν πάει καλά. Ή οι σύμβουλοι (έχει άραγε ή συμβουλεύει η ίδια τον εαυτό της;) της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι παντελώς αδαείς ή η κυρία Κωνσταντοπούλου παρασύρθηκε (όταν μιλάς συνεχώς, κάπου θα κάνεις λάθος) ή προσπαθεί να δημιουργήσει χάος και να το εκμεταλλευτεί πολιτικά . Αν αφορούσε οποιοδήποτε πολιτικό θέμα, ακόμα και μια άδικη και σφοδρή κριτική σε κάποιον υπουργό, δεν θα με απασχολούσε ούτε κατά διάνοια, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορώ να δεχτώ καμία δικαιολογία…Κλείνοντας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να έρθω και σ’ ένα άλλο θέμα. Επιτέθηκε, φραστικά, στη βουλευτή της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, με τη φράση: «Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα»! Πρόκειται για ταξικό, όχι για σεξιστικό σχόλιο απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στις κατηγορίες που δέχτηκε. Η ίδια, την ώρα που ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας έθετε ερωτήματα στον «Φραπέ» (;) μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο! Όπως έγραψα και την προηγούμενη εβδομάδα, «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα»!Ερχόμαστε τώρα στον άλλο, αρνητικό, πρωταγωνιστή των ημερών, τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, που ανήκε στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρόσφατα, αλλά διαγράφηκε άμεσα μετά το επεισόδιο που προκάλεσε σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου σε εστιατόριο στο Στρασβούργο. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο ο Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε και έριξε στο πάτωμα τον δημοσιογράφο. Ο ίδιος ο ευρωβουλευτής έχει εξαφανιστεί, προς το παρόν, μετά τη μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του από τον κύριο Γιαννόπουλο. Όσοι γνωρίζουν έστω και ελάχιστα από μπάσκετ, ξέρουν ότι ο Νίκος Παππάς δεν ήταν και το καλύτερο παιδί στον χώρο του αθλήματος. Πάντως 125.893 συμπολίτες μας που τον ψήφισαν είτε το αγνοούσαν είτε το θεώρησαν αμελητέο. Τώρα άραγε τι έχουν να πουν; Ήδη το θέμα έχει αναδειχθεί και από τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ και η χώρα μας εκτίθεται χωρίς λόγο.Ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου όμως κατέλαβε αυθαίρετα μια θέση στη Βουλή, ούτε ο Νίκος Παππάς έγινε ευρωβουλευτής λόγω των ικανοτήτων του στο μπάσκετ. Ο σοφός λαός τους εξέλεξε. Και απ’ ό, τι φαίνεται θα εκλέξει εκ νέου την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σίγουρα, κάποιοι που τώρα πνέουν μένεα εναντίον της την ψήφισαν το 2023. Το ίδιο και με τον Νίκο Παππά. Δικαίωμα όλων είναι να ψηφίζουν ό, τι θέλουν. Βέβαια, τις επιλογές των άλλων θα πρέπει να τις σεβόμαστε όλοι, δημοκρατία έχουμε…Έστω κι αν τις πληρώνουμε κι όσοι δεν φταίμε!Παρηγοριά μας βέβαια είναι όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στο κοινοβούλιο της γειτονικής Αλβανίας. Βουλευτές πλακώνονται στο ξύλο, άλλοι ανάβουν καπνογόνα μέσα στο Κοινοβούλιο, παραπέμποντας σε χούλιγκαν, ενώ μπουκάλια νερού ίπτανται από και προς διάφορες κατευθύνσεις. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι; Να αρχίσουν οι συμπλοκές με καλάσνικοφ στην αλβανική Βουλή; Έχουν προηγηθεί βέβαια επεισόδια, όχι τόσο σοβαρά σε κοινοβούλια άλλων χωρών, όπως της Τουρκίας, της Ταϊβάν και αλλού. Η Αλβανία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι ας το σκεφτούν σοβαρά και ακόμα πιο σοβαρά οι ελληνικές κυβερνήσεις, καθώς αποτελεί το τελευταίο ισχυρό διπλωματικό χαρτί της Ελλάδας απέναντι στην προκλητική γειτονική χώρα…ΥΓ. Κύριε Γεωργιάδη "συνωμοσίες", όχι "συνομωσίες", όπως γράφετε στη χθεσινή μακροσκελή ανάρτησή σας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και είναι και αρχαία λέξη...