Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το φως που κάποιοι ήθελαν να αποφύγουν

Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε ένα δύσκολο αλλά χρήσιμο έργο. Παρά τις πολιτικές σκοπιμότητες που επιχειρήθηκαν, η διαδικασία λειτούργησε ως ευκαιρία διαφάνειας — και ανέδειξε την αλήθεια πίσω από υπερβολές και σκιές

Η Εξεταστική ως εργαλείο διαφάνειας



Η συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε την ευκαιρία να φωτιστούν αδυναμίες, να μπουν κανόνες και να αναδειχθεί το έργο που έγινε για να εξυγιανθεί ένας κρίσιμος οργανισμός.







Μέσα σε λίγους μήνες τέθηκαν οι βάσεις για τη μετάβασή του στη νέα εποχή:



- Δημιουργήθηκε σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.







- Εκπονήθηκαν Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ώστε να σταματήσει το χάος δεκαετιών.



- Υποβλήθηκε Action Plan στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εγκρίθηκε με θετικά σχόλια από τη Γενική Διεύθυνση AGRI.



Κλείσιμο



Γιατί η αντιπολίτευση δεν ήθελε τον διάλογο



Η αξιωματική αντιπολίτευση επεδίωξε εξαρχής να αποφύγει τον ουσιαστικό διάλογο.



Ήθελε εντυπώσεις, όχι αποδείξεις. Ερωτήσεις που να δημιουργούν “σκιά”, όχι φως.



Όμως, η Εξεταστική Επιτροπή λειτούργησε ως καθρέφτης της πραγματικότητας: ότι δεν υπήρξε παράνομη πράξη, ούτε πολιτική παρέμβαση, αλλά συνειδητή προσπάθεια εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού.



Η συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε την ευκαιρία να φωτιστούν αδυναμίες, να μπουν κανόνες και να αναδειχθεί το έργο που έγινε για να εξυγιανθεί ένας κρίσιμος οργανισμός.Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας φορέας υποστελεχωμένος, τεχνολογικά παρωχημένος και χωρίς ουσιαστικό μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου.Μέσα σε λίγους μήνες τέθηκαν οι βάσεις για τη μετάβασή του στη νέα εποχή:- Δημιουργήθηκε σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.- Ξεκίνησε η ψηφιοποίηση κρίσιμων διαδικασιών και η θωράκιση των πληρωμών.- Εκπονήθηκαν Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ώστε να σταματήσει το χάος δεκαετιών.- Υποβλήθηκε Action Plan στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εγκρίθηκε με θετικά σχόλια από τη Γενική Διεύθυνση AGRI.Αυτό ήταν το έργο που ήρθε στο φως μέσα από τη διαδικασία. Όχι κατηγορίες, αλλά αποτελέσματα.Η αξιωματική αντιπολίτευση επεδίωξε εξαρχής να αποφύγει τον ουσιαστικό διάλογο.Ήθελε εντυπώσεις, όχι αποδείξεις. Ερωτήσεις που να δημιουργούν “σκιά”, όχι φως.Όμως, η Εξεταστική Επιτροπή λειτούργησε ως καθρέφτης της πραγματικότητας: ότι δεν υπήρξε παράνομη πράξη, ούτε πολιτική παρέμβαση, αλλά συνειδητή προσπάθεια εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού.

Κι αυτό, όσο κι αν ενοχλεί κάποιους, είναι κέρδος για τη δημοκρατία.



Μεταρρυθμίσεις με υπογραφή



Μέσα από τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δρομολογήθηκαν σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη αφήσει αποτύπωμα:



- Ν. 5087/2024: νέα εργαλεία στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ.



- Ν. 5136/2024 και 5184/2025: αναβάθμιση ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων και θεσμική ενίσχυση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.



- Εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας με σαφές πλαίσιο για τους βοσκότοπους.



- Και, για πρώτη φορά, κωδικοποίηση της αγροτικής νομοθεσίας σε ενιαίο, λειτουργικό σώμα.



Δεν υπήρξα υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ – υπήρξα υπουργός του αγρότη



Αυτό είναι το ουσιαστικό νόημα της Εξεταστικής: να διαχωριστεί η πολιτική ουσία από την επικοινωνιακή φούσκα.



Δεν υπήρξα “υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ”, αλλά υπουργός του αγρότη, των ανθρώπων που δουλεύουν τη γη, που αγωνίζονται καθημερινά για να κρατήσουν ζωντανή την ύπαιθρο.



Η Εξεταστική Επιτροπή απέδειξε ότι ο έλεγχος δεν είναι απειλή — είναι προϋπόθεση διαφάνειας.

Αποκάλυψε ποιοι εργάστηκαν για λύσεις και ποιοι επένδυσαν στη σκανδαλολογία.



Η αλήθεια δεν θάφτηκε· φωτίστηκε.



Και αυτό είναι το θετικό αποτύπωμα της διαδικασίας: να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να μείνει καθαρή η εικόνα των ανθρώπων της παραγωγής και της Κρήτης.



Η Αλήθεια νίκησε την πολιτική σπέκουλα και την σκανδαλολογία



Προσήλθα στην επιτροπή με καθαρή την συνείδηση και το κεφάλι ψηλά και αποχώρησα με εσωτερική ικανοποίηση ότι προσέφερα στην διαδικασία ανάδειξης της αλήθειας.



Δεν είχα και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.



Όσο προχωρά η διαδικασία τα αισθήματα πικρίας από την άδικη στοχοποίησή μου αντικαθίστανται από το αίσθημα δικαίωσης.



Προχωρώ κανονικά σε αυτό που ξέρω να κάνω καλά, να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των συμπολιτών μου και των κατοίκων της Κρήτης.



Ο Λευτέρης Κ. Αυγενάκης είναι πρώην Υπουργός και Βουλευτής ΝΔ Ν. Ηρακλείου



08.11.2025, 07:55