Οι 4 καθαροί στόχοι του Παναθηναϊκού: Ευρώπη, Κύπελλο, μεταγραφές, δομές

Αν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν μια μικρή σπίθα μέσα τους, μια κρυφή σκέψη για διεκδίκηση του πρωταθλήματος στην περίπτωση του 4/4 εναντίον ΑΕΚ, ΑΕΛ, Βόλου, ΠΑΟΚ στο φινάλε του 2025, τις έσβησαν μονομιάς μετά από την ήττα με 3-2 από την Ενωση. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια ο Παναθηναϊκός εκτροχιάζεται από το… Νοέμβριο, όμως αυτό δεν συνεπάγεται και… τέλος της σεζόν για τους Πράσινους. Εχουμε και λέμε, λοιπόν, ως προς τους στόχους τους…Europa League: Με τη νίκη του 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς ο Παναθηναϊκός έφτασε στη 14η θέση της βαθμολογίας με 9 πόντους (3 νίκες – 2 ήττες) και ουσιαστικά χρειάζεται ένα επιπλέον τρίποντο στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές για να εξασφαλίσει θέση στο γκρουπ 8-24, δηλαδή στα play offs. Αν απλώς είχε νικήσει στο ΟΑΚΑ την άσημη ολλανδική Go Ahead Eagles (ήττα 2-1 με ανατροπή!) ο Παναθηναϊκός σήμερα θα ήταν στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, μαζί με Λυών, Μίντιλαντ και Αστον Βίλα! Οι Πράσινοι χρειάζονται δύο νίκες ή περισσότερους από έξι βαθμούς για να εξασφαλίσουν μια θέση στην πρώτη οκτάδα, δηλαδή την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Δύσκολο! Διότι αντιμετωπίζουν κατά σειρά τη Βικτόρια Πλζεν εντός, τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη και τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.Η τσέχικη ομάδα είναι ισόβαθμη του Τριφυλλιού, ούσα αήττητη, με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες. Η Φερεντσβάρος είναι επίσης αήττητη, με 11 βαθμούς (3 νίκες – 2 ισοπαλίες). Και η Ρόμα είναι… η Ρόμα. Ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Europa League, ισόβαθμη κι αυτή του Τριφυλλιού και τρίτη στη Serie A, με διαφορά μόλις ενός βαθμού από Μίλαν και Νάπολι.Φαίνεται πάρα πολύ υψηλό το εμπόδιο για να φτάσουν οι Πράσινοι στην οκτάδα, αλλά αν ξεκινήσουν την προσεχή Πέμπτη με τρίποντο επί της Βικτόρια Πλζεν, μετά όλα γίνονται, διότι θα χρειάζονται μία νίκη σε δύο παιχνίδια! Κι ας μην ξεχνάμε πως εκτός έδρας (Φερεντσβάρος) έχουν ήδη δύο νίκες και μία ήττα από την PSV την οποία θα μπορούσαν να αποφύγουν, επί Χρήστου Κόντη…Κακά τα ψέματα, κατά τη διάρκεια της σεζόν και… μέχρι να φτάσει (αν φτάσει) ο Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του Κυπέλλου, η Ευρώπη είναι αυτή που θα κρατά αναμμένη τη σπίθα των οπαδών του. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να προσανατολιστεί «ευρωπαϊκά» το rotation που υποχρεωτικά θα κάνει ο Μπενίτεθ, ειδικά τον Ιανουάριο, όταν θα διεξαχθούν τα δύο τελευταία παιχνίδια…Κύπελλο Ελλάδας: Η κακή εμφάνιση των αναπληρωματικών του Παναθηναϊκού εναντίον των αναπληρωματικών της Κηφισιάς λίγο έλειψε να κοστίσει στους Πράσινους την πρώτη τετράδα. Ελάχιστες οι καλές φάσεις, ένα γκολ με πέναλτι χάρη στη μαχητικότητα του Ινγκασον, 1-0, τρίτη σερί νίκη. Με τρίποντο εναντίον της Καβάλας (6η θέση στο Βόρειο όμιλο της Superleague 2) o Παναθηναϊκός μπαίνει στην τετράδα. Αν νικήσει με διαφορά δύο ή περισσότερων τερμάτων τερματίζει δεύτερος, λόγω καλύτερου συντελεστή από την ΑΕΚ, αν θεωρήσουμε ότι ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Ηρακλή φυσιολογικά θα νικήσει το Γηραιό.Τι εξασφαλίζει στον Παναθηναϊκό η πρώτη τετράδα; Απευθείας πρόκριση στους «8» και «μονό» εντός έδρας προημιτελικό. Τι του εξασφαλίζει η πρώτη δυάδα; Εντός έδρας ρεβάνς στον ημιτελικό, αν προκριθεί ασφαλώς. Προσοχή, όμως: αν τερματίσει δεύτερος είναι πιθανό να βρει στον προημιτελικό τον ΠΑΟΚ, αν ο Δικέφαλος νικήσει στο τελευταίο του ματς με διαφορά μίνιμουμ τεσσάρων γκολ στην Τούμπα τη Μαρκό και τερματίσει έβδομος. Δεύτερο σοβαρό πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό αν τερματίσει δεύτερος; Στον ημιτελικό θα βρει πιθανότατα τον Λεβαδειακό που θα τερματίσει τρίτος.Γιατί έχει τεράστια σημασία για τους Πράσινους να κατακτήσουν το Κύπελλο; Πρώτον: αν τερματίσουν τέταρτοι στο πρωτάθλημα (που φαίνεται πολύ πιθανό βάσει των σημερινών δεδομένων) και κατακτήσουν το τρόπαιο, θα παίξουν στα play offs του Europa League, έχοντας στο «τσεπάκι» τη συμμετοχή στη League Phase του Conference League!Δεύτερον: Mια κούπα εναντίον Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ θα «γλυκάνει» πάρα πολύ τη σεζόν, θα δημιουργήσει ωραία αίσθηση στο φινάλε της και θα αποτελέσει πηγή αισιοδοξίας σε φιλάθλους και σε όλο τον πράσινο οργανισμό.Μεταγραφές: Καθίσταται σαφές, όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κάνει τον Ιανουάριο… 7-8 κινήσεις όπως περίμεναν πολλοί. Για δύο λόγους: α) η αγορά είναι πολύ «κλειστή» συγκριτικά με την αντίστοιχη του καλοκαιριού και δεν υπάρχει λόγος για επιπλέον αλόγιστα ρίσκα. Ηδη έχει αρκετές αποτυχημένες μεταγραφές ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο χρόνο, δεν… χρειάζεται περισσότερες. Β) Είναι πολύ δύσκολο να αποδεσμευτούν με αποζημιώσεις/πωλήσεις/δανεισμούς πολλοί παίκτες και ο Μπενίτεθ θέλει μείωση, όχι… αύξηση του ρόστερ. Τουλάχιστον ένας μέσος, ένας γκολκίπερ αν αποχωρήσει ο Ντραγκόφσκι και ένας εξτρέμ είναι τρεις πάρα πολύ πιθανές μεταγραφές, εκτός αυτής του Ανδρέα Τεττέη που θα παίξει σημαντικό ρόλο διότι διαθέτει χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι σημερινοί φορ του Τριφυλλιού. Για επιπρόσθετες μεταγραφές θα χρειαστούν αποχωρήσεις, για τις οποίες θα εργαστούν οι Κορόνα – Κοτσόλης. Αν ο Παναθηναϊκός αποδειχθεί εύστοχος στις επιλογές κίπερ και χαφ, θα έχει αυξημένες πιθανότητες για πολύ καλύτερο δεύτερο μισό της σεζόν!Δομές: Ανακεφαλαίωση πεπραγμένων… Ο Παναθηναϊκός τους δύο τελευταίους μήνες άλλαξε προπονητή (Μπενίτεθ αντί Βιτόρια) και τεχνικό διευθυντή (Κορόνα αντί Παπαδημητρίου). Προσέλαβε ως sporting director τον Στέφανο Κοτσόλη που «εξαργύρωσε» τη θαυμάσια δουλειά του στην Κηφισιά και συνεργάστηκε μετά από πολλά χρόνια με τον πρώην αντιπρόεδρό του, Λεωνίδα Μπουτσικάρη, ο οποίος ουσιαστικά εκτελεί καθήκοντα CEO αυτή την περίοδο. Είναι πιθανό να προσλάβει γενικό διευθυντή, πήρε νέο Head of Marketing και σίγουρα θα αλλάξει/ενισχύσει το τμήμα scouting. Όλα αυτά με το βλέμμα κυρίως στην επόμενη χρονιά και στο μέλλον. Αργησε σε πολλά, αλλά «έκοψε δρόμο» ενόψει της σεζόν 2026-2027…