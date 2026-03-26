Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων για τις επόμενες τρεις σεζόν
SPORTS
Λίβερπουλ Εισιτήρια Ενεργειακό κόστος Εισιτήρια διαρκείας Άνφιλντ

Η αύξηση για την επόμενη σεζόν (2026-2027) θα είναι 3% και αυτές που θα ακολουθήσουν θα είναι συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό

1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι «κόκκινοι» δεν διανύουν και την καλύτερη σeζόν της ιστορίας τους καθώς είναι στο -21 από την κορυφή, ενώ βρίσκονται στην 5η θέση και η συμμετοχή τους στο επόμενη Champions League μόνο ως δεδομένη δεν θεωρείται...

Παρόλα αυτά ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων στο Άνφιλντ κατά τρία τοις εκατό την επόμενη σεζόν, ενώ στις δύο επόμενες περιόδους (2027-2028, 2028-2029) θα υπάρξουν νέες αυξήσεις που θα είναι συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία Fenway Sports Group (FSG) είχε διατηρήσει τις τιμές παγωμένες συνολικά σε οκτώ από τα προηγούμενα δέκα χρόνια και αυτή θα είναι η πρώτη φορά από τότε που αγόρασε τον σύλλογο το 2010 που αυξάνεται η τιμή των θέσεων στο εμβληματικό πέταλο Kop.

Αυτό σημαίνει ότι τα απλά εισιτήρια ενηλίκων στους εντός έδρας αγώνες της Λίβερπουλ, που σήμερα κοστίζουν από 39 έως 61 λίρες (45-70 ευρώ), θα αυξηθούν από 1,25 έως 1,75 λίρες (1.5 έως 2 ευρώ) ανά αγώνα για τη σεζόν 2026-27. Τα εισιτήρια διαρκείας ενηλίκων, που σήμερα κοστίζουν από 713 έως 904 λίρες (823 έως 1044 ευρώ), θα αυξηθούν από 21,50 έως 27 λίρες (25 έως 32 ευρώ) την επόμενη περίοδο – δηλαδή έως και 1,42 λίρες (1.7 ευρώ) περισσότερο ανά παιχνίδι.

Το Συμβούλιο Φιλάθλων δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι «εξαιρετικά απογοητευμένο» με αυτή την κίνηση «σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας».

«Έχουμε συμμετάσχει σε άμεσες συζητήσεις με τον σύλλογο από τις αρχές Φεβρουαρίου», αναφέρει η ανακοίνωση. «Αυτό ακολούθησε συνάντηση με τη διοίκηση και την ιδιοκτησία του συλλόγου τον περασμένο Οκτώβριο. Ήμασταν ξεκάθαροι στα αιτήματά μας: ζητήσαμε πάγωμα τιμών για δύο σεζόν, σύμφωνα με την καμπάνια “Stop Exploiting Loyalty” της Ένωσης Φιλάθλων Ποδοσφαίρου, και ζητήσαμε δέσμευση για συνεργασία ώστε να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις που δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τους φιλάθλους.

Πιστεύαμε ότι αυτή ήταν μια ευκαιρία για τον σύλλογο να πράξει όπως θα περιμέναμε από κάποιον που υπερηφανεύεται ότι σημαίνει “κάτι παραπάνω”: να είναι διαφορετικός από τους άλλους, να στηρίζει την αφοσίωση των φιλάθλων και να εργαστεί συλλογικά για μια λύση που δεν θα έρχεται εις βάρος τους.
Θέλαμε να δούμε τη Λίβερπουλ να ηγείται. Δυστυχώς, επέλεξε έναν δρόμο που οδηγεί προς τη λάθος κατεύθυνση».

Κλείσιμο
Οι αλλαγές στις τιμές για τις επόμενες τρεις σεζόν θα είναι σύμφωνες με τον ετήσιο πληθωρισμό βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) από τον Ιανουάριο κάθε έτους, με μέγιστη αύξηση πέντε τοις εκατό ανά σεζόν. Ο CPI παρακολουθεί τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνουν τα νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποσοστό τον Ιανουάριο του 2026 αυξήθηκε κατά τρία τοις εκατό.

Ο σύλλογος έκρινε ότι δεν ήταν εφικτό το πάγωμα των τιμών λόγω αυξανόμενων εξόδων πέρα από τον έλεγχό του. Υποστήριξε ότι τα λειτουργικά κόστη αγώνων στο Άνφιλντ έχουν αυξηθεί κατά 85% από τη σεζόν 2016-17 και ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια το κόστος ενέργειας έχει αυξηθεί κατά 107%, οι δημοτικοί φόροι κατά 286% και οι μισθοί (εξαιρουμένων των αποδοχών των παικτών) κατά 73%.

Τα εισιτήρια για παιδιά και τα τοπικά εισιτήρια γενικής εισόδου (διαθέσιμα σε φιλάθλους με ταχυδρομικό κώδικα του Λίβερπουλ) θα παραμείνουν σταθερά στις 9 λίρες, ενώ το ανώτατο όριο ηλικίας για τα νεανικά εισιτήρια θα αυξηθεί από τα 21 στα 24 από την επόμενη σεζόν, αυξάνοντας τον αριθμό των φιλάθλων που δικαιούνται έκπτωση 50% στα απλά εισιτήρια ενηλίκων.

Το ηλικιακό όριο για τις εκπτώσεις σε ηλικιωμένους παραμένει αμετάβλητο, παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος εξέτασε το ενδεχόμενο να το αυξήσει σύμφωνα με την ηλικία συνταξιοδότησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης