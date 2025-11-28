Όταν είσαι ο Μπενίτεθ, σκαρφίζεσαι διάφορα «κόλπα» και σου βγαίνουν!

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς με τις αλλαγές που έκανε λόγω απουσιών ο διάσημος Ισπανός τεχνικός





Τι… δεν είχε; Τον φορμαρισμένο μέχρι τον τραυματισμό του, Αλμπάν Λαφόν, τον Κυριακόπουλο, τον Πελίστρι, τον Σάντσες, σταθερά. Το μεγάλο του πρόβλημα, όμως, ήταν στη μεσαία γραμμή. Εκεί όπου απουσίαζε ο τιμωρημένος Σιώπης και ο δικός του «προπονητής εντός γηπέδου», Πέδρο Τσιριβέγια που κάθισε στον πάγκο λόγω φλεγμονής. Ποιους άλλους χαφ είχε; Τσέριν, Μπακασέτα, Τζούρισιτς και τους αναπληρωματικούς Ταμπόρδα Μπρέγκου που έχουν παίξει ελάχιστα στη θητεία του.







Α) Τη διάταξη. Από 4-2-3-1 σε 3-5-2.



Β) Τον δεξιό ακραίο μπακ χαφ του. Καλάμπρια βασικός ως full back μετά από ένα μήνα, Κώτσιρας στον πάγκο.







Δ) Τσέριν αμυντικός μέσος αντί Τσιριβέγια ή Σιώπη.



Ε) Μπακασέτας ως «οκτάρι» και Τζούρισιτς ως «οκτάρι», να μοιράζονται το χώρο μπροστά από τον Σλοβένο.



Θέλετε να δείτε και τον φτωχότατο πάγκο του Παναθηναϊκού; Τσιριβέγια, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Ταμπόρδα, οι δυο τερματοφύλακες Κότσαρης - Γείτονας, ο νεαρός επιθετικός Τερζής και οι Φίκαϊ – Μπρέγκου! Ουδέν περαιτέρω σχόλιο…



Μ΄ αυτά και μ’ αυτά, με επτά αλλαγές, υπηρεσιακή ενδεκάδα και διάταξη με τρεις στόπερ ο Μπενίτεθ κατάφερε τον βασικό στόχο του: η Στουρμ δημιούργησε μόλις μία ευκαιρία σε ροή αγώνα! Και τελικά ο Παναθηναϊκός, σ’ ένα γενικά άνοστο ματς στο βροχερό και άδειο ΟΑΚΑ, πήρε τη νίκη χάρη στις ποιοτικές στιγμές του. Τρεις – τέσσερις ευκαιρίες, δυο γκολ, με το χάρισμα του Σφιντέρσκι και την κλάση του Καλάμπρια.



Οι τρεις στόπερ ήταν αξιόπιστοι με σούπερ τον Πάλμερ – Μπράουν, Καλάμπρια και Ζαρουρί υπηρέτησαν έξοχα το ρόλο τους στα άκρα κι έτσι παρά τη μετριότατη έως κακή απόδοση και των τριών χαφ, ο Παναθηναϊκός έφτασε στη δεύτερη σερί νίκη του στη League Phase του Europa League. Την πρώτη του εντός έδρας, καθώς στο προηούμενο ματς του ΟΑΚΑ είχε απροσδόκητα ηττηθεί από την άσημη Go Ahead Eagles με ανατροπή και 2-1!



Αν είχε εκείνο το τρίποντο επί των Ολλανδών, ο Παναθηναϊκός θα ήταν σήμερα πρώτος στη βαθμολογία, χέρι – χέρι με Λιόν, Μίντιλαντ και Αστον Βίλα! Τώρα έχει εννιά βαθμούς, είναι 14ος, σε απόσταση μόλις ενός βαθμού από την πρώτη οκτάδα, η οποία οδηγεί με «απευθείας» πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Κι έχει μπροστά του Βικτόρια Πλζεν εντός (ισόβαθμή του), Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (έκτη θέση με 11 βαθμούς) και Ρόμα στο ΟΑΚΑ (επίσης ισόβαθμή του). Πολύ δύσκολο πρόγραμμα! Χρειάζεται μια νίκη για να διασφαλίσει 100% την πρόκρισή του στους «24» και δύο νίκες για να μπει στη οκτάδα: ψηλά ο πήχης, αλλά τίποτα δεν είναι ανέφικτο, ειδικά αν ξεκινήσει με τρίποντο επί των Τσέχων σε 15 μέρες!



Μέχρι τότε, έχει κι ένα μεγάλο ντέρμπι μπροστά του, εναντίον της ΑΕΚ. Αήττητος ο Παναθηναϊκός εφέτος σε ντέρμπι, 2/2 η Ενωση που είναι στα high της, αλλά θα παραταχθεί με έναν επιθετικό (Γιόβιτς) μετά τον τραυματισμό του άτυχου Ζίνι στη Φλωρεντία. Για να δούμε τι «λαγούς» θα προσπαθήσει να βγάλει από το καπέλο του ο Νίκολιτς. Ο Μπενίτεθ, πάντως, θα έχει για πρώτη φορά και τον Ντέσερς, συνεπώς τρεις διαθέσιμους φορ. Και τους Σιώπη – Τσιριβέγια! Συνεπώς, έχει ήδη ένα πλεονέκτημα…

28.11.2025, 10:19